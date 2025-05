Mann macht möglicherweise „große“ Entdeckung, nachdem er verdächtige Grube auf Google Earth entdeckt hat

Ein Mann ist beim Surfen in Google Maps auf etwas Seltsames gestoßen, das online die Aufmerksamkeit vieler Leute erregte.

Joël Lapointe plante gerade seine Campingroute in der Region Côte-Nord in Quebec, Kanada, als ihm etwas Ungewöhnliches auffiel.

Auf den Satellitenbildern von Google fiel ihm eine verdächtige Grube im Boden auf, die eine andere Farbe und Form als ihre Umgebung aufwies.

In der Mitte befand sich ein kleiner Wassertümpel, und ein weiterer schlängelte sich um den Rand, in der Nähe einer Bergkette.

Und genau diese Krümmung erregte Lapointes Aufmerksamkeit, als er Karten durchblätterte.

Die kreisförmige Formation mit einem Durchmesser von etwa acht Kilometern und in der Nähe des Marsal-Sees faszinierte Lapointe so sehr, dass er beschloss, seine Ergebnisse an den französischen Geophysiker Pierre Rochette zu schicken.

Rochette hatte einige interessante Theorien zur ungewöhnlichen Geographie.

Gegenüber der Canadian Broadcasting Corporation (CBC) sagte Rochette: „Wenn man sich die Topografie ansieht, deutet das sehr auf einen Aufprall hin.“

Rochette sagte, die Beweise könnten auf einen Meteoriteneinschlag irgendwann in der fernen Vergangenheit hindeuten.

Er stellte jedoch klar, dass weitere wissenschaftliche Tests durchgeführt werden müssten, um zu bestätigen, ob dies der Fall sei.

Dennoch fügte er hinzu, dass es eine „große“ Entdeckung wäre, wenn sich herausstellen sollte, dass es sich bei der Stelle tatsächlich um die Überreste eines Einschlagkraters handelt – der letzte ähnliche Fund erfolgte im Jahr 2013.

Sogar Einschläge vor Millionen von Jahren können bleibende Spuren hinterlassen, die oft über bloß sichtbare Krater hinausgehen.

Es gibt andere Möglichkeiten, um festzustellen, ob ein Aufprall stattgefunden hat.

Eine Möglichkeit besteht darin, die chemische Zusammensetzung des Bodens zu untersuchen, da dieser bestimmte Mineralien enthalten könnte.

Tara Hayden, Postdoktorandin an der Western University, erklärte, dass durch die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung des Bodens bestimmte Mineralien entdeckt werden könnten, die der Einschlag hinterlassen habe, und dass sich sogar abschätzen ließe, wann der Einschlag stattgefunden habe.

Sie sagte gegenüber CBC: „Es könnte uns sagen, wann es auf der Erde ankam . “

„Das ist das Wunderbare an Einschlagkratern. Wir haben diese Verbindung zwischen der Erde und dem äußeren Universum.“

Gordon Osinski, Professor für Geowissenschaften an der Western University, wies darauf hin, dass es weltweit fast 200 bestätigte Einschlagkrater gibt. 31 davon befinden sich in Kanada.

Viele davon befinden sich in älteren Felsformationen, fast ein Drittel davon in Quebec.

Angesichts des intensiven Bergbaus und der intensiven Exploration von Mineralien in der Provinz gibt es laut Osinski „viele Geologen, die sich umsehen und gelegentlich solche Entdeckungen machen“.

Er fügte hinzu: „Heutzutage ist es mit Google Earth ziemlich einfach, Strukturen zu finden, die kreisförmig oder halbkreisförmig sind. In neun von zehn Fällen handelt es sich dabei nicht um Krater.“