Freundliche Humanoide arbeiten in Alaska und Marsianer verstecken sich vor Staubstürmen in Pyramiden: seltsame Berichte in freigegebenen CIA-Dokumenten

Die auf der offiziellen CIA-Website veröffentlichten Berichte wurden mehrfach freigegeben – „ohne viel Aufsehen“. Die Dokumente sind echt: Sie sind registriert, unterzeichnet, gestempelt und zur Veröffentlichung autorisiert. In letzter Zeit tauchen sie plötzlich reihenweise in der Presse auf. Worum geht es?

Ein CIA-Agent berichtete 1986 von einer Basis auf Titan, dem größten Saturnmond. Und von zwei auf der Erde – am Mount Hayes in Alaska (und dort sieht man oft ein seltsames Leuchten und andere Anzeichen von UFOs) und in Südamerika oder Afrika.

Die Mitarbeiter der Basis auf Titan unterscheiden sich optisch kaum von den „einheimischen Erdlingen“. Angeführt werden sie von einer attraktiven Frau mit schulterlangem braunem Haar, gekleidet in einen hellgrünen Laborkittel.

Freundliche Humanoide mit „überirdisch aussehenden“ Gesichtern dienen auf der Erdbasis in der Nähe des Hayes Mountain in Alaska – sie „führen Routineaktionen aus“.

Das Personal der Basis in Südamerika oder Afrika (es ist nicht genau bekannt) besteht aus zwei Arten von Kreaturen. Einige von ihnen haben große Köpfe auf langen, dünnen Hälsen. Sie bewegen sich wie Roboter und sehen fast wie Menschen aus. Ihre Gesichter sind jedoch mit dichtem Haar bedeckt. Wie Chewbacca aus Star Wars, ein Vertreter der humanoiden Wookiee-Aliens, die auf dem Waldplaneten Kashyyyk leben.

Das heißt, laut diesem CIA-Bericht gibt es im Sonnensystem drei verschiedene Arten von Außerirdischen.

Aus dem Bericht geht hervor, dass auf dem Mars ockerfarbene Landschaften vorherrschen. Es gibt riesige Pyramiden, riesige, in hohe Mauern aus „glattem Stein“ gehauene Gebäude, breite Straßen, Aquädukte, einige Türme und Megalithen. Die extrem großen und dünnen Marsianer werden von Staubstürmen heimgesucht, denen sie in Pyramiden mit vielen Räumen, aber ohne Möbel, entkommen.

In dem Bericht heißt es laut Agent: „Sehr… sehr große, sehr dicke… Menschen. Aber sie sind dünn… Oh Mist, es ist wie echte, leichte Seide, aber die Kleidung flattert nicht im Wind. Es ist so geschnitten, dass es am Körper anliegt.“

Der Agent sagte, die Anwohner würden nach und nach durch Naturkatastrophen vernichtet – es gebe fast keine friedlichen Orte mehr auf dem Mars: „Ihre Zeit ist vorbei. Sie sehen es gelassen. Sie suchen nach … einem Weg zu überleben, aber sie können ihn einfach nicht finden.“

Eine kleine Gruppe Marsianer flüchtete „in etwas, das wie ein großes Raumschiff aussah“. Und es gab „viel Vegetation, während es anderswo keine gab. Und der Sturm ist hier anders.“

Hier ist es natürlich an der Zeit zu erklären, dass niemand die außerirdischen Stützpunkte auf der Erde und erst recht auf Titan physisch untersucht hat . Und keiner der CIA-Agenten betrat den Mars. Die Aufklärungsaktionen wurden sozusagen mental durchgeführt.

Orte, die Tausende, Millionen und Milliarden Kilometer entfernt sind, wurden von sogenannten „astralen“ oder „feinstofflichen“ Körpern besucht, die immaterielle Substanzen sind.

Theoretiker der Telepathie und Hellsichtigkeit glauben, dass solche „außerkörperlichen Reisen“ möglich sind. Ihrer Meinung nach können „Astralkörper“ mit entsprechender Geschicklichkeit physische Körper verlassen und weite Strecken zurücklegen. Theoretisch zu jeder Galaxie, sogar zu anderen Galaxien.

Die „Astralexpeditionen“ der CIA wurden von Spezialisten mit Sitz in Fort Meade, Maryland, durchgeführt.

