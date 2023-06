Mysteriöses Brummen in Haltern ist wieder da Lavesumerin klagt: „Ich kann nicht mehr

Das Brummen ist in Haltern wieder da. Nachdem sich 2020 mehrere Halterner an verschiedenen Standorten in der Stadt über unerklärliche Brummtöne beklagten, wird aktuell eine Lavesumerin von einem geheimnisvollen Geräusch gequält.

Sie beschreibt es als dunkles Brummen und sagt: „Ich kann nicht mehr. Seit Wochen habe ich nicht mehr richtig geschlafen.“

Ende Mai hat die 74-Jährige das Geräusch zum ersten Mal wahrgenommen. „Es hört sich an, als würde eine Rüttelmaschine angeschmissen, die dann weiterläuft“, beschreibt sie ihre Empfindungen. Sie wird davon vor allem in der Nacht wach, wenn alles still ist, nimmt es aber auch tagsüber wahr, wenn viele Nebengeräusche zu hören sind.

Ihr Mann werde zwar nicht davon geweckt, könne es aber hören, wenn er sich konzentriere, berichtet die Lavesumerin. Sie selbst kann außerdem ein Vibrieren spüren. Seit dem 11. Juni hat sie die Hörereignisse dokumentiert. Ihre Liste ist schon relativ lang.

Das Ehepaar hat mittlerweile ausgeschlossen, dass das Brummen durch eine Quelle im eigenen Haus verursacht wird. „Wir haben alles in Betracht gezogen, auch den Strom abgestellt“, schildert die Lavesumerin.

Die Untere Immissionsschutzbehörde des Kreises haben die Betroffenen kontaktiert. Hier hätten sie aber bisher keine Hilfe erhalten. Zuletzt ist bei ihnen eines der Windräder in Lavesum als Geräuschquelle in Verdacht geraten.

Über ein unangenehmes Brummen hatte Anfang 2020 zunächst eine Anwohnerin der Josef-Paris-Straße in Haltern berichtet. Es höre sich an, als ob irgendwo eine Bassbox wummert, beschrieb sie ihre Hörerlebnisse.

Recherchen der Redaktion ergaben damals, dass das Geräusch in diesem Fall von einem vermutlich tieffrequenten Schall ausgeht. Der Geisterton brachte die Halternerin an den Rand der Verzweiflung. Auch sie fühlte sich vor allem in der Nacht gestört.

An eine Umweltpumpe an einem Pool in der Nachbarschaft haben die Lavesumer bereits gedacht. Diese komme aber wohl nicht als Lärmquelle infrage. Das haben die Betroffenen gemeinsam mit ihren Nachbarn geklärt.

Nun hoffen sie auf Beistand durch weitere Betroffene.