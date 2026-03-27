Erdveränderungen: DIES IST KEIN EINZELNES EREIGNIS ⚡🌪️🌍

Achten Sie auf das Muster.

Letzte Woche traf ein dreifach bedrohlicher Megasturm den Mittleren Westen und 200 Millionen Menschen.

Hawaii wurde von 76 cm Regen überschwemmt.

Eine Hitzeglocke hielt sich hartnäckig über dem Westen.

Sechs Feuerbälle erhellten den amerikanischen Himmel innerhalb von sieben Tagen.

289 Erdbeben ereigneten sich innerhalb von 24 Stunden.

Die Schumann-Resonanz war an acht der letzten zehn Tage aktiv.

Und jetzt…

Eine Unwetterwarnung der Stufe 3 zieht über dem Ohio Valley auf.

Hagelkörner so groß wie Baseballbälle.

Zerstörerische Winde.

Stürme, die sich innerhalb von Minuten zu heftigen Gewittern entwickeln können.

Vor einer Woche war es der Mittlere Westen.

Jetzt ist es das Ohio Valley. Die Atmosphäre beruhigt sich nicht.

Das Muster wiederholt sich ständig.

Wir beobachten die Lage genau.

7 SCHWERE ERDBEBEN ERSCHÜTZEN DIE WELT

AN EINEM EINZIGEN TAG 🌍⚡

März 2026

Japan: Stärke 6,5

Nicaragua: Stärke 5,5

Mexiko: Stärke 5,1

Russland: Stärke 5,0

Indonesien: Stärke 5,0

Erneut Japan: Stärke 4,9

Griechenland: Stärke 4,9

Sieben Länder.

Sieben Erdbeben.

An einem Tag.

Vom Pazifik bis zum Atlantik.

Von Asien bis Europa.

Von Mittelamerika bis Russland.

Die tektonischen Platten ruhten heute nicht.

Nicht eine einzige Stunde.