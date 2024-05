Physik und die Unsterblichkeit der Seele

Das Thema „Leben nach dem Tod“ weckt anstößige Assoziationen wie Rückführung in frühere Leben und Spukhäuser, aber es gibt viele Menschen auf der Welt, die an eine Art Fortbestehen der individuellen Seele nach dem Ende des Lebens glauben.

Dies ist eindeutig eine wichtige Frage, eine der wichtigsten, die uns in Bezug auf die Relevanz für das menschliche Leben einfallen kann. Wenn die Wissenschaft etwas dazu zu sagen hat, sollten wir alle daran interessiert sein, davon zu hören.

Adam Frank glaubt, dass die Wissenschaft dazu nichts zu sagen hat. Er plädiert dafür, in dieser Frage „entschieden agnostisch“ zu sein. (Sein Co-Blogger Alva Noë ist da entschieden anderer Meinung.) Ich habe großen Respekt vor Adam; er ist ein kluger Kerl und ein sorgfältiger Denker.

Wenn wir anderer Meinung sind , dann in der Art von respektvollem Dialog, der als Vorbild für Meinungsverschiedenheiten mit nicht verrückten Menschen dienen sollte. Aber hier könnte er nicht falscher liegen.

Adam behauptet, dass es „einfach keine kontrollierten, experimentell verifizierbaren Informationen“ über das Leben nach dem Tod gibt. Nach diesen Maßstäben gibt es keine kontrollierten, experimentell verifizierbaren Informationen darüber, ob der Mond aus grünem Käse besteht.

Natürlich können wir Spektren des vom Mond reflektierten Lichts aufnehmen und sogar Astronauten dorthin schicken und Proben zur Analyse mitbringen. Aber das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Was wäre, wenn der Mond fast vollständig aus grünem Käse besteht, aber mit einer mehrere Meter dicken Staubschicht bedeckt ist?

Können Sie wirklich sagen, dass Sie wissen , dass dies nicht stimmt? Solange Sie nicht wirklich jeden einzelnen Kubikzentimeter des Mondinneren untersucht haben, verfügen Sie nicht wirklich über experimentell verifizierbare Informationen, oder? Vielleicht ist also Agnostizismus in der Grünkäse-Frage angebracht. (Legen Sie alle Informationen vor, die wir tatsächlich über den Mond haben; ich verspreche Ihnen, dass ich sie in die Grünkäse-Hypothese einbauen kann.)

Das ist natürlich völlig verrückt. Unsere Überzeugung, dass grüner Käse nur einen verschwindend geringen Anteil des Mondinneren ausmacht, beruht nicht auf direkter Beobachtung, sondern auf der völligen Unvereinbarkeit dieser Vorstellung mit anderen Dingen, die wir zu wissen glauben.

Angesichts dessen, was wir über Gestein und Planeten und Milchprodukte und das Sonnensystem wissen, ist es absurd anzunehmen, dass der Mond aus grünem Käse besteht. Wir wissen es besser.

Auch über das Leben nach dem Tod wissen wir besser Bescheid, auch wenn die Menschen viel ungern dies zugeben. Zugegebenermaßen sind „direkte“ Beweise in die eine oder andere Richtung schwer zu finden – alles, was wir haben, sind ein paar Legenden und vage Behauptungen von unzuverlässigen Zeugen mit Nahtoderfahrungen sowie jede Menge Wunschdenken.

Aber es ist doch in Ordnung, indirekte Beweise zu berücksichtigen – nämlich die Vereinbarkeit der Vorstellung, dass irgendeine Form unserer individuellen Seele den Tod überlebt, mit anderen Dingen, die wir über die Funktionsweise der Welt wissen.

Behauptungen, dass eine Form des Bewusstseins weiterbesteht, nachdem unser Körper gestorben ist und in seine Atome zerfallen ist, stehen vor einem riesigen, unüberwindbaren Hindernis: Die physikalischen Gesetze, die dem alltäglichen Leben zugrunde liegen, sind vollständig verstanden , und diese Gesetze erlauben keine Annahme, dass die in unserem Gehirn gespeicherten Informationen nach unserem Tod weiterbestehen.

Wenn Sie behaupten, dass eine Form der Seele über den Tod hinaus fortbesteht, aus welchen Teilchen besteht diese Seele? Welche Kräfte halten sie zusammen? Wie interagiert sie mit gewöhnlicher Materie?

Alles, was wir über die Quantenfeldtheorie (QFT) wissen, sagt, dass es auf diese Fragen keine sinnvollen Antworten gibt. Natürlich könnte alles, was wir über die Quantenfeldtheorie wissen, falsch sein. Außerdem könnte der Mond aus grünem Käse bestehen.

Unter den Befürwortern eines Lebens nach dem Tod versucht niemand, sich hinzusetzen und die mühselige Arbeit zu leisten, zu erklären, wie die grundlegende Physik von Atomen und Elektronen verändert werden müsste, damit dies wahr ist. Wenn wir es versuchten, würde die grundlegende Absurdität dieser Aufgabe schnell offensichtlich werden.

Selbst wenn Sie nicht glauben, dass der Mensch „einfach nur“ eine Ansammlung von Atomen ist, die sich gemäß den im Standardmodell der Teilchenphysik festgelegten Regeln entwickeln und interagieren, würden die meisten Menschen widerwillig zugeben, dass Atome Teil dessen sind, was wir sind.

