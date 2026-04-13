🌍 Weltweite seismische Ruhe… stehen wir vor einer Veränderung?

🌍 WELTWEITE SEISMISCHE RUHE… VOR EINER VERÄNDERUNG?

Nach tagelang erhöhter Erdbebenaktivität weltweit ist es plötzlich ruhig geworden. In den letzten fünf Tagen ist die globale seismische Aktivität auf ein ungewöhnlich niedriges Niveau gesunken – und in den letzten 24 Stunden wurde weltweit nur EIN Erdbeben mit einer Stärke über 5,0 registriert.

Solche Momente werfen immer Fragen auf. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich große koronale Löcher auf der Sonne in etwa zehn Tagen wieder in eine der Erde zugewandte Position drehen – ein Phänomen, das Weltraumwetterforscher bereits genau beobachten.

Zufall… oder Teil eines größeren Musters, das wir noch nicht vollständig verstehen? Manche glauben, dass solche ruhigen Phasen einer erneuten Veränderung der globalen Aktivität vorausgehen können.

Etwas, das man genau beobachten sollte. Was meinen Sie – Ruhe vor der nächsten Welle?