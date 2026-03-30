Der Himmel über Westaustralien hat sich gerade komplett rot gefärbt 🔴🌪️🌍 (Video)

Dies ist kein Filter.

Dies ist unbearbeitet.

Dies ist kein anderer Planet.

Dies ist Shark Bay.

West-Australien.

Jetzt.

Die Winde des Zyklons Narelle trafen auf das trockene Land und färbten die gesamte Landschaft blutrot. Der Himmel leuchtet. Die Luft ist staubig.

Die Sicht ist fast vollständig aufgebraucht. Winde mit 270 km/h fegen bereits durch Exmouth. Nun verschlingt eine Wand aus rotem Staub alles, was sich ihr in Shark Bay in den Weg stellt.

Ein Zyklon. Zwei Katastrophen. Gleichzeitig. Die Atmosphäre über West-Australien vollführt etwas, das wie Science-Fiction aussieht. Doch es ist bittere Realität.

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