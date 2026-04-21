Von Feen entführt und in deren Welt gebracht

Diese Geschichte wurde in einer alten irischen Broschüre mit dem Titel „Seltsame und wunderbare Neuigkeiten“ veröffentlicht, daher liegt es nahe, sie für reine Fiktion zu halten. Allerdings enthält sie zu viele Details, als dass es sich um Fiktion handeln könnte.

In der Anmerkung zu der Geschichte heißt es, dass diese „völlig wahre Geschichte“ sich in der Grafschaft Wicklow in Irland mit einem gewissen Dr. Moore zugetragen hat , der später als Lehrer in London arbeitete.

Eines Tages trafen sich Dr. Moore und seine beiden Freunde Richard Uniacke und Laughlin Moore (nicht verwandt) im Dorf Dromgree, um dringende Probleme zu besprechen. Als sie im Hotel übernachteten und beim Abendessen saßen, erzählte Moore ihnen eine Geschichte über seltsame Dinge, die ihm als Kind widerfahren waren, als er nicht weit von hier lebte.

Moore selbst war damals zu jung, um sich an etwas zu erinnern, aber er kennt die Ereignisse durch die Erzählungen seiner Mutter und anderer Verwandter. Ihnen zufolge verschwand er in seiner Kindheit sehr oft plötzlich und blieb nirgends zu finden.

Der seltsame Vorfall mit dem Mann namens Dr. Moore, der von Feen entführt wurde

Die Eltern glaubten, der Junge sei von Feen entführt worden. Nachdem das Kind erneut verschwunden war, wandten sie sich an eine ältere Nachbarin, die eine Hexe oder Ähnliches war. Die alte Frau las einige Zaubersprüche laut vor, woraufhin das Kind – genauso unerwartet, wie es verschwunden war – wohlbehalten wiedergefunden wurde.

Dr. Moores Freunde begegneten dieser Geschichte mit großer Skepsis. Vielleicht waren sie, wie der Doktor, gut gebildet und gar nicht so abergläubisch wie die gewöhnlichen Dorfbewohner.

Uniacke brachte sogar mehrere logische Argumente gegen die Wahrheit dieser Geschichte vor, was Dr. Moore so sehr ärgerte, dass er anfing, seinen Freunden zu versichern, dass er überhaupt nicht lüge und dass genau das passiert sei.

Und dann sprang Dr. Moore plötzlich auf und sagte, er müsse gehen, weil er gerade „gerufen“ worden sei. Er sagte nicht, wer gerufen hatte und wo, aber sofort begann eine unbekannte Kraft, Dr. Moore in die Luft zu heben, und die verängstigten Uniack und Laughlin packten ihn – der eine an der Hand, der andere am Bein.

Doch der unsichtbare Feind war viel stärker und hob Moore samt den beiden Männern, die sich an ihm festklammerten, hoch. Aus Angst ließ Laughlin sofort Moores Bein los, doch Uniacke hielt sich weiterhin fest. Nach wenigen Sekunden gab er jedoch nach, und sobald er den Arzt losließ und zu Boden fiel, verschwand Doktor Moore spurlos. Seine Freunde hatten nicht einmal Zeit zu bemerken, ob er durch das Fenster oder die Hoteltür hinausgebracht wurde.

Uniacke und Laughlin, beide zu Tode erschrocken, rannten zum Wirt und erzählten ihm, was ihrem Freund zugestoßen war. Der Wirt hörte ihnen dabei so gelassen zu, als ob er solche Geschichten regelmäßig hörte.

Dann erzählte er ihnen, dass etwa eine Viertelmeile entfernt eine Frau lebte, die über „Weisheit“ verfügte und verlorene Dinge oder Personen wiederfinden konnte. Und er zweifelte nicht daran, dass sie helfen könne, Doktor Moore zu finden.

Sie schickten sofort nach der Frau, und kurz darauf erschien sie. Man teilte ihr mit, dass vor etwa einer Stunde ihr Freund entführt worden war und bat sie, ihn zu finden. Die Frau sagte umgehend, ihr vermisster Freund befinde sich nun etwa eine Meile entfernt im Wald und halte ein Stück Brot in der einen und ein Glas Wein in der anderen Hand.

Gleichzeitig sagte sie aber auch, dass Dr. Moore sehr hungrig und durstig sei, aber das könne er in diesem Wald niemals tun, da ihn sonst die Krankheit befallen würde und er sich erst zu seinem Tod erholen würde.

Danach begann sie, uralte Zaubersprüche laut auszusprechen, mit denen sie im Wesentlichen Dr. Moores Vorfahren, die vor vier Generationen gelebt hatten, um Hilfe bat. Anschließend sprach sie darüber, was als Nächstes mit Dr. Moore geschehen würde.

Sie sagte, die Wesen ( Feen ), die ihn entführt hatten, würden ihn zunächst zu einer sieben Meilen entfernten dänischen Festung bringen, wo es viel Spaß und Tanz sowie reichlich Essen und Trinken gäbe, Zauber würden Moore aber vor Versuchungen schützen. Anschließend würde er weitere zwanzig Meilen zu einer anderen Festung geschleppt, wo ebenfalls ein großes Fest gefeiert würde.

Anschließend wird er zur Festung der sieben Kirchen geschleppt, doch da Moore auch dort keine verbotenen Getränke und Speisen anrührt, wird er am Morgen lebend und unversehrt zu den Menschen zurückkehren. Danach verabschiedete sich die Frau und ging.

Um sechs Uhr morgens klopfte es an der Hoteltür. Als diese geöffnet wurde, stand Doktor Moore, von extremem Durst und Hunger gequält, auf der Schwelle. Nachdem er etwas zu essen und zu trinken bekommen hatte, berichtete er, dass er in dem Moment seiner Entführung etwa zwanzig humanoide Wesen ins Zimmer stürmen sah. Einige waren zu Fuß, andere ritten auf Pferden. Sie packten ihn, rissen ihn aus den Händen seiner Freunde und zerrten ihn in den Wald.

Dort setzten sie ihn auf ein Pferd, gaben ihm Brot in die eine Hand, Wein in die andere und boten ihm etwas zu trinken und zu essen an. Und so wurden sie die ganze Nacht von einem Fest zum nächsten getragen. Doch immer, wenn er etwas essen oder trinken wollte, flogen ihm Speisen und Getränke einfach aus den Händen.

Er beschrieb die Wesen, die er nachts sah, als viele große, schlanke Männer und Frauen, die gern tanzten und in den Festungen üppige Feste feierten. Als der Morgen graute, befand sich Dr. Moore plötzlich allein in der Nähe des Hotels, aus dem er entführt worden war.

Wenig später begab sich Richard Uniacke, von großer Neugier getrieben, zu jener dänischen Festung, von der die Hexe gesprochen hatte. Und er entdeckte im Gras, inmitten der Ruinen einer alten Burg, einen riesigen Kreis, der so festgetreten war, als hätten erst kürzlich 500 Menschen darin getanzt.

Nach seiner Rückkehr berichtete Uniacke seinen Freunden von dieser Entdeckung und bestätigte seine Aussage später in Anwesenheit des ortsansässigen Arztes Dr. Murphy und von Herrn Ludlow, einem der sechs Kanzleibeamten des Obersten Kanzleigerichts. Es war der 18. November 1678.