Die Simpsons sagten das Verschwinden des Titanic-U-Boots voraus (Video)

Bis zuletzt hatten alle auf ein Wunder gehofft. Die Retter hatten versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Doch jetzt ist es traurige Gewissheit: Das im Atlantik verschollene Mini-U-Boot ist implodiert! Die Trümmer liegen wenige hundert Meter vor dem Bug der 1912 gesunkenen „Titanic“. Daten sollen nun zeigen, dass die „Titan“ schon vor Tagen implodiert ist.

Alle fünf Insassen sind offenbar tot! Davon geht die US-Küstenwache aus.

Ein ferngesteuerter Tauch-Roboter („Odysseus 6k“), den das Spezial-Schiff „Horizon Arctic“ zum 3800 Meter tiefen Grund des Atlantik gelassen hatte, hat die Überreste des Mini-U-Boots entdeckt. Es soll sich um mindestens fünf Wrack-Teile handeln, darunter ausdrücklich auch die Druck-Kammer, in der die Menschen saßen.

US-Marine registrierte Implosion wohl schon am Sonntag

Daten der US-Marine weisen darauf hin, dass das Tauchboot womöglich schon am Tag seines Starts am vergangenen Sonntag implodierte. Das berichten unter anderem der Nachrichtensender CNN, das „Wall Street Journal“ sowie die Nachrichtenagentur AP.

Ein akustisches Unterwassererkennungssystem der US-Navy habe die Implosion der „Titan“ wahrscheinlich am Sonntag registriert, heißt es. „Die US-Marine führte eine Analyse der akustischen Daten durch und entdeckte eine Anomalie, die auf eine Implosion oder Explosion in der allgemeinen Umgebung des Einsatzorts des Tauchboots zurückzuführen war, als die Kommunikation unterbrochen wurde“, sagte ein Sprecher dem TV-Sender „ABC“.

Die Marine habe diese Information sofort an die Einsatzkräfte vor Ort weitergeleitet, berichtet CNN unter Berufung auf einen hochrangigen Marine-Beamten. Danach wurde das Suchgebiet eingegrenzt. Das registrierte Geräusch sei jedoch als „nicht definitiv“ eingestuft worden. Deswegen sei der Such- und Rettungseinsatz fortgesetzt worden.

Insassen hatten keine Chance

Die nur 6,70 Meter kleine „Titan“, mit fünf Abenteurern an Bord, ist offenbar unter dem Wasserdruck zerborsten. Dort unten, in 3800 Metern Tiefe, lastet ein Druck von 380 Kilogramm auf jedem Quadratzentimeter. Die aus Kohlefaser und dem Metall Titan gebaute Tauchkapsel hielt dem nicht stand.

Ob das Material dem enormen Druck durch Ermüdung nachgab, oder die „Titan“ zuvor mit dem Wrack der „Titanic“ kollidierte und Schaden nahm, ist noch nicht sicher geklärt. Gegen eine Kollision spricht, dass die Trümmerteile etwa 500 Meter vom Wrack entfernt liegen.

Die fünf Insassen, die zum Wrack der „Titanic“ wollten, hatten offenbar keine Chance. Die Betreiberfirma „OceanGate“ teilte laut „CNN“ mit: „Wir glauben, dass alle fünf Passagiere tot sind.“

Der „OceanGate“-Chef selbst, Stockton Rush (61), hatte das Mini-U-Boot gesteuert. Auch der französische Titanic-Forscher Paul-Henry Nargeolet (73) fuhr mit. Sie hatten drei zahlende Gäste an Bord: den britischen Milliardär Hamish Harding (58), sowie den pakistanischen Millionär Shahzada Dawood (48) mit dessen Sohn Sulemann (19), die ebenfalls in Großbritannien lebten.

Nachtrag:

Die US-Küstenwache hat mitgeteilt, dass die am Meeresboden von einem Tauchroboter gefundenen Trümmerteile zum verschollenen Tauchboot „Titan“ gehören. Für die Insassen des Bootes gebe es keine Überlebenschance.

Die fünf Insassen des verschollenen Tauchboots „Titan“ sind offenbar tot. Wie der Chef der US-Küstenwache im Nordosten der USA, John Mauger, sagte, habe ein Tauchroboter ein Trümmerteil der „Titan“ gefunden, das wohl vom Heck stamme. Das Schadensbild passe zu einem Kollaps der Druckkammer des Bootes. Eine Überlebenschance gebe es nicht.

Mauger sprach den Familien der Insassen sein Beileid aus und dankte den Rettungskräften, die seit Sonntag nach dem Gefährt gesucht hatten. Mehrere Spezialschiffe mit Sonaren und Tauchrobotern waren in das Suchgebiet 700 Kilometer südlich von Neufundland geeilt. Die „Titan“ war auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“ in rund 3800 Metern Tiefe. Einige Hundert Meter von deren Wrack entfernt seien die Trümmer der „Titan“ gefunden worden, sagte Mauger.

