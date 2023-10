„Fehler in der Matrix“? Flugzeug im Himmel über San Francisco eingefroren (Video)

Ein rätselhaftes Filmmaterial, das ein mitten in der Luft über San Francisco eingefrorenes Flugzeug zu zeigen scheint, löste Spekulationen aus, dass die wundersame Szene ein „Fehler in der Matrix“ sei, doch der seltsame Anblick ist eigentlich nur eine optische Täuschung.

Das faszinierende Video (siehe unten) soll am Wochenende aufgetaucht sein, nachdem es von einem Reisenden online gestellt wurde, der aus dem Fenster seines Fluges blickte und von dem, was er sah, fassungslos war.

Das Filmmaterial verbreitete sich anschließend wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien, und die Leute äußerten alle möglichen Theorien darüber, was sich am Himmel über der Stadt abspielte.

Während die vorherrschende Vermutung war, dass das Filmmaterial einen sprichwörtlichen „Fehler in der Matrix“ einfing, zeigten andere fantasievolle Beobachter natürlich schnell mit dem Finger auf Außerirdische.

Es stellt sich jedoch heraus, dass beide fantastischen Theorien falsch sind, da die Ursache des seltsamen Anblicks lediglich eine optische Täuschung war, die als Parallaxeneffekt bekannt ist.

Das Phänomen tritt auf, wenn eine Person ein Objekt beobachtet, das sich mit der gleichen Relativgeschwindigkeit wie sie selbst bewegt, wodurch es stationär aussieht.

Video: