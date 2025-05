Die Aufdeckung der grauen Alien-Hybrid-Agenda (Video)

Am 28. April veröffentlichte Elena Danaan eine Kritik mit dem Titel „Die Grauen: Tricks und Fallen“, die erhebliche Kontroversen auslöste. Darin nennt sie mehrere Personen, die ihrer Meinung nach „Trojanische Pferde“ seien, die die Ziele der Grauen Außerirdischen und ihrer Hybriden fördern. Von Michael Salla

Sie schreibt: „Hier folgen berüchtigte Beispiele dafür, wie die Grauen Trojanische Pferde einsetzen, um die Massen zu zwingen, ihnen zu vertrauen und ihre Zustimmung einzuholen.“ Danaan wirft viele wichtige Punkte auf, die eine mögliche Bedrohung für die Zukunft der Menschheit und die Tatsache, dass Forscher/Erfahrungen diese unwissentlich ermöglichen, bedenkenswert machen. Ich bin jedoch nicht mit ihrer Analyse einverstanden und habe mehrere Fehler in ihrer Kritik gefunden.

Zunächst einmal hat Danaan Recht, dass Graue die Menschheit seit Jahrzehnten infiltrieren und eine fünfte Kolonne von Menschen geschaffen haben, die sie und ihre Ziele unterstützen. Diese Unterstützung manifestiert sich unter anderem im Stockholm-Syndrom. Dabei entwickeln menschliche Entführte trotz des erlittenen Schmerzes und emotionalen Missbrauchs Sympathie oder identifizieren sich mit ihren grauen Entführern.

Danaan identifiziert einen zweiten Weg, wie sich die menschliche Unterstützung für die Grauen und ihre Ziele manifestiert. Dies geschieht durch ein wichtiges manipulatives Mittel der Grauen: Menschliche Mütter oder Väter interagieren mit ihren Hybridnachkommen auf Grauschiffen und erzeugen dadurch emotionale Sympathie und Unterstützung für die Hybriden, deren Zahl heute in die Millionen geht. Diese Unterstützung, so Danaan, kann dazu genutzt werden, die oberste Direktive, auch bekannt als Nichteinmischungsprinzip, zu umgehen, die Außerirdische daran hindert, direkt einzugreifen oder offen auf der Erde zu erscheinen.

Würden Millionen Grauer Hybriden von ihren menschlichen Eltern offen willkommen geheißen, wäre dies eine Möglichkeit, die oberste Direktive zu umgehen, wie Danaan schreibt: „Diese Hybriden wurden in Massenproduktion hergestellt, um Menschen zu ersetzen, und sie warteten nur darauf, willkommen geheißen zu werden und die oberste Direktive zu umgehen.“ Tatsächlich stünde die Menschheit in einem solchen Szenario vor Hybridwesen mit fortgeschrittenen psychischen Fähigkeiten, die im Hinblick auf fortgeschrittene Technologien und künstliche Intelligenz erhebliche Vorteile gegenüber „normalen“ Menschen hätten.

Die graue Hybridagenda wurde von UFO-Forschern wie Dr. David Jacobs, Autor von Büchern wie „ The Threat : The Secret Alien Agenda“ (1998) und „Walking Among Us: The Alien Plan to Control Humanity“ (2015), ausführlich behandelt. Darin erläutert er, wie die Grauen die Erde erobern wollen. 2004 verfasste ich einen 17.000 Wörter langen Bericht mit dem Titel „Ein Bericht über die Motivationen und Aktivitäten außerirdischer Rassen – Eine Typologie der bedeutendsten außerirdischen Rassen, die mit der Menschheit interagieren“, in dem ich das Entführungsphänomen der Grauen zusammenfasste:

Die Grauen sind sehr aktiv bei Menschenentführungen, genetischen Experimenten, der Überwachung von Menschen durch Implantate, Gedankenkontrolle/-programmierung, Klonen und der Erschaffung von Hybridmenschen. Diese Aktivitäten tragen zu systemischen globalen Problemen bei, wie zum Beispiel traumatisierten Menschen durch Entführungserlebnisse, genetisch veränderten Menschen, Implantaten zur Überwachung von Menschen und einer übermäßig passiven Bevölkerung aufgrund hypnotischer Gedankenkontrolle/-programmierung.

Daher stimme ich mit Danaan überein, dass Grauhybriden eine Bedrohung für die Menschheit darstellen, obwohl diese Bedrohung offenbar vor Kurzem neutralisiert wurde, wie Danaan und andere Forscher, wie beispielsweise Dr. John Brandenburg, erklärt haben.

Laut Dr. Brandenburg , der in einem Interview mit mir am 12. Dezember 2024 mit ihm sprach, war das kupferhaltige Blut der Grauen Hybriden nicht robust genug, um mit dem eisenhaltigen Blut der Menschen bei der Anpassung an die irdischen Bedingungen mitzuhalten. Im Gegensatz dazu sagt Danaan, dass Graue Schiffe mit Hunderten Millionen Hybriden in der Nähe des Orionnebels von der Galaktischen Föderation der Welten entdeckt und neutralisiert wurden.

In ihrer Kritik identifiziert Danaan mehrere Erfahrene und Forscher, die offen ihre Verbindung zu den Grauen und deren Unterstützung bzw. deren Hybridagenda bekunden. Viele der von Danaan identifizierten Personen haben ihre Verbindung zu den Grauen bzw. ihre Unterstützung für die Hybriden explizit erklärt. Der bekannteste dieser Menschen ist Daryl Anka, der Bashar channelt und sich offen für die Grau-Mensch-Hybriden, die Essassani, einsetzt. Anka/Bashar behaupten, die Grauen stammen aus einer Parallelrealität, in der sie als Menschen begannen und sich zu Grauen zurückentwickelten. Anschließend wurden die Essassani als Mensch-Grau-Hybridspezies mithilfe der DNA entführter Menschen aus Parallelrealitäten erschaffen.

Anka/Bashar behaupten, die Essassani versuchten, die brutalen und aggressiven Entführungs- und Hybridisierungsmethoden der Grauen an der Menschheit zu mildern. Laut Anka/Bashar waren diese Entführungen auf der Erde, so ungeheuerlich sie auch gewesen sein mögen, notwendig, um eine weitere hybride Mensch-Grau-Rasse zu erschaffen, nach dem Motto „Der Zweck heiligt die Mittel“.

In einem Videoclip [links] erklärt Anka/Bashar, wie die Mensch-Grau-Hybriden der Erde die sechste Grau-Hybridrasse sein werden und schließlich die Erde assimilieren werden.

Danaan bezeichnet diese Informationen zu Recht als manipulativ und irreführend und unterstreicht damit die Absicht, die Erde zu assimilieren. Meine persönlichen Erfahrungen und Kenntnisse über Anka/Bashar zeigen, dass ihre Informationen erhebliche Täuschungen enthalten. Daher stimme ich Danaan in ihrer Einschätzung von Anka/Bashar zu.

Dr. Courtney Brown hat offen erklärt, dass er durch die Hybridisierungsexperimente der Grauen eine Tochter gezeugt und über die Jahre hinweg Kontakt zu ihr gehalten hat [ Hinweis: In der Videoversion dieses Artikels wird fälschlicherweise von zwei Hybridkindern gesprochen ]. Besonders problematisch ist Dr. Browns Behauptung, seine Remote-Viewing-Protokolle des Farsight Institute seien mit Hilfe Außerirdischer entwickelt worden. Diese Außerirdischen gehören einer abtrünnigen Grauen-Fraktion an, die der Menschheit helfen will und die er „The Domain“ nennt, oder sind mit ihr verbündet.

Ein Mitglied der Domäne, das wie ein klassischer grauer Außerirdischer aussah, überlebte angeblich den Roswell-Absturz und kommunizierte telepathisch mit einer Krankenschwester namens Matilda O’Donnell McElroy, deren Notizen und Interviews die Grundlage für ein Buch mit dem Titel „ Alien Interview“ (2008) bildeten.

Dr. Brown hat mehrfach behauptet, die Domäne sollte von der Galaktischen Föderation der Welten als Verbündeter akzeptiert werden, doch diese hat sich dagegen entschieden. Danaan kommt zu Recht zu dem Schluss, dass „die Ergebnisse der von ihm initiierten Remote-Viewing-Projekte nicht wirklich als objektiv und neutral angesehen werden können, angesichts dessen, was er nun offen über eine graue ET-Fraktion, die seine Arbeit leitet, zugegeben hat.“

Dr. Brown behauptet, seine Remote Viewer könnten die psychischen Schutzschilde jeder außerirdischen Gruppe durchdringen. Er gibt jedoch zu, dass die „positiven“ dissidenten Grauen Außerirdischen diese Schutzschilde entfernen. Danaan erklärt:

Diese Gruppe von Grauen, die sich als Essassani [oder die Domäne] vorstellten, überzeugte Dr. Brown, dass ein von ihnen erfundenes Protokoll, das sogenannte „Outbounder-Verfahren“, angeblich alle Remote-Viewing-Abschirm- und Schutzsysteme jeder ET- oder SSP-Gruppe durchdringen könne.

Ich stimme Danaan zu und finde Dr. Browns Behauptung äußerst schwer zu glauben. Außerdem ist nicht klar, ob diese abtrünnige Graue Fraktion, die Domäne, so harmlos ist, wie Dr. Brown behauptet. Warum sonst würde die Galaktische Föderation der Welten sie nicht als Verbündete akzeptieren, wie er offen zugibt?

Außerdem behauptet Danaan, dass sowohl die Galaktische Föderation der Welten als auch die Grauen ausgeklügelte Tarn-Erinnerungen auf diejenigen projizieren können, die versuchen, sie per Fernzugriff zu betrachten. Daher stimme ich mit Dannan überein, dass die Außerirdischen der Domäne entweder künstliche Tarn-Erinnerungen mit Dr. Browns RV-Team teilen oder dieses von der Galaktischen Föderation erstellte Tarn-Erinnerungen beobachtet. Folglich stimme ich mit Danaan überein, dass Dr. Browns Arbeit zur Fernwahrnehmung kompromittiert ist, weshalb ich sie nicht mehr öffentlich unterstütze.

Es ist wichtig, Danaans Forschungen zu berücksichtigen. Sie zeigen, dass einflussreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Elizabeth April sich offen mit den Grauen von Zeta Reticuli identifizieren. In einem Video erklärt April offen, dass sie Zeta-graue Außerirdische als Eltern hat, die menschliche DNA zu ihrer Erschaffung verwendet haben, und dass sie Teil eines Hybridexperiments ist. Das sind aufschlussreiche Eingeständnisse. April mag Recht haben, dass es positive oder wohlwollende Graue wie die Zetas gibt, ähnlich wie Dr. Browns dissidente Graue. Aber kann die Menschheit sicher sein, dass diese nicht lediglich Teil eines Infiltrationsprozesses mehrerer außerirdischer Graugruppen sind, die sich gegenseitig als gut und böse bezeichnen?

Danaan äußert weiterhin Skepsis gegenüber Aprils Behauptungen, es gäbe eine Galaktische Föderation des Lichts, die viele positive außerirdische Zivilisationen, darunter die Zeta-Grauen, mit spirituellem Fokus umfasst. Danaan behauptet kühn: „Die Galaktische Föderation des Lichts (GFL) existiert nicht.“ Hier muss ich Danaan widersprechen, die behauptet, die GFL sei ein Produkt grauer Täuschung. Es stimmt, dass Graue, wie bereits erwähnt, durch ausgeklügelte Tarnungserinnerungen jeden täuschen können, der versucht, sie aus der Ferne zu sehen.

Darüber hinaus nutzt der militärische Geheimdienst die Technologie der Stimme Gottes, um Einzelpersonen zu verwirren und die Channeling-Community mit falschen Informationen über außerirdische Organisationen zu infiltrieren. Es stimmt jedoch auch, dass es eher „spirituell orientierte“ außerirdische Organisationen gibt, die nicht mit Danaans Galaktischer Föderation der Welten und ihren militärisch orientierten Aktivitäten in Verbindung stehen. Beispielsweise mieden die menschlich aussehenden Außerirdischen im Zusammenhang mit den George-Adamski-Kontakten (1954) und Sixto Paz Wells‘ Mission Rama (1974) jegliche militärischen Operationen, da sie als galaktische Pazifisten gelten konnten. Stattdessen ermutigten diese Außerirdischen die Menschen, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln, indem sie sich mit ihrem Höheren Selbst verbanden, um offenen Kontakt zu pflegen.

Laut Robert Renaud, dessen Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation namens Korendorianer 1961 begann, bedeutete das Engagement der Konföderation der Planeten für gewaltfreie Lösungen, dass sie selbst dann, wenn sie den Vorteil militärischer Gewalt zur Lösung eines galaktischen Konflikts erkannte, bestenfalls indirekt eingreifen und eine Militäroperation der Galaktischen Föderation [der Welten] unterstützen würde. So erklärten die Korendorianer laut Renaud die gewaltfreie Politik der Konföderation, die – außer in schweren Fällen planetarischen Völkermords – Kapitulation statt einer direkten militärischen Reaktion vorsah:

Die Konföderation ist weiterhin fest entschlossen, alle möglichen Wege zu einer gewaltfreien Lösung zu erkunden und lehnt nach wie vor jegliche Einmischung oder militärische Aktion in die Angelegenheiten anderer Welten entschieden ab. [ Quelle ]

In ähnlicher Weise wurde im RA-Material von einer spirituell ausgerichteten, dem Nächsten dienenden Organisation namens Confederation of Planets gesprochen, die sich auf das Gesetz des Einen und pazifistische Prinzipien konzentriert. Im RA-Material heißt es:

Ra: Ich bin Mitglied der Konföderation der Planeten im Dienste des Unendlichen Schöpfers. Es gibt etwa 53 Zivilisationen mit etwa 500 planetaren Bewusstseinskomplexen in dieser Konföderation. Diese Konföderation umfasst jene von eurem eigenen Planeten, die Dimensionen jenseits eurer dritten erreicht haben. Sie umfasst planetare Wesenheiten innerhalb eures Sonnensystems und planetare Wesenheiten aus anderen Galaxien. Es ist eine wahre Konföderation, da ihre Mitglieder sich nicht ähneln, sondern im Dienst gemäß dem Gesetz des Einen vereint sind. [ Quelle ]

Viele Personen, die behaupten, mit der Galaktischen Föderation des Lichts oder der Konföderation der Planeten in Kontakt zu stehen, sind „Channeler“. Channeling mit spirituell orientierten außerirdischen Organisationen kann, wenn es ordnungsgemäß und mit den richtigen Protokollen durchgeführt wird, sehr präzise sein. In meinem Buch „ Galaktische Föderationen, Räte und geheime Weltraumprogramme“ (2022) habe ich verschiedene außerirdische Organisationen und die verschiedenen Methoden der Kontaktaufnahme oder Kommunikation mit ihnen besprochen. Daher glaube ich, dass eine pