🚨🌎 Die Erde ist in Bewegung! Erdbeben und Tsunami auf den Philippinen (Video)

Vom gewaltigen Erdbeben der Stärke 7,8, das die Philippinen erschütterte, bis hin zu zahlreichen Nachbeben in Teilen der USA – unser Planet setzt derzeit unglaubliche Mengen seismischer Energie frei.

Die Philippinen erlebten das stärkste jemals gemessene Erdbeben des Jahres, das Tsunamiwarnungen und eine Reihe starker Nachbeben auslöste. Gleichzeitig erschüttern Erdbeben weiterhin den Westen der USA und erinnern uns daran, dass der Pazifische Feuerring eine der geologischen aktivsten Zonen unseres Planeten ist.

Jeder leuchtende Punkt auf dieser Karte symbolisiert die immensen Kräfte, die ständig unter unseren Füßen wirken. Während die meisten Menschen diese Bewegungen nicht wahrnehmen, ist die heutige seismische Aktivität eine eindringliche Erinnerung daran, dass die Erde ein lebendiger, sich ständig verändernder Organismus ist.

Nach Behördenangaben wurden 19 Personen getötet. Mindestens 134 weitere Menschen wurden nach jüngsten Angaben des Zivilschutzes verletzt.

Auch Japan, Indonesien und andere Nachbarländer warnten vor möglichen Flutwellen infolge des Bebens. Das Pacific Tsunami Warning Center auf Hawaii hatte die Tsunami-Gefahr wenige Stunden später allerdings schon für „weitgehend“ vorüber erklärt. Auch Indonesien, wo kleinere Wellen registriert worden waren, und die Philippinen hatten etwas später ihre Warnungen aufgehoben.

Auch Japan, Indonesien und andere Nachbarländer warnten vor möglichen Flutwellen infolge des Bebens. Das Pacific Tsunami Warning Center auf Hawaii hatte die Tsunami-Gefahr wenige Stunden später allerdings schon für „weitgehend“ vorüber erklärt. Auch Indonesien, wo kleinere Wellen registriert worden waren, und die Philippinen hatten etwas später ihre Warnungen aufgehoben.

🌋 Wird der Feuerring aktiver, oder erleben wir einfach nur, wie die Natur das tut, was sie seit Millionen von Jahren tut?

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