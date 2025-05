Studie: Jeder lebende menschliche Körper strahlt ein unsichtbares Leuchten aus

Eine aktuelle Studie von Forschern der University of Calgary und des National Research Council of Canada untersuchte ein ungewöhnliches Phänomen namens „Biophoton“.

Ein Experiment mit Mäusen und Blättern verschiedener Pflanzen lieferte physikalische Beweise dafür, dass lebende Organismen Licht aussenden können, das nach ihrem Tod verschwindet. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Physical Chemistry Letters veröffentlicht .

Auf den ersten Blick mögen die Ergebnisse des Experiments seltsam erscheinen. Es ist nicht einfach, wissenschaftliche Studien über elektromagnetische Strahlung mit paranormalen Phänomenen wie Auren in Verbindung zu bringen.

Dan Oblak, der Hauptautor der Studie, behauptet jedoch, dass es ihnen gelungen sei, eine ultraschwache Photonenemission (UPE) von lebenden Organismen und Pflanzen festzustellen, was die Existenz dieses Phänomens bestätigt.

Es ist bekannt, dass viele biologische Prozesse Lichtblitze in Form von Chemilumineszenz erzeugen. In den letzten Jahrzehnten wurde die spontane Emission von Lichtwellen im Bereich von 200 bis 1000 Nanometern in verschiedenen lebenden Zellen, vom Kuhherzgewebe bis hin zu Bakterienkolonien, aufgezeichnet.

Eine mögliche Quelle dieser Strahlung sind reaktive Sauerstoffspezies, die in Zellen gebildet werden, wenn sie hohen Temperaturen, Giftstoffen oder Nährstoffmangel ausgesetzt sind.

Beispielsweise können Fette und Proteine ​​in Gegenwart von Wasserstoffperoxid verändert werden, was dazu führt, dass Elektronen bei der Rückkehr in ihre Ausgangspositionen Photonen aussenden.

Die Studie eröffnet die Möglichkeit einer nicht-invasiven Gesundheitsüberwachung bei Mensch und Tier. Die Wissenschaftler verwendeten Elektronenvervielfachungskammern, um die Strahlung lebender und toter Mäuse zu vergleichen.

Vier Mäuse wurden in eine dunkle Box gesetzt und eine Stunde vor und nach der Euthanasie fotografiert, wobei ihre Körpertemperatur konstant gehalten wurde.