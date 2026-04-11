Ein NASA-Astronaut teilt ein neues Foto von verdrehtem, violettem Gebilde an Bord der Internationalen Raumstation

Ein NASA-Astronaut hat ein Foto einer bizarr aussehenden, verdrehten, violetten Wucherung von Bord der Internationalen Raumstation (ISS) geteilt.

Don Pettit, Chemieingenieur und ältester NASA-Astronaut im Weltraum, schoss das Foto während der Expedition 72, die vom 23. September 2024 bis zum 18. April 2025 dauerte.

Die Nutzer sozialer Medien waren verwirrt über einen purpurschwarzen, tentakelartigen Auswuchs im Zentrum des Fotos.

Doch die Realität hinter dem Bild von Herrn Pettit war weitaus profaner: eine Kartoffel.

Der Astronaut sagte, die Kartoffel sei nach dem sowjetischen Raumschiff Sputnik Spudnik-1 benannt worden.

Als er es online teilte, witzelte ein Kommentator, es sähe aus wie ein „Mimic, der aus einem Ei schlüpft“, eine Anspielung auf das Science-Fiction-Videospiel Prey aus dem Jahr 2017.

Er sagte: „Ich habe auf der Expedition 72 Kartoffeln für meinen Weltraumgarten mitgeflogen, eine Aktivität, die ich in meiner Freizeit ausübte.“

„Das ist eine frühe violette Kartoffel, komplett mit einem kleinen Stück Klettverschluss, um sie in meinem improvisierten Pflanzenlicht-Terrarium zu verankern.“

Herr Pettit erklärte, warum er seine Freizeit dem Studium von Kartoffeln widmete.

Er fügte hinzu: „Kartoffeln gehören zu den effizientesten Pflanzen, wenn man die essbaren Nährstoffe im Verhältnis zur gesamten Pflanzenmasse (einschließlich der Wurzeln) betrachtet.“

„Kartoffeln, die bereits von Andy Weir in seinem Buch/Film ‚Der Marsianer‘ erwähnt wurden, werden auch bei der zukünftigen Erforschung des Weltraums eine Rolle spielen.“

„Deshalb dachte ich, es wäre gut, jetzt anzufangen!“

In dem Film „Der Marsianer“, der auf dem gleichnamigen Buch basiert, verkörpert Matt Damon den Biologen Mark Watney, dem es gelingt, Kartoffeln auf dem Mars anzubauen, um sie zu essen.

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