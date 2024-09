Riesiges „Tor zur Hölle“ in Sibirien hat sich in nur 30 Jahren verdreifacht

Ein riesiges Loch in Sibirien, bekannt als „Tor zur Hölle“, vergrößert sich, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Laut Business Insider ist der Batagaika-Krater im eisigen Jana-Hochland 80 Hektar breit und 90 Meter tief.

Er hat die Form eines Stachelrochens, eines Pfeilschwanzkrebses oder einer riesigen Kaulquappe. Er begann als schmaler Streifen, der auf freigegebenen Satellitenbildern aus den 1960er Jahren kaum zu erkennen war. In nur 30 Jahren verdreifachte sich die Größe des Lochs, so die Wissenschaftler.

Der Batagay-Krater ist der zweitälteste Permafrost der Erde. Er dehnt sich weiterhin mit „beschleunigter Geschwindigkeit“ nach außen aus. Er ist so groß, dass er vom Weltraum aus sichtbar ist, und jetzt strömen die Experten in die tiefe Grube, um alles über ihn zu erfahren.

Roger Michaelides, Geophysiker an der Washington University, sagte gegenüber Business Insider : „Wir sprechen hier hauptsächlich von gefrorenem Erdreich unter der Erde, das man per Definition oft nicht sehen kann, es sei denn, es wurde irgendwie freigelegt, wie bei diesem Mega-Erdrutsch.“

„Ich denke, wir können viel von Batagaika lernen, nicht nur, wie sich Batagaika im Laufe der Zeit entwickeln wird, sondern auch, wie sich ähnliche Strukturen in der Arktis entwickeln und entwickeln könnten“, fügte er hinzu. „Selbst wenn sie ein Zehntel oder ein Hundertstel der Größe von Batagaika haben, ist die Physik im Grunde dieselbe“, sagte Michaelides weiter.

Unabhängig davon stellte eine Anfang des Jahres veröffentlichte Studie fest, dass der Krater tiefer wird, weil das Schmelzen des Permafrosts fast das Grundgestein am Boden erreicht hat. „Das Volumen des schüsselförmigen retrogressiven Tausturzes (RTS) vergrößert sich um etwa 1 Million Kubikmeter pro Jahr“, schrieb der Glaziologe Alexander Kizyakov in der Studie laut New York Post.

Da der Krater noch immer schmilzt, warnen Wissenschaftler, dass dieses Tor den größten Teil des Landes verschlingen und sich als gefährlich für die umliegenden Dörfer erweisen könnte, wenn weitere Gebiete zu schmelzen beginnen.

Nikita Tananajew, ein Forscher am Melnikov Permafrost Institut in Jakutsk, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte, dass sich die Ökosysteme in der Umgebung aufgrund der Leckage aus dem Krater dauerhaft verändern.

„Dies wird zu erheblichen Veränderungen des Flusslebensraums führen, und die Auswirkungen der Sedimente, die aus dem Erdrutsch (dem Batagaika-Krater) entweichen, sind sogar im Jana-Fluss zu sehen, dem größten Fluss in der Umgebung“, sagte er.

Dies werde zu Problemen für den nahegelegenen Fluss Batagai führen, da es die Erosion am Flussufer verstärken und den umliegenden Lebensraum beeinträchtigen werde, warnten Wissenschaftler.