G2-GEOMAGNETISCHER STURM TRIFFT JETZT AUF DIE ERDE ☀️⚡

KP6 bestätigt.

April 2026. Polarlichter in mittleren Breiten möglich.

Nördliche USA. Teile Europas.

Gehen Sie heute Abend nach draußen.

Schauen Sie nach Norden.

Der erwartete Strom des koronalen Lochs bewegt sich nun mit über 500 km/s an der Erde vorbei. Die Bz-Komponente des interplanetaren Magnetfelds (IMF) ist mehrmals nach Süden abgedriftet, und die Schwelle für einen moderaten geomagnetischen Sturm (G2) wurde um 08:25 UTC (18. April) erreicht.

Polarlichtbeobachter, insbesondere in höheren Breitengraden, sollten in den nächsten 24 Stunden wachsam sein.

👇 Sehen Sie Polarlichter?