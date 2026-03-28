Die Erschaffung der Erde: Das „Wort Gottes“ ist in Wirklichkeit eine Frequenz, die Chaos in Ordnung verwandelt

„Energie života“ berichtet:

Wenn die Bibel sagt, Gott habe die Welt in sieben Tagen erschaffen, stellen sich die meisten Menschen eine poetische Erzählung über die Entstehung der Erde vor. Doch dieser Mythos verbirgt eine tiefe, physikalische Wahrheit, die unsere Vorfahren intuitiv kannten.

Es handelt sich nicht um sieben Kalendertage, sondern um sieben Phasen der Entwicklung von Materie und Raum, sieben Schritte, durch die das Universum so „eingestimmt“ wurde, dass Leben entstehen konnte.

Tag 1 – Licht aus der Dunkelheit

Ganz am Anfang war alles untrennbar, bewegungslos und ohne Wechselwirkung.

Es gab viele Formen von Materie, doch sie beeinflussten sich nicht gegenseitig. Sie waren wie zwei Frequenzen, die sich nie begegneten – sie „nahmen“ einander einfach nicht wahr.

Erst als die erste Resonanz zwischen ihnen entstand, geschah das, was die Bibel mit „Es werde Licht!“ beschreibt.

Dieses „Licht“ war nicht physisch, sondern Schwingung – der erste Atemzug des Bewusstseins, die erste Welle, die es den Materieformen ermöglichte, miteinander zu interagieren.

Energie wurde geschaffen – und mit ihr die Möglichkeit des Seins.

Tag 2 – Die Trennung der Wasser

Das Universum begann, Struktur anzunehmen. Der einst homogene Raum teilte sich in Schichten unterschiedlicher Dichte und Schwingungsfrequenz.

Die Bibel sagt: „Gott schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste“ – mit anderen Worten: Verschiedene Dimensionen der Realität entstanden.

Jede von ihnen schwingt mit einer anderen Geschwindigkeit, besitzt unterschiedliche Eigenschaften und ein unterschiedliches Interaktionsvermögen.

Der Grundstein für die Dimensionalität des Universums war gelegt – Himmel und Erde begannen sich voneinander zu unterscheiden.

Tag 3 – Erde und Pflanzen

Wo sich Schwingungen verdichteten, entstand Materie – das Festland.

Wo sich Schwingungen ausbreiteten, entstand Energie – Wasser.

Aus diesem subtilen Tanz der Frequenzen bildeten sich die ersten stabilen Aggregatzustände der Materie – fest, flüssig, gasförmig und Plasma.

Und genau dort, wo diese Ebenen harmonisch aufeinandertrafen, entstanden die Bedingungen für Leben.

Die ersten „Pflanzen“ sind nicht nur ein biologisches Phänomen, sondern ein Symbol für die Entstehung einer Struktur, die atmet, wächst und Energie in Materie umwandelt.

Tag 4 – Sonne, Mond und Sterne

Als sich das Universum stabilisierte, entstanden Zentren des Gleichgewichts – Sterne, die die Frequenzharmonie des Raumes bewahren.

Jeder Stern ist ein Energieknotenpunkt, an dem das Verhältnis zwischen primären und sekundären Wellen ein perfektes Gleichgewicht erreicht hat.

Diese Punkte wurden zu Quellen von Licht, Wärme und Information.

Ohne sie würde das Universum zerfallen oder in sich zusammenfallen.

Der vierte Tag symbolisiert daher die Stabilisierung des Energiesystems, das Leben überhaupt erst ermöglicht.

Tag 5 – Leben in Bewegung

Als die Schwingungsebenen feiner wurden, entstanden die ersten ätherischen und astralen Ebenen – Bereiche, in denen sich Materie frei bewegen konnte.

Was die Bibel als „die Fische des Meeres“ und „die Vögel des Himmels“ bezeichnet, kann als Wesen verstanden werden, die zwischen den dichteren und feineren Existenzebenen fließen.

Das Leben war nicht länger statisch – es begann sich zu bewegen, zu verändern, zu experimentieren und zu reagieren. Die Evolution war geboren.

Tag 6 – Der Mensch als Spiegel des Universums

Als die mentalen Ebenen verschmolzen, entstand eine selbstbewusste Form von Materie – der Mensch.

Tiere besaßen Instinkt, doch dem Menschen wurde etwas mehr gegeben – die Fähigkeit, sich selbst und das Ganze wahrzunehmen.

Die Bibel sagt: „Gott schuf den Menschen nach seinem Bild.“

Dieses Bild ist nicht die physische Form, sondern die siebenschichtige Struktur des Seins – sieben Materieformen, sieben Chakren, sieben Bewusstseinsebenen, die das gesamte Universum in uns widerspiegeln.

Der Mensch ist zum Mikrokosmos des Makrokosmos geworden – zum Spiegel der göttlichen Schöpfung.

Tag 7 – Vollkommenes Gleichgewicht

Der siebte Tag steht nicht für Ruhe im menschlichen Sinne.

Es ist ein Moment, in dem sich alles in harmonischer Einheit einfügt.

Raum, Materie und Energie pulsieren in einem gemeinsamen Rhythmus.

Alle sieben Existenzebenen sind miteinander verbunden und erschaffen einen lebendigen Planeten – die Erde.

„Gott ruhte“, weil das System vollkommene Stabilität erreicht hatte. Er musste nicht mehr eingreifen. Das Leben wurde zu einem sich selbst organisierenden Prozess.

Die Sieben als Schlüssel zum Universum

Die Zahl Sieben ist nicht nur eine biblische Zahl, sondern ein strukturelles Prinzip des Seins.

Die sieben Materieformen, die sieben Realitätsebenen, die sieben Schöpfungsphasen, die sieben Chakren, die sieben Töne, die sieben Farben des Spektrums – alles ist miteinander verbunden.

Jede „Ebene“ trägt ihre eigene Frequenz, und wenn sie alle miteinander in Resonanz treten, entsteht Leben.

Das Buch Genesis muss daher nicht als Mythos, sondern als Code für die Realität verstanden werden.

Der darin beschriebene Gott ist kein Wesen mit Gesicht, sondern ein bewusstes Feld, das die Struktur des Raumes durch Schwingungen formt.

Das „Wort Gottes“ ist in Wirklichkeit eine Frequenz, die Chaos in Ordnung verwandelt.

Und die sieben Schöpfungstage sind eine Landkarte der physischen und spirituellen Entwicklung des Universums, die sich fortsetzt – in uns und durch uns.