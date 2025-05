Curiosity Rover entdeckt mysteriöses scheibenartiges Objekt am Hang des Mars (Video)

Die Forscherin Jean Ward machte kürzlich eine merkwürdige Entdeckung, als sie eine Reihe von Bildern untersuchte, die der Curiosity Rover der NASA auf der Oberfläche des Mars aufgenommen hatte.

Die fraglichen Fotos wurden am 30. April 2025 – genauer gesagt am Sol 4526 seiner laufenden Mission – von der Mastcam des Rovers aufgenommen und zeigen ein ungewöhnliches, scheibenförmiges Objekt, das teilweise in den Hang eines Marshügels eingebettet ist.

Ward analysierte die Bilder und konzentrierte sich dabei besonders auf die anomale Struktur. Um die Klarheit zu verbessern, retuschierte er die Bilder digital und entfernte die automatische Rasterüberlagerung, die die Bildgebungsausrüstung des Rovers erzeugt hatte.

Diese Verfeinerung ermöglichte eine schärfere Sicht auf die feineren Details des Objekts und enthüllte Texturen und Konturen, die sonst möglicherweise unbemerkt geblieben wären.

Um den Kontext besser zu verdeutlichen, hat Ward zwei Einzelbilder zu einem zusammengesetzten Foto zusammengefügt. Die daraus entstandene Collage bietet eine breitere Perspektive auf die umgebende Landschaft und zeigt die hügelige Region, in der die mysteriöse Formation gefunden wurde.

Das scheibenförmige Objekt scheint teilweise im Hang versunken zu sein und befindet sich in unmittelbarer Nähe eines möglichen Eingangs zu einer unterirdischen Höhle.

Der glatte, halbkreisförmige Umriss des Objekts steht in starkem Kontrast zu den rauen, natürlichen Felsformationen, die es umgeben. Seine Oberfläche wirkt unnatürlich poliert, ganz anders als die für den Mars typische erodierte Geologie.

Die Forscher haben eine faszinierende Hypothese aufgestellt: Könnte es sich bei dieser Scheibe um den Überrest einer antiken Struktur handeln – vielleicht um ein versiegeltes Tor, eine vergrabene Luke oder sogar um ein Fragment eines riesigen unterirdischen Komplexes, der von einer längst verlorenen Zivilisation errichtet wurde?

In der Zwischenzeit können Weltraumbegeisterte die ursprünglichen, unbearbeiteten Bilder auf der offiziellen Website der NASA untersuchen .

Video: