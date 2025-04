4/4-Portal – Tor zur Manifestation

Jedes Jahr öffnet der 4. April ein kraftvolles energetisches Tor, das sogenannte 4/4-Portal. Im Jahr 2025 hat dieses Portal eine noch tiefere Bedeutung, da das sich wiederholende Zahlenmuster von 4/4 mit einem universellen Ruf nach Erdung, dem Aufbau starker Grundlagen und dem Erreichen eines gemeinsamen Ziels übereinstimmt.

Numerologie von 4/4: Die heilige Zahl des Fundaments

In der Numerologie ist die Zahl 4 der Architekt der physischen Welt. Sie repräsentiert:

Stabilität

Struktur

Harte Arbeit

Disziplin

Praktische Umsetzung

Erdungsanschluss

Wenn Sie die Zahl 4 wiederholt sehen (wie 4/4 oder 444), ist dies oft eine Botschaft des Universums oder Ihrer spirituellen Führer, dass es an der Zeit ist, Ihre Vision zu erden, solide Grundlagen zu legen und darauf zu vertrauen, dass Ihre Arbeit Ergebnisse bringt – wenn Sie konsequent und zielstrebig bleiben.

Das Datum 4.4.2025 birgt ebenfalls eine einzigartige Schwingung. Wenn wir es genauer betrachten:

4 + 4 + 2 + 0 + 2 + 5 = 17 → 1 + 7 = 8

Daher schwingt das 4/4-Portal dieses Jahres mit der Zahl 8 mit, der Zahl des unendlichen Überflusses, der Macht und des karmischen Gleichgewichts.

Energetische Themen des 4/4-Portals 2025 Im

diesjährigen Portal geht es nicht nur ums Bauen, sondern um befähigtes Bauen. Das bedeutet:

Vom Plan zur Realität:

Das 4/4-Portal hilft, Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn Sie Visionboards erstellt, Tagebuch geführt oder über Ihren Seelenweg meditiert haben, ist es jetzt an der Zeit, praktische Maßnahmen zu ergreifen. Das Universum unterstützt Ihre Pläne, aber Sie müssen sich engagieren und die Arbeit erledigen.

Heilung des Wurzelchakras

Mit einer so starken erdigen 4-Schwingung aktiviert dieses Portal das Wurzelchakra, das Energiezentrum, das mit Sicherheit, Zuhause und körperlichen Bedürfnissen verbunden ist. Es ist Zeit zu fragen:

Fühle ich mich in meinem Leben sicher und unterstützt?

Sind meine Grundlagen (Zuhause, Finanzen, Karriere) solide?

Was muss ich loslassen, um mich geerdet zu fühlen?

Erdungsübungen wie Barfußlaufen auf der Erde, Meditation, Atemübungen oder sogar die Neuorganisation Ihres Zuhauses können Ihnen dabei helfen, sich auf diese Energie auszurichten.

Göttliche Ausrichtung + Fülle

Die Energie der 8 im Hintergrund verstärkt Themen wie karmische Zyklen, finanzieller Fluss und Ermächtigung. Wenn Sie mit Integrität und Zielstrebigkeit gearbeitet haben, können Sie mit Belohnungen oder Fortschritten rechnen. Sollten Sie nicht im Einklang gewesen sein, bietet dieses Portal möglicherweise eine Kurskorrektur an. Bleiben Sie also offen.

Möglichkeiten zur Arbeit mit der 4/4-Portalenergie:

Ganz gleich, ob Sie sich intensiv mit spiritueller Praxis beschäftigen oder einfach nur neugierig sind, hier sind einige Möglichkeiten, sich mit diesem Portal zu verbinden:

Schaffen Sie ein Stabilitätsritual: Zünden Sie eine Kerze an, meditieren Sie und fragen Sie: Was soll ich aufbauen? Schreiben Sie die Antworten in Ihr Tagebuch.

Ordnen Sie Ihren Raum: Aufräumen ist während dieses Portals ein heiliger Akt. Schaffen Sie physische Klarheit, um energetische Klarheit zu schaffen.

Verbinde dich mit der Energie der Erde: Verbring Zeit in der Natur, pflanze etwas oder lehne dich einfach mit dem Rücken an einen Baum. Spüre die Unterstützung der Erde unter dir.

Manifestieren mit Ziel: Schreiben Sie ein konkretes Ziel auf, das Sie in den nächsten Monaten erreichen möchten. Schreiben Sie anschließend vier klare Handlungsschritte auf, um dieses Ziel zu erreichen.

Affirmationen für das 4/4-Portal:

Ich bin sicher. Ich bin geerdet. Ich werde unterstützt.

Ich baue mir ein Leben auf, das meiner Wahrheit gerecht wird.

Meine Handlungen sind auf göttliche Zeit und Absicht ausgerichtet.

Das 4/4-Portal ist nicht nur ein Datum, es ist ein kosmischer Kontrollpunkt. Es fragt dich: Was baust du? Sind deine Fundamente stark genug, um das Leben zu tragen, von dem du träumst?

Dieses Jahr sind Sie mit der zusätzlichen Kraft der Zahl 8 dazu eingeladen, nicht nur für heute, sondern auch für Ihr zukünftiges Ich, Ihr Vermächtnis und die Weiterentwicklung Ihrer Seele zu bauen.

Bleiben Sie geerdet. Bleiben Sie präsent. Bleiben Sie stark.