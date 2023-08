Zusammenstöße mit russischem Militär! Lösten Aliens beinahe den 3. Weltkrieg aus?

Haben Außerirdische bereits die Erde besucht? Zu diesem Thema gibt es schon zahlreiche Verschwörungstheorien.

Die Existenz von Aliens konnte bis heute noch nicht bewiesen werden. Dennoch gaben rätselhafte Ufo-Sichtungen oder Augenzeugenberichten über angebliche Begegnungen mit seltsamen Kreaturen in den vergangenen Jahren immer wieder Rätsel auf.

In den USA behauptet sogar ein Ex-Geheimdienstarbeiter namens David Grusch aktuell, dass die Regierung der Vereinigten Staaten Informationen über „nicht menschliche“ Objekte gezielt vertuschen will.

Derweil schreiben zwei weitere Alien-Forscher in Briefen an den US-Kongress, dass es bereits gefährliche Zwischenfälle mit Außerirdischen gab. Sie sollen die Welt sogar schon einmal an den Rand des 3. Weltkriegs gebracht haben.

Ufo-Experte sicher: Russische Kampfjets stießen mehrfach mit Außerirdischen zusammen

In einer von FOX News veröffentlichten eidesstaatlichen Erklärung und einem Brief an den Kongress zweifeln die Investigativjournalisten Jeremy Corbell und George Knapp nicht mehr an der Existenz von Aliens.

George Knapp schreibt in seinem Brief: „Seit 1969 ist die Position unseres Militärs, dass UFOs keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen und keine weitere Untersuchung wert sind. Diese ablehnende Haltung steht in direktem Widerspruch zu dem, was in Dokumenten, Berichten und internen Memos enthüllt wurde.“

Er behauptet weiter, nach einer eigenen mehr als zehnjährigen Studie und unter Berufung auf den früheren sowjetischen Militärkommandant Boris Sokolov, dass es bis 1993 insgesamt 45 Vorfälle gegeben habe, bei denen russische Kriegsflugzeuge mit „UFOs kämpften, sie verfolgten und sogar beschossen“.

Dabei seien in drei Fällen Kampfjets abgestürzt und zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium habe daraufhin das Militär angewiesen, die UFOs in Ruhe zu lassen, weil diese „unglaubliche Fähigkeiten zur Vergeltung“ haben könnten.

Haben Aliens über der Ukraine beinahe den 3. Weltkrieg ausgelöst?

Einen besonders beunruhigenden Zwischenfall habe es laut Sokolov auf einem Stützpunkt für Interkontinentalraketen in der Ukraine gegeben. „UFOs erschienen über dem Stützpunkt, führten vor den Augen verblüffter Augenzeugen erstaunliche Manöver durch und übernahmen dann irgendwie die die Kontrolle über das Startsystem“, schreibt George Knapp in seinem Brief.

Anschließend seien die auf die USA gerichteten Raketen abgefeuert worden. Der Stützpunkt sei nicht in der Lage gewesen, die Eingabe der Startcodes zu verhindern, heißt es weiter. Das hätte den 3. Weltkrieg auslösen können. Allerdings schreibt George Knapp weiter:

„Dann, ebenso plötzlich, verschwanden die UFOs, und das Startkontroll-System schaltete sich ab.“

Jeremy Corbell schreibt in seinem Statement wiederum: „UFOs sind real. Das ist die objektive Wahrheit – keine subjektive Realität. Und UFOs – was auch immer sie darstellen – sind seit mindestens dem Beginn der aufgezeichneten Geschichte präsent und Teil des menschlichen Daseins.“

Er warnt ebenfalls davor, dass UFOs bereits die Fähigkeit hätten, „unsere modernsten militärischen Waffen zu übertreffen“.

Ob an den Aussagen von Knapp und Corbell wirklich etwas Wahres dran oder ob es sich tatsächlich nur um Spinnereien handelt, wird so schnell wohl nicht geklärt werden.