Bereits 1984 war klar, dass es auf dem Mars kein Leben gab – er wurde von realen automatischen Raumstationen erkundet. Der „Astralkundler“ begab sich daher in die ferne Vergangenheit eines Nachbarplaneten, nachdem er der CIA zuvor versichert hatte, über die entsprechenden Fähigkeiten zu verfügen.

Dabei halfen ihm „binaurale Rhythmen“ und „halbsynchronisierte Audioaufnahmen“ – eine Art Klangdroge, die einen in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzt.

Der Ankunftsagent erzählte uns vom Mars, wie er eine Million Jahre vor unserer Zeitrechnung aussah. Es ist nicht bekannt, ob dieselbe Person die außerirdischen Stützpunkte auf der Erde und Titan „inspizierte“ oder jemand anderes. Die freigegebenen Berichte enthalten keine näheren Angaben.

Die Berichte der „Astral Scouts“ wirken natürlich wie Betrug. Doch mehrere Umstände hindern uns daran, sie als völligen Unsinn zu bezeichnen.

Erstens wurden die freigegebenen Berichte im Rahmen eines großen Stargate-Forschungsprojekts erstellt, das das Pentagon bereits 1977 ins Leben gerufen hatte. An der Arbeit waren seriöse und angesehene Physiker des Stanford Research Institute, Harold Puthoff und Russell Targ, beteiligt. Beide interessierten sich jedoch für Parapsychologie.

Zweitens wurde das Projekt erst 1995 eingestellt. Es ist kaum zu glauben, dass die CIA seit fast 20 Jahren herumalbert und staatliche Gelder verschwendet.

Drittens gab es ermutigende Ergebnisse, zumindest im Bereich der Telepathie.

An Stargate beteiligte Wissenschaftler testeten einst Uri Geller, den berühmten britischen Hellseher, der durch sein öffentliches Löffelverbiegen bekannt wurde. Wahrscheinlich spielte er ihnen Streiche. Wie genau, ist jedoch bis heute unbekannt. Geller schien jedoch über Telepathie zu verfügen – bis zu einem gewissen Grad natürlich. Dies demonstrierte er der CIA.

Die Essenz der „Versuche“: Die Versuchsleiter zeichneten nach dem Zufallsprinzip Bilder, dachten darüber nach und Geller, der in der Ferne saß, musste die ihm übermittelten Gedanken auffangen und die Bilder reproduzieren.

Die Versuchsperson gab einige der gedanklich übermittelten Bilder nahezu korrekt wieder – also sehr nahe an den „Originalen“.

Doch es gab Fehler. Statt eines „Knallkörpers“ zeichnete Geller beispielsweise eine „Trommel“ und statt einer „Brücke“ eine „Banane“. Doch selbst bei diesen „falschen“ Bildern blieb er den „Originalen“ nahe: „Knallkörper“ und „Trommel“ sind rund, beide Objekte machen Geräusche, „Banane“ und „Brücke“ haben ungefähr die gleiche Form.

Die CIA kam zu dem Schluss, dass Telepathie ein reales Phänomen ist, dessen Erforschung durch „Astralexpeditionen“ fortgesetzt wurde.

In diesen Experimenten wollten die Wissenschaftler offenbar die Grenzen der Fähigkeiten der „Gedankenforscher“ herausfinden. Haben Sie es herausgefunden? Unbekannt. In den freigegebenen Berichten wird dies nicht erwähnt. Aber die „Expeditionen“ selbst wurden durchgeführt.

Das Stargate-Programm wurde jedoch schließlich eingestellt. Schließlich war es sein Ziel, zumindest einen Gedankenaustausch zu ermöglichen, um Informationen ohne technische Mittel heimlich von einer Person zur anderen zu übermitteln. Die Genauigkeit des „Empfangs“ – insbesondere über große Entfernungen – erwies sich jedoch als gering.

Was die Außerirdischen betrifft … Pyramidenartige Objekte auf dem Mars sind tatsächlich auf Bildern aus der Umlaufbahn sichtbar. Auf einem von ihnen befindet sich beispielsweise eine riesige Pyramide mit einer Grundfläche von 2.750 Metern (oder etwas Ähnlichem).

Sogar der Eingang ist 200 Meter hoch und 100 Meter breit. Doch selbst wenn es Leben auf dem Mars gab, hörte es vor 3-4 Milliarden Jahren auf – so die Meinung der meisten Wissenschaftler.

Es ist jedoch bekannt, dass, wenn die Menschen von der Erde verschwinden, nach 100.000 Jahren keine sichtbaren Spuren einer hochentwickelten Zivilisation auf ihrer Oberfläche zu sehen sein werden. Und erst recht in einer Million oder Milliarden von Jahren.

Titan, ein Saturnmond … Ein seltsamer und unerwarteter Ort für eine außerirdische Forschungsstation. Weit entfernt und unglaublich kalt.

Doch 1986 platzierte der „Astralkundler“ sie genau dort. Auch wenn er nur fantasierte, war es prophetisch. Bereits im 21. Jahrhundert wurde klar, dass Titan der Erde verblüffend ähnlich sieht. Neben Kontinenten, Meeren, Flüssen und Seen besitzt der halb so große Globus eine Atmosphäre, Wolken und Nebel. Das Wetter ist wechselhaft, und es regnet gelegentlich.

Und der Flüssigkeitskreislauf ähnelt dem der Erde. Allerdings fließt kein Wasser. Titan weist gegenüber unserer Welt eine Temperaturverschiebung von 100, mancherorts sogar von 200 Grad minus auf. Die Meere, Seen und Flüsse des „Königreichs der Schneekönigin“ sind mit flüssigen Kohlenwasserstoffen gefüllt – einem Gemisch aus Methan, Ethan, Propan und Butan.

Auf Titan wurden Moleküle gefunden, die Aminosäuren ähneln, aus denen Proteine ​​terrestrischer Organismen aufgebaut sind. Kurz gesagt: Der Ort ist äußerst interessant. Viele Wissenschaftler halten den Saturnmond für den geeignetsten Ort für eine Kolonisierung. Fortgeschrittene Außerirdische hätten früher geehrt werden können. Falls es welche gibt, natürlich.

Aber der Scout wusste wahrscheinlich von Chewbacca – Star Wars wurde vor der Astral Expedition veröffentlicht.

PERSÖNLICHE ERFAHRUNG

Digitale Anästhesie der CIA

Auch das kürzlich freigegebene Gateway Interim Workbook stand im Zusammenhang mit dem Stargate-Projekt. Das 21-seitige Handbuch beschreibt Methoden zur Kontrolle des eigenen Bewusstseins und der eigenen Sinne, die im Auftrag des US Army Intelligence and Security Command am Monroe Institute of Applied Sciences entwickelt wurden. Und was sehr nützlich ist: Der Code, mit dem amerikanische Spione Schmerzen bekämpften, wurde enthüllt.

Die Agenten wiederholten den Code mit geschlossenen Augen. Gleichzeitig „schauten“ sie gedanklich auf den Körperteil, von dem der Schmerz ausging. Wir wiederholten dies so lange, bis der Schmerz verschwand.

„Die Schmerzsignale werden allmählich abnehmen, bis sie nicht mehr wichtig sind“, versprachen die Anweisungen und der Code selbst: „5-5-5-1-5“. Ich habe es selbst erlebt. Die Gelegenheit bot sich.

Mein Zeh schmerzte und ich rieb ihn. Mitten in der Nacht spürte ich es – ich begann zu „ziehen“. Genau da habe ich den CIA-Code angewendet. Ich fixierte meinen kleinen Finger und begann, mir die Zahlen auf Russisch vorzurufen. Ich sagte es ungefähr drei Minuten lang, aber es half nichts.

Dann dachte ich: Wenn der Code von der CIA ist, muss man ihn auf Englisch aussprechen – bei der CIA spricht man Englisch. Er wiederholte: „fife-fife-fife-one-fife.“ Ob es half oder nicht, verstand ich immer noch nicht. Ich schlief ein. Mein Finger tat heute Morgen nicht weh. Entweder hat der Code funktioniert. Entweder ist er von selbst passiert.

Das Ergebnis ist, wie man so schön sagt, mehrdeutig. Wie alles andere, was auf die eine oder andere Weise mit dem Anomalien zu tun hat. Einschließlich Marsianer und außerirdische Stützpunkte.