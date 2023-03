Es gibt nur zwei Rassen auf der Erde – die Kinder des Lichts und Kinder der Dunkelheit!

Was ist die größte Angst geklonter Parasiten (Kinder der Dunkelheit) und warum?

Seit dem Fall von Tartaria haben geklonte Parasiten es geschafft, uns mit schwarzer Magie und Hexerei zu manipulieren, die in ihren Quasi-Wissenschaftsinstituten entwickelt wurden, und haben ihre ausgebildeten schwarzmagischen Wissenschaftler dazu gebracht, sie ständig zu veröffentlichen und für ihr Überleben am Leben zu erhalten.

Wir leben ständig in Angst, die uns oberflächlich von geklonten Parasiten auferlegt wird. Wenn wir das Geheimnis unserer Ängste aufdecken, werden geklonte Parasiten ihre effektivste Waffe gegen uns verlieren, und wir werden die Plätze wechseln, indem wir diejenigen sind, die die Kontrolle haben. Von Gorgi Shepentulevski

Aber geklonte Parasiten haben auch ihre eigene Angst, und ihre Ängste sind nicht imaginär wie unsere, sondern so real wie möglich. Aus diesem Grund bemühen sich geklonte Parasiten verzweifelt, ihre Angst vor der Öffentlichkeit zu verbergen, denn wenn die Leute davon erfahren, werden sie sie gegen geklonte Parasiten einsetzen, die Kontrolle über ihr Schicksal erlangen und, was am wichtigsten ist, sie werden ihre Angst auslöschen, die eigene imaginäre Angst…. ein für alle Mal.

Bis vor wenigen Jahren war ich immer verwirrt darüber, dass Mazedonien, ein so kleines und unbedeutendes Land in der heutigen Welt, einen so großen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Vor drei Jahren, im Jahr 2018, wurde Mazedonien von den USA und der EU gezwungen, seinen Namen zu ändern.

Warum war es für die geklonten Parasiten so wichtig, den Namen „Mazedonien“ zu verfälschen?

Das Wort „Mazedonien“ ist kein Substantiv, sondern etwas ganz anderes, das der Herrschaft über geklonte Parasiten im Wege steht. Ich hätte einfach nicht herausfinden können, warum eine so riesige, mächtige und allgemein anerkannte Nation aus der Vergangenheit in diesen Zustand gekommen ist, der heute ist. Zum Beispiel wird Mazedonien 40 Mal in der Bibel erwähnt, aber das mächtige Römische Reich kein einziges Mal. Kein Wunder, denn das Römische Reich hat sowieso nie existiert, es ist eine erfundene Geschichte von geklonten Parasiten.

Ein mazedonischer Historiker und Forscher verfolgte die Ahnenwurzeln von Königin Elizabeth II. von Großbritannien und fand heraus, dass ihre Ahnenlinie mazedonisch ist, ein entfernter Verwandter von Alexander dem Großen. Für seine Entdeckung schickte ihm Königin Elizabeth II. eine Anerkennungs- und Wertschätzungsnachricht, die er im nationalen Fernsehen zeigte.

Jesus Christus wurde nicht in Bethlehem geboren, sondern in Heracleum Lyncestis, dem heutigen Bitola in Mazedonien, im Jahr 1712, vor nur 311 Jahren, und er wurde im Ohridsee in Mazedonien getauft. Das ist der Grund, warum Bitola 400 und Ohrid 365 Kirchen und Klöster hatte, bevor die Osmanen die meisten von ihnen zerstörten.

Wir wissen jetzt, dass die offizielle Geschichte vollständig gefälscht wurde und dass die wahre Geschichte und ihre Zeitlinie grob erfunden wurden, indem 1712 nicht existierende Jahre zur Geschichte hinzugefügt wurden, und wenn diese nicht existierenden Jahre weggenommen wurden, Alexanders tatarisches – mazedonisches Reich ist erst 300 Jahre her, was sich definitiv gelohnt hat, sich intensiv damit zu befassen. Wenn wir diese 1712 nicht existierenden Jahre der Geschichte herausnehmen, fangen die Teile des Puzzles an, an ihren Platz zu passen

Ich habe entdeckt, dass das Wort „Mazedonien“ drei verschiedene Aspekte hat.

