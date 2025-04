Das verborgene außerirdische Gesicht in der Mona Lisa entdecken: Ein Da Vinci-Mysterium (Video)

Der UFO-Forscher Scott Waring schreibt auf seiner Seite:

Okay, also hör mir zu: Es gibt diese wilde Theorie, dass Leonardo da Vinci heimlich ein außerirdisches Gesicht in der Mona Lisa versteckt hat.

Ich weiß, es klingt verrückt, aber nachdem Sie dieses Video gesehen haben, können Sie es nicht mehr vergessen!

Ich habe das Video gemacht und es macht absolut Sinn. Die Details hinter ihrem Kopf scheinen mit etwas Außerirdischem übereinzustimmen, fast so, als ob da Vinci uns etwas sagen wollte … vielleicht hatte er Kontakt mit Außerirdischen oder wusste zumindest etwas, das wir nicht wissen.

Die Art, wie die Gesichtszüge geformt und angeordnet sind, wirkt, als ob dort eine versteckte Botschaft direkt vor unseren Augen verborgen wäre.

Da fragt man sich … war da Vinci seiner Zeit voraus oder war er etwas viel Größerem auf der Spur, als wir ahnen?

Ich glaube, er war ein außerirdischer Hybrid, der als Experiment zur menschlichen Evolution zurückgelassen wurde.

Video: