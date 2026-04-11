Der weltweit erste humanoide Roboter für alltägliche Hausarbeiten mit 16-Stunden-Akku wurde auf den Markt gebracht

Das chinesische Robotikunternehmen UniX AI hat Panther vorgestellt, der als weltweit erster humanoider Serviceroboter für den Einsatz in Privathaushalten angepriesen wird.

Panther ist ein humanoider Roboter der dritten Generation in voller Größe mit zwei Armen und Rädern, und UniX AI hat mit der weltweiten Auslieferung begonnen.

Der Roboter ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt rund 80 Kilogramm und hat eine Laufzeit von 8 bis 16 Stunden mit einer einzigen Akkuladung.

Laut dem in Suzhou ansässigen Unternehmen liegt der Fokus des Designs auf Benutzerfreundlichkeit und zuverlässiger Leistung in komplexen Innenräumen. Dies stellt einen wichtigen Schritt hin zur Einführung von humanoiden Allzweckrobotern im Alltag dar.

Stabiler Serviceroboter

Panther ist ein zweiarmiger, radgetriebener humanoider Roboter , der für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Umgebungen konzipiert wurde. Er ist mit einem omnidirektionalen, vierradgelenkten Allradantrieb (4WS+4WD) ausgestattet, der agile Bewegungen und einen stabilen Betrieb in komplexen Innenräumen ermöglicht. Laut UniX AI stellt die Radarchitektur eine Abkehr vom üblicherweise verwendeten Ansatz beingetriebener humanoider Roboter dar. In Kombination mit universellen KI-Modellen bietet sie eine höhere Effizienz und Praktikabilität für den Einsatz.

Laut UniX AI verfügt der Roboter über 34 Gelenke mit hohem Freiheitsgrad , darunter die weltweit ersten in Serie gefertigten bionischen Arme mit 8 Freiheitsgraden und adaptive intelligente Greifer, die eine präzise und flexible Manipulation ermöglichen.

Darüber hinaus ist es mit Kameras, Sensoren und Audioeingabesystemen ausgestattet, die Objekterkennung, Navigation in Innenräumen und die Interaktion mit Personen ermöglichen . Das System ist für die Ausführung mehrstufiger Aufgaben anstelle isolierter Aktionen konzipiert und kann so ganze Aktivitätssequenzen abwickeln.

„Mit unserer integrierten Dreifaltigkeit aus Algorithmen, Hardware und Anwendungen haben wir bereits den Sprung von der Laborvalidierung zur Massenlieferung und von der lokalen Bereitstellung zur globalen Expansion geschafft“, sagte Fred Yang, Gründer und CEO von UniX AI, in einer Erklärung .

Multitasking-Humanoid

In Demonstrationen und ersten Einsätzen hat der Roboter seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, eine Vielzahl von Haushaltsaufgaben zu übernehmen. Dazu gehören das Wecken von Nutzern, die Zubereitung des Frühstücks, das Reinigen von Zimmern, das Ordnen von Haushaltsgegenständen und die Bedienung bestimmter Haushaltsgeräte. Er kann außerdem Gegenstände sortieren und transportieren, um routinemäßige Haushaltsabläufe zu bewältigen.

Der Roboter ist so konstruiert, dass er kontinuierliche Aufgabenabläufe effizient bewältigen kann . Beispielsweise kann er einen Benutzer morgens wecken, eine Mahlzeit zubereiten, anschließend die Küche reinigen und den Wohnraum organisieren. Dies demonstriert die koordinierte Ausführung mehrstufiger Aufgaben in realen häuslichen Umgebungen.

Panther, eine Weiterentwicklung der Wanda 2.0-Plattform, ermöglicht durch einen 80 cm hohen Hub des Oberkörpers sowohl Arbeiten in der Höhe als auch den Einsatz am Boden. Die verbesserte 48-V-Plattform sorgt für höhere Leistung und verbesserte Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und dynamischen Bewegungen.