Wenn es wirklich nichts als Atome und die bekannten Kräfte sind, gibt es für die Seele eindeutig keine Möglichkeit, den Tod zu überleben. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod erfordert, gelinde gesagt, Physik jenseits des Standardmodells. Am wichtigsten ist, dass wir eine Möglichkeit brauchen, wie diese „neue Physik“ mit den Atomen interagieren kann, die wir haben.

Ganz grob gesagt: Wenn die meisten Menschen an eine immaterielle Seele denken, die nach dem Tod weiterlebt, haben sie eine Art Klumpen spiritueller Energie im Sinn, der sich in der Nähe unseres Gehirns niederlässt und in unserem Körper herumfährt wie eine Fußballmutter in einem SUV.

Die Fragen lauten: Welche Form nimmt diese spirituelle Energie an und wie interagiert sie mit unseren gewöhnlichen Atomen? Nicht nur neue Physik ist erforderlich, sondern eine dramatisch neue Physik.

Innerhalb der QFT kann es keine neue Ansammlung von „spirituellen Teilchen“ und „spirituellen Kräften“ geben, die mit unseren gewöhnlichen Atomen interagieren, weil wir sie in bestehenden Experimenten entdeckt hätten. Ockhams Rasiermesser ist hier nicht auf Ihrer Seite, da Sie einen völlig neuen Bereich der Realität postulieren müssen, der ganz anderen Regeln gehorcht als den uns bekannten.

Aber nehmen wir an, Sie tun das. Wie soll die spirituelle Energie mit uns interagieren? Hier ist die Gleichung, die uns sagt, wie sich Elektronen in der Alltagswelt verhalten:

Machen Sie sich keine Gedanken über die Einzelheiten; wichtig ist die Tatsache, dass die Gleichung existiert, nicht ihre konkrete Form. Es handelt sich um die Dirac-Gleichung – die beiden Terme auf der linken Seite sind ungefähr die Geschwindigkeit des Elektrons und seine Trägheit – gekoppelt mit Elektromagnetismus und Schwerkraft, den beiden Termen auf der rechten Seite.

Soweit es jedes jemals durchgeführte Experiment betrifft, ist diese Gleichung die korrekte Beschreibung des Verhaltens von Elektronen bei alltäglichen Energien. Es ist keine vollständige Beschreibung; wir haben weder die schwache Kernkraft noch Kopplungen an hypothetische Teilchen wie das Higgs-Boson berücksichtigt.

Aber das ist in Ordnung, da diese nur bei hohen Energien und/oder kurzen Entfernungen wichtig sind, also weit entfernt von dem für das menschliche Gehirn relevanten Bereich.

Wenn Sie an eine immaterielle Seele glauben, die mit unseren Körpern interagiert, müssen Sie glauben, dass diese Gleichung nicht stimmt , nicht einmal bei alltäglichen Energien.

Es muss (mindestens) ein neuer Term auf der rechten Seite geben, der darstellt, wie die Seele mit Elektronen interagiert. (Wenn dieser Term nicht existiert, gehen die Elektronen einfach ihren Weg weiter, als gäbe es überhaupt keine Seele, und was wäre dann der Sinn?)

Jeder seriöse Wissenschaftler, der diese Idee ernst nimmt, würde also fragen: Welche Form nimmt diese Interaktion an? Ist sie lokal in der Raumzeit? Respektiert die Seele die Eichinvarianz und die Lorentz-Invarianz? Hat die Seele einen Hamiltonoperator? Bewahren die Interaktionen die Unitarität und die Informationserhaltung?

Niemand stellt diese Fragen jemals laut, möglicherweise weil sie so albern klingen. Sobald man anfängt, sie zu stellen, wird die Entscheidung, vor der man steht, klar: Entweder wir werfen alles über den Haufen, was wir über die moderne Physik zu wissen glauben, oder wir misstrauen dem Gemisch aus religiösen Berichten/unzuverlässigen Zeugenaussagen/Wunschdenken, das die Menschen an die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod glauben lässt.

Es ist keine schwierige Entscheidung, wie es bei der wissenschaftlichen Theoriewahl der Fall ist.

Wir wählen Theorien nicht im luftleeren Raum aus. Wir dürfen – ja, wir müssen – fragen, wie Behauptungen über die Funktionsweise der Welt mit anderen Dingen zusammenpassen, die wir über die Funktionsweise der Welt wissen.

Ich habe hier wie ein Teilchenphysiker gesprochen, aber es gibt eine analoge Argumentation, die aus der Evolutionsbiologie stammt. Aminosäuren und Proteine ​​haben vermutlich keine Seelen, die nach dem Tod weiterbestehen. Und was ist mit Viren oder Bakterien?

An welchem ​​Punkt der Evolutionskette von unseren einzelligen Vorfahren bis heute wurden Organismen nicht mehr nur als Atome beschrieben, die durch Schwerkraft und Elektromagnetismus interagieren, sondern entwickelten eine immaterielle, unsterbliche Seele?

Es gibt keinen Grund, Ideen gegenüber agnostisch zu sein, die mit allem, was wir über die moderne Wissenschaft wissen, dramatisch unvereinbar sind. Wenn wir erst einmal unsere Scheu vor der Realität in dieser Frage überwunden haben, können wir uns den viel interessanteren Fragen zuwenden, nämlich wie Menschen und Bewusstsein wirklich funktionieren.