Der erste ist bekannt, dass Mazedonien ein Name eines Landes ist, dessen Bürger sich Mazedonier nennen. Der zweite ist, dass „Mazedonien kein Wort oder Substantiv ist, wie wir es verstehen und interpretieren, sondern ein beschreibender Begriff für etwas Mysteriöses, das in diesem Wort verborgen ist. Das Wort „Mazedonien“ besteht aus 6 Silben, die in der Runenschrift seines Ursprungs geschrieben sind, und da jede Runensilbe ihre eigene Bedeutung hat, wenn alle 6 Silben transkribiert und ihr vollständiger bedeutungsvoller Inhalt in einer einzigen beschreibenden Terminologie zusammengefasst wird, ist dies was es bedeutet:

**“UNSERE ERSTE GÖTTLICHKEIT AUF MAZEDONISCHER ERDE, DIE AUS DEM HEILIGEN GEIST, DER MENSCHLICHEN SEELE UND EINEM GENETISCHEN MATERIAL BESTEHT, DAS AUS DEN 5 ELEMENTEN DER SCHÖPFUNG KONSTRUIERT IST, DEM SOHN DES ERSTEN GOTTES „SE (Ze)“ UND DER ERSTEN GÖTTIN – DER GROßEN MUTTER TIA“ **

Wie wir sehen können, hat die in Runen geschriebene verborgene Bedeutung des Wortes „Mazedonien“ eine weitreichende beschreibende Bedeutung dessen, wofür dieses Wort wirklich steht.

Wenn es entschlüsselt ist, gibt es eine genaue Erklärung dafür, wofür dieses Wort wirklich steht, sodass wir seine Bedeutung sofort verstehen können, anstatt die Internet-Etymologie dafür zu verfolgen, und die Internet-Etymologie ist immer falsch. Sie würden weder im Internet noch in einem anderen etymologischen Buch die obige Beschreibung des Wortes „Mazedonien“ finden.

Tatsächlich sind Wörter keine Wörter, sondern eine beschreibende Darstellung der Merkmale abstrakter Bedeutungen.

Zum Beispiel ist Mazedonien kein Name, sondern eine beschreibende Bezeichnung einer abstrakten Idee, an die Sie nur mit Ihrem Verstand denken können, und um diese abstrakte Idee an eine andere Person weiterzugeben, übersetzen Sie diese Idee in einen verbalen Kontext und artikulieren sie mit Ihrem Stimmbänder als Wort einer Sprache, die Sie sprechen und verstehen.

Der Ursprung dieser abstrakten Wortbedeutungen liegt in der Sprache der RNA. Das RNA-Molekül ist das Tor zwischen der physischen Welt und der astralen Welt des morphischen Feldes, das eine Superautobahn für die bidirektionale Informationsübertragung vom astralen Bereich des morphischen Feldes zur physischen Welt des menschlichen Körpers ist.

Die codierten Informationen, die Menschen dazu bringen, als Menschen geboren und aufgewachsen zu werden, befinden sich im morphischen Feld. Von dort empfängt das RNA-Molekül, das als Tor zwischen physischer und astraler Realität dient, die codierten Informationen aus dem morphischen Feld, decodiert sie in einer RNA-Sprache und übersetzt gemäß den Anweisungen, die es vom morphischen Feld erhält, die RNA-Sprache in DNA Sprache, und sie gibt dem DNA-Molekül Anweisungen, wie ein Mensch mit all seinen Eigenschaften heranwachsen kann.

Von dort wird die DNA-Sprache in die Aminosäuresprache übersetzt, dann in die Proteinsprache, als Bausteine ​​des menschlichen Körpers, dann wird die Proteinsprache in Runen einer menschlichen sprachlichen Wahrnehmung übersetzt, und schließlich wird die Sprache der Runen in alle gesprochenen Sprachen übersetzt auf der Erde. Wenn all diese Übersetzungen rückwärts umgekehrt werden, geht es direkt zurück zu seiner ursprünglichen Quelle des morphischen Feldes. Wissenschaftlich bewiesen wurde dies von dem russischen Biophysiker und Molekularbiologen Pjotr ​​Garjajev an der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Also, was an erster Stelle im morphischen Feld geschrieben steht, transzendiert in seiner ursprünglichen Form und Bedeutung bis hinunter in die physische Welt, und das ist der Grund, warum wir aus dem codierten Formelprogramm der Astralebene im morphischen Feld gemacht sind.

