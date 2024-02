Rudolf Steiner sagt am 17. September 1924:

Auf der Erde gibt es nichtmenschliche Inkarnationen.

Satanische Wesen leben unter uns, sie stehen in Verbindung mit Ahriman. (Böser Geist)

In unserer Zeit inkarnieren unzählige Menschen ohne Ego (latein: Ich), die in Wirklichkeit keine Menschen sind.

Wir sehen sie um uns herum, aber sie sind keine Inkarnationen eines Ichs, sie werden in die physische Vererbung eingefügt, sie erhalten einen Ätherleib und einen Astralleib, sie sind gewissermaßen innerlich mit einem ahrimanischen Bewusstsein ausgestattet.

Wenn man sie nicht genau betrachtet, sehen sie von außen wie Menschen aus, aber sie sind keine Menschen im eigentlichen Sinne.

Das ist eine schreckliche Wahrheit, aber es ist etwas, das existiert, es ist eine Realität.

Es heißt, dass die Hälfte der sogenannten Menschheit keine Seele besitzt, da aber jetzt zur Endzeit sehr viele Seelen inkarnierten, um den Aufstieg mitzuerleben, beträgt die Anzahl der beseelten Menschen nun ca 60% !