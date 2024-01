Verbotenes Wissen: Ein 2.000 Jahre altes Hologramm? Der Ring des Carvilius

Das gemeißelte Gesicht des jungen Carvilio, auf einem goldenen Ring platziert und von Bergkristall geschützt, ist aus dem antiken Rom voller Charme und Geheimnisse ans Licht gekommen.

Das Juwel ist eines der außergewöhnlichsten römischen Artefakte, die jemals in unsere Zeit gekommen sind.

Bevor der Fund in allen Einzelheiten analysiert wird, muss die Geschichte seiner Entdeckung erzählt werden.

Es ist das Jahr 2000, als in Grottaferrata, am Stadtrand von Rom, einige Ausgrabungsarbeiten auf einem Privatgrundstück durchgeführt werden. Die Arbeiter sind erstaunt, als eine Reihe von Stufen aus dem Boden auftaucht, die sich nach unten fortsetzen.

Nach Einberufung der Superintendenz wird ein Team von Archäologen mit der Fortsetzung der Ausgrabungen beauftragt; diese dauern zwei Tage an, bis eine große Steinplatte, die an alten Siegeln verankert ist, sich vor den Augen der Gelehrten materialisiert.

Die Platte entpuppt sich als Tor zu einem antiken römischen Grab aus dem 1. Jahrhundert n. Chr.

Nach dem Betreten des Grabes (ca. 9 Quadratmeter) entdecken die Archäologen zwei riesige Sarkophage aus weißem Marmor, die reich graviert und außergewöhnlich intakt sind, bis auf ein paar Risse an einem der beiden. Von der Form her scheinen die Gräber zwei Angehörigen des römischen Adels zu gehören.

Eingangstür zum Grab

Sobald beide Bestattungen geöffnet sind, erscheinen zwei Leichen; die einer Frau von etwa vierzig Jahren (wahrscheinlich schwanger, Hypothese aufgrund einiger kleiner Knochen, die daneben gefunden wurden), weiter verschlechtert aufgrund der Frakturen an ihrem Sarkophag, und die eines jungen Mannes, der in gutem Zustand ist.

Die Inschriften auf dem Marmor tragen die Namen von Aebutia Quarta und Carvilio Gemello, Mutter und Sohn, die im jungen Alter von achtzehn Jahren gestorben sind.

Wie später bekannt wurde, wurde Carvilio aus der ersten Ehe der Adligen geboren, die mit dem Adligen Tito Carvilio der Familie Sergia unter Vertrag stand. Aus zweiter Ehe stammt seine zweite Tochter Antestia Balbina, die sich um das prächtige Grab kümmerte, aber woanders begraben wurde.

Auf den ersten Blick erweisen sich die Leichen als einbalsamiert; Dies verblüfft Archäologen, da das Einbalsamieren unter den Mitgliedern der römischen Elite der damaligen Zeit keine Praxis war, die es vorzog, nach der Einäscherung beigesetzt zu werden.

Und es mag der Wahl der beiden Aristokraten zu verdanken sein, wahrscheinlich Anhänger des damals sehr modischen Isis-Kults, wenn es möglich war, unter anderem kostbare Funde (Blumengirlanden, die mit Goldfäden gewebte rote Perücke der Frau sowie kostbare Gewänder), eines der wichtigsten und erstaunlichsten Juwelen des antiken Roms, das uns überliefert ist.

Am Ringfinger von Aebutia befand sich ein Bandring von außergewöhnlicher Verarbeitung, der Archäologen und Gelehrte nicht so sehr wegen der Materialien, aus denen er besteht, sondern wegen seiner Einzigartigkeit begeisterte.

Der „Carvilio“-Ring

Der Goldrahmen hat eine Vertiefung, in die ein detailgetreues, scheinbar gemeißeltes Miniaturporträt eingesetzt wurde. Es zeigt wohl den jungen Carvilio Gemello mit welligem Haar, intensivem Blick, feinen Lippen, ausgeprägter Nase und nackter Oberweite. Die erstaunliche Miniatur ist in Bergkristall gehüllt (hyaliner Quarz, von den alten Römern als „Acentetus, die Farbe des klaren Wassers“ definiert), der dem Ausdruck des Jungen eine zeitlose Tiefe verleiht.

Carvilius‘ vorzeitiger Tod, möglicherweise aufgrund einer Septikämie (der Oberschenkelknochen war gebrochen) oder einer Vergiftung (wie die Arsenkonzentration in den Haarfasern vermuten lässt), muss die Adlige Aebutia zutiefst erschüttert haben. Sicherlich war es der Schmerz und die Liebe zu Carvilio, die sie dazu veranlassten, das kostbare Juwel einem Meister der kaiserlichen Goldschmiedekunst in Auftrag zu geben (der angesichts der Pracht des Fundes mit ziemlicher Sicherheit dem Kaiser selbst seine Dienste verlieh).

Das Ornament würde es ihr ermöglichen, auch im Tod immer von ihrem geliebten Sohn begleitet zu werden. Die Tatsache, dass der Ring keine besonderen Gebrauchsspuren aufweist, deutet jedoch darauf hin, dass er wenig getragen wurde, vielleicht aufgrund seines unschätzbaren Wertes.

Und genau in der Zeit ihres Todes wurden Mutter und Sohn durch einen bizarren Zufall wieder vereint. Dieses kostbare Detail lieferten die Blumen der Trauerkränze, die in den beiden Gräbern gut erhalten waren. Frisch duftende Sommerblumen wie Lilien, Rosen und Veilchen schmückten die Kleider und Körper der beiden Verstorbenen, die beide zu Beginn eines heißen Sommers starben. Die floralen Ornamente haben auch den Namen geprägt, unter dem die archäologische Stätte heute bekannt ist, nämlich „Hypogäum der Girlanden“.

Der Ring von Carvilio, der nach Jahrtausenden von seinem Besitzer getrennt wurde, wird heute im Archäologischen Museum von Palestrina ausgestellt. Sein Blick durchforscht weiterhin rätselhaft den Lauf der Zeit, geschützt vom Glanz seines Quarzfensters. Ein Fund von außergewöhnlicher Verarbeitung und Schönheit, der aber trotz der bisher gesammelten Informationen noch viele Geheimnisse birgt.

Obwohl sich die Gelehrten darin einig sind, die geschnitzte Büste des Rings dem jungen Carvilio Gemello zuzuschreiben, gibt es einige, die aufgrund einiger somatischer Merkmale stattdessen die Merkmale einer älteren Frau erkannt haben:

Könnte das Juwel also an einen nahen Verwandten (vielleicht die Mutter?) von Aebutia erinnern und nicht an ihren geliebten Sohn?

Gewissheiten über die Identität des Gesichts können ins Wanken geraten und die Türen für neue Hypothesen öffnen. Was uns jedoch nicht fehlt, ist die Dankbarkeit gegenüber der zarten Aebutia, die der Welt ein unbezahlbares Juwel geschenkt hat, aus der Geschichte, was auch immer sie ist, einnehmend und aufregend.

Trotz der Bedeutung der archäologischen Entdeckung, die in den letzten 20 Jahren zu den wichtigsten in Italien gehörte, war die Medienberichterstattung in unserem Land nicht relevant.

Fazit

Ein Hologramm vor 2000 Jahren in einem goldenen Schmuckstück verankert. Der goldene Schatten eines vermeintlich jungen Aristokraten scheint sich von der transparenten Dunkelheit einer Rockkristalllinse zu blicken…

Innerlich wie eine Miniatur gekämmert, der Stein ist eine Linse. Es ist die Magie eines der wertvollsten römischen Schmuckstücke, die zu uns gekommen sind, die ein unschätzbar wertvolles Unikum bilden – manche halten es für den schönsten Ring, der aus der Antike stammt.