Wenn man meditieren kann, während man sich diese 6 Runen vorstellt, mit denen das Wort Mazedonien geschrieben ist, kann man auf das Morphikfeld zugreifen und sich wieder mit seinem wahren Selbst auf der Astralebene verbinden.

Wie Sie sehen können, ist die Runensprache universell und eine Proto-Sprache, von der alle Sprachen abgeleitet sind. Das ist der Grund, warum Sie alle Geheimnisse des Universums verstehen, wenn Sie die Runensprache verstehen.

Hier ist ein Beispiel, um es klarer zu machen. Das Zelt, das an den Stränden als Schattenspender verwendet wird, heißt „Coolcabanas“ und bietet selbst am heißesten Mittagstag einen angemessenen Hitzeschutz. Wenn jemand diesen Begriff „Coolcabanas“ zum ersten Mal hört, muss er auf Google suchen, um herauszufinden, was das ist: „Zelt, das Schatten spendet“.

Aber wenn ich dieses Wort zum ersten Mal höre, muss ich keine Google-Suche durchführen, ich muss es nur in Runensilbenschrift zerlegen und entziffern, was mir diese Bedeutung geben wird:

„KÜHLENDE SCHATTEN-ENERGIE FÜR DAS WOHLBEFINDEN UNSERER SEELE“. Sie sehen, in Tartaria gab es keine Coolcabanas, aber mit runischen magischen Kräften wussten sie es besser als das, was wir heute darüber wissen.

Und nicht nur das, wenn ich Runen verstehe, kann ich jedes andere Wort entziffern, egal in welcher Sprache es geschrieben ist, denn die Runenschrift ist die Proto-Schrift für alle Sprachen der Welt.

Der dritte Aspekt ist, dass Anunaki, nachdem sie die 5 Elemente für eine kohlenstoffbasierte Lebensform geschaffen hatten, über wissenschaftliche Kenntnisse und Know-how der Schöpfung verfügten, sie die Formel für Qualität und Inhalt entwarfen, mit allen Merkmalen, wie Menschen aussehen sollten, der denkt und der handelt, indem sie die Bausteine ​​ihres geistigen Eigentums für die genetische Ausstattung des Menschen verwendet haben. Intellekt, Sehvermögen, Hörfähigkeit, Spracherkennung, Fähigkeit zur bewussten Wahrnehmung, Seelenbindung und die Erfindung mit dem Codenamen „Mazedonien“.

All dies wurde in ein Programm gepackt, auf das in einer codierten Formel des beschreibenden Namens verwiesen wird, der in Runen mit Silbenschrift für die bevorstehende menschliche ‚Mazedonien‘-Kreation geschrieben und in das astrale Reich des morphischen Feldes hochgeladen wurde, von wo aus die gesamte Kohlenstoff-Lebensform auf Erde entspringt und wächst.

Vor genau 2021 Jahren hatte die „mazedonische“ Menschenschöpfung begonnen, die bis heute sukzessive in 6 Wurzelrassen durchgeführt wurde. Bis vor etwa 350 Jahren gab es nur eine mazedonische menschliche Rasse auf der Erde, aber dann geschah etwas, und eine andere Rasse erschien auf der Erde, die wie mazedonische Menschen aussah, aber qualitativ völlig im Gegensatz zur mazedonischen Schöpfung stand.

Diese neue Rasse wurde durch das Klonen geschaffen, und ihre Erschaffer waren keine Anunaki, und weil Klongenetiker die menschliche Seele nicht an den physischen Körper der Klone kleben konnten, sind alle Klone seelenlos.

