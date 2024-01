Vier unterirdische Alien-Stützpunkte von Fernwahrnehmer entdeckt (Video)

In den 1960er und 70er Jahren kämpften die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion an vielen Fronten im Kalten Krieg.

In den 1970er Jahren führten Amerika und Russland eine neue Art der Kriegsführung: den psychischen Krieg. Während dieser Zeit rekrutierte und schulte die CIA aktiv Menschen mit einem natürlichen Talent für Fernwahrnehmung.

Fernwahrnehmung bedeutet, Ihr Bewusstsein an einen beliebigen Ort auf der Erde und darüber hinaus zu projizieren.

Im Jahr 1973, bevor er für die CIA arbeitete, lieferte der Fernwahrnehmer Pat Price, der von SRI International in den frühen Tagen von Stargate, einem von der US-Regierung geförderten Fernwahrnehmung-Forschungs- und Informationssammelprogramm, „entdeckt“ wurde, einen langen, unaufgeforderten Bericht bezüglich dessen, was er für unterirdische UFO-Stützpunkte hielt.

Pat Price landete völlig zufällig am Mount Hayes in Alaska. Mount Hayes liegt mitten im Nirgendwo.

Es gibt kilometerweit keine Zivilisation. Aber irgendetwas rief ihn auf den Berg.

Dann blickte er in den Berg hinein. Im Inneren des Mount Hayes befand sich eine versteckte Basis.

Dann sah er: Dies war keine von Menschen erbaute Basis.

Mount Hayes war einer von vier Bergen, von denen Pat Price sagte, dass sie eine geheime außerirdische UFO-Basis enthielten.

Die anderen sind der Mount Puro in Spanien, der Mount Inyan Gani in Simbabwe und der Mount Zeal in Australien.

Nun handelte es sich bei Projekt 8200 um eine 1982 und 1983 durchgeführte Fernbeobachtungsmaßnahme, bei der versucht wurde, die von Pat Price ein Jahrzehnt zuvor bereitgestellten Informationen zu bestätigen.

Mehrere der Fernwahrnehmer-Viewer der nächsten Generation, die damals für Projekt 8200 arbeiteten, sahen oder spürten die Anwesenheit von Außerirdischen und bestätigten anschließend mit Informationen aus anderen Quellen, dass Projekt 8200 die Stützpunkte real sind und absichtlich versteckt sind und zusammenarbeiten.

Die Stützpunkte sind besetzt, aber nicht immer, und sie dienen der Beobachtung und der Weiterleitung von Informationen und Energie an ein Objekt im Weltraum.

Nicht nur, dass Pat Price der CIA bis zu seinem (verdächtigen) gemeldeten Tod im Jahr 1975 überraschend genaue Geheimdienstinformationen lieferte, auch die Ergebnisse des Projekts 8200 wurden nie offiziell an höhere Behörden gemeldet.

