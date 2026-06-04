Etwas Riesiges verbarg sich in den Wolken in Brasilien (Video)

Etwas Riesiges verbarg sich in den Wolken über Peruibe, einer ruhigen Küstenstadt im Süden des brasilianischen Bundesstaates São Paulo, und jemand hatte das Glück, es mit der Kamera einzufangen. Teilweise von dichter Wolkendecke verdeckt, offenbarte sich das Objekt durch eine auffällige Reihe heller Lichter, die sich entlang des Randes einer großen, scheibenförmigen Struktur zog.

Es wirkte fast so, als dienten die Wolken als Tarnung und verschleierten die wahre Größe und Beschaffenheit dessen, was an diesem Tag über der Küste schwebte. Die Aufnahmen werfen sofort die Frage auf, die auf dem Bildschirm eingeblendet wird:

Hat das sonst noch jemand gesehen? Denn etwas von dieser Größe, das sich so deutlich über einem besiedelten Küstengebiet verbarg, konnte unmöglich unbemerkt geblieben sein.

Brasilien blickt auf eine der umfangreichsten und am besten dokumentierten UFO-Geschichten der Welt zurück. Das brasilianische Militär hat mehrfach die Existenz unidentifizierter Flugobjekte im nationalen Luftraum bestätigt und verleiht Sichtungen wie dieser damit zusätzliches Gewicht.

Was auch immer sich 2026 in den Wolken über Peruibe verbarg, es hinterließ keine offizielle Erklärung, sondern nur Fragen, nur Filmmaterial und nur das beunruhigende Gefühl, dass sich kurz etwas Außergewöhnliches offenbarte, bevor es wieder im Himmel verschwand.

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