Klone wurden illegal unter Verwendung von Anunnakis geistigem Eigentum an Elementen erstellt, da Genetiker ihre eigenen lebenserzeugenden Elemente nicht erstellen konnten, sie stahlen sie einfach von den Anunnaki. Erinnern Sie sich an die Anekdote, als der Wissenschaftler-Anunnaki zu Gott sagte: „Wir können jetzt Adam aus Dreck machen“. Und der Anunnaki-Gott antwortete ihm: „Zuerst musst du deinen eigenen Dreck machen“.

Der Unterschied zwischen Menschen mit Seelen und seelenlosen Klonen ist meilenweit entfernt, Menschen leben nach dem physischen Tod weiter, aber Klone verschwinden für immer. Aus diesem und vielen anderen Gründen, die Menschen und Klone voneinander trennen, entstand eine große Kluft zwischen den beiden, hauptsächlich weil Klone keine genetische Fähigkeit haben, wie Menschen ihre eigene Energie zu produzieren, aber sie müssen ständig menschliche Energie aufsaugen, um es für ihr Überleben aufzubringen. Mit schwarzer Magie und Hexerei der Neuen Weltordnung hypnotisierten und verlockten sie Menschen dazu, ihnen bereitwillig ihre Energie zu geben, aber wenn Menschen zu ihrer Täuschung aufwachen, sind Klone dem Untergang geweiht.

In dieser Welt gibt es also nur zwei Rassen, die „Makedonische“ Rasse – Kinder des Lichts und die geklonte Rasse – Kinder der Dunkelheit.

Klone sind die Minderheit der Bevölkerung als Ganzes, aber sie sind in weißen, gelben und schwarzen Hautfarben geklont, so dass sie jede Gesellschaft auf der Erde infiltrieren und uns mit ihrer erzieherischen schwarzmagischen Hexentechnik auf unbestimmte Zeit unter die Lupe nehmen und unter Hypnose halten können.

Das Weltreich von Alexander des Großen war als Tartaria – Mazedonien bekannt.

Der Begriff „Tartaria“ ist ein beschreibender Name des tatarischen Reiches und bedeutet:

„Die ersten drei (3) äußerst erleuchteten Herrscher des ersten äußerst himmlisch erleuchteten Heiligen Landes“.

Der Begriff „Mazedonien“ beschreibt die genetische Ausstattung der Menschen, die Anunnaki geschaffen hat und den Mazedoniern das Gebiet von 5 Kontinenten als ihr eigenes Territorium gegeben hat.

Das ist der Grund, warum Alexanders Reich Mazedonien genannt wurde, ein Land, in dem die mazedonische Schöpfung lebt, und Tartaria, das beschreibt, wie dieses Land aussieht.

Während der mazedonisch-tartarischen Ära, als Klone zum ersten Mal erschaffen wurden, wurden sie vom Staat der herrschenden mazedonischen Rasse geschützt, sodass ihnen kein Schaden zugefügt werden kann.

Aber als Tartaria fiel und die Klone die Kontrolle über die Mazedonier übernahmen, fuhren sie fort, sie zu töten und auszurotten, anstatt den Mazedoniern Schutz zu gewähren, wie sie ihn von den Mazedoniern erhielten, im größten Völkermord, den die Geschichte je gesehen hat. Für diejenigen von uns, die diese Tortur überlebt haben, wurde es sogar zu einem gefährlichen Ort zum Leben.

Die große Frage ist also, warum haben geklonte Kinder der Dunkelheit so viel Angst vor Mazedonien, den Kindern des Lichts?

Die Antwort ist, weil Mazedonier zum Zeitpunkt des Todes nicht sterben, stirbt nur der physische Körper, aber die wahre Essenz davon lebt weiter und inkarniert in einer anderen Person bei der Geburt, wodurch sie von neuem beginnt.

Nur bis vor kurzem konnte ich nicht verstehen, was genau Apostel Paulus meinte, als er sagte, dass „die Mazedonier das auserwählte Volk waren, und sie werden die Welt zum Heil führen“.

Was er meinte, war, dass wir, bevor wir in den physischen Körper hineingeboren wurden, in der astralen Ebene des morphischen Feldes gelebt haben, und wie wir wollten, kommen wir im physischen Körper auf die Erde herunter und gehen nach dem Tod wieder zurück. Wir sterben niemals, und wir feiern den Tod genauso, wie wir die Geburt feiern, in einem endlosen Kolovrat-Zyklus von Geburt – Tod – und Wiedergeburt.

Auf der anderen Seite verschwinden Klone, wenn sie sterben, für immer und es bleibt keine Spur von ihnen zurück, um zu zeigen, dass sie jemals existiert haben. Diese Angst, die Klone haben, ist real, tief in ihrem kollektiven Unterbewusstsein verwurzelt und verfolgt sie, wohin sie auch gehen. Mit ihrer schwarzmagischen Hexerei hypnotisierten sie die mazedonische Rasse, um an imaginäre Todesangst zu glauben, und teilten uns zu Kontrollzwecken in viele verschiedene kleinere Nationen auf.

Das sagte Terence Kemp McKenna, ein amerikanischer Ethnobotaniker und Mystiker, der sich für den verantwortungsvollen Umgang mit natürlich vorkommenden psychedelischen Pflanzen einsetzte, über „Worte“: „DAS WAHRE GEHEIMNIS DER MAGIE IST, DASS DIE WELT AUS WORTEN BESTEHT, UND DAS, WENN SIE DIE WORTE KENNEN, AUS DENEN DIE WELT BESTEHT, KANNST DU DARAUS MACHEN, WAS DU WILLST.

Worum ging es im ersten Buch von AEIOU?

Das erste Buch AEIOU ist das Buch der Gnosis (innerhalb des astralen morphischen Feldes) des unsichtbaren Gottes, durch verborgene Mysterien, die den Weg zur auserwählten Rasse zeigen (im Grunde diejenigen, die der Anweisung folgen, den inneren Weg zu gehen der Verstand).

Im Buch AEIOU offenbart Jesus seinen Jüngern die magischen Namen, Zahlen und Siegel, die sie beim Aufstieg zum Reich des Lichts nach dem Tod benötigen. Er hat ihnen gesagt:

„Wenn die Zeit der Auflösung kommt, wird die erste Macht der Finsternis über dich kommen. Fürchte dich nicht! Wenn du Angst hast, wird es dich verschlingen. Denn es gibt keinen unter ihnen, der dich verschont oder dir Barmherzigkeit erweist. Aber sieh sie ohne Angst an, da du jedes Wort auf der Erde gemeistert hast. Der Kreuzungsplatz ist ängstlich. Aber Sie, mit einem einzigen Geist, werden daran vorbeigehen!“

Was Christus seinen Jüngern sagt, ist, dass die Angst, die sie erleben werden, eingebildet ist, nicht real, weil geklonte Parasiten nicht in die astrale Ebene des morphischen Feldes aufsteigen können, sie sind auf die physische Welt der 3. Dimension beschränkt.

Wir müssen jedes Wort in diesem physischen Bereich beherrschen, um in das astrale morphische Feld der Menschheitsschöpfung aufzusteigen.

Worte sind extrem mächtig, und wenn Sie den Namen des Dämons kennen, können Sie ihn verbannen und aus Ihrem Körper treiben, genau wie Isis es mit Amun Ra getan hat. Isis kannte den geheimen Namen und konnte ihn kontrollieren.

Sobald Sie also die Namen und den runischen Ursprung der mystischen Kraft kennen, können Sie Ihr Schicksal kontrollieren, denn Kymatik ist nur eine Kraft der Zauberenergie, die auf das Medium trifft. So funktioniert es auch mit Symbolen.

Also änderten und verzerrten Klone den Namen Mazedonien in Nordmazedonien, um die Schöpfung der Kinder des Lichts zu verzerren, zu unterdrücken und zu überwältigen und eine Angst vor einer Hexerei der schwarzen Magie darüber zu werfen.

Wenn du einen geklonten Parasiten überwältigen willst, zeige ihm einfach ein geschriebenes Wort „Mazedonien“ oder erwähne es ihm mündlich oder trage es sogar als in Runen geschriebenes Amulett, das seine schwarzmagische Hexenangst über dich austreiben wird.

Wir sind die Kinder des Lichts.