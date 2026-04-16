Eine biblische Bienenplage bricht über Süd-Israel herein – Behörden warnen die Bevölkerung, sich fernzuhalten (Video)

Am Mittwoch fielen Millionen von Bienen über den Süden Israels her, bedeckten Geschäftszentren und drangen in Wohngebiete ein – Szenen , die an die Bienenschwärme der biblischen Plagen erinnerten.

Dramatische Videos und Fotos, die in sozialen Medien und hebräischen Medien kursieren, zeigen dichte Bienenschwärme, die die Luft erfüllen, sich auf geparkten Autos wie lebende Teppiche versammeln und Gebäudefassaden und Balkone umschwärmen.

Berichten zufolge schlossen Ladenbesitzer mitten am Tag Türen und Fenster, als die massive Insekteninvasion ihren Lauf nahm. Die örtlichen Behörden in Netivot gaben eine dringende Warnung heraus und forderten Anwohner und Besucher auf, das Gebiet vollständig zu meiden und Abstand zu den Bienen zu halten, bis die Behörden die Situation sicher unter Kontrolle haben.

Ein Schwarm biblischen Ausmaßes?

Das schiere Ausmaß des Ereignisses – Berichte beschreiben Zehntausende von Bienen in einzelnen Schwärmen und eine Gesamtpräsenz in Millionenhöhe – hat viele dazu veranlasst, Parallelen zu den im Buch Exodus beschriebenen Plagen zu ziehen.

Während die biblischen Plagen bekanntermaßen auch Heuschrecken als achte Plage über Ägypten brachten, hat das Bild überwältigender Insektenschwärme in der Region schon lange religiöse und kulturelle Resonanz hervorgerufen.

Einige Online-Kommentatoren haben das Phänomen bereits als „moderne biblische Plage“ bezeichnet und dabei auf den Zeitpunkt und die Intensität hingewiesen.

Ein einziger gesunder Bienenstock kann Zehntausende von Bienen beherbergen, und wenn mehrere Schwärme zusammenkommen oder sich ein besonders großes Bienenvolk teilt und umsiedelt, kann sich die Anzahl rasch auf Hunderttausende oder mehr vervielfachen.

Israelische Medien, darunter Ynet und der öffentlich-rechtliche Sender Kan News, berichteten, die Bienen hätten das Einkaufszentrum und die umliegenden Straßen „überfallen“. Eine Imkerin aus der Gegend erzählte Reportern, sie habe Dutzende Anrufe von Anwohnern aus der ganzen Stadt erhalten, die von starker Bienenaktivität in Häusern und Geschäften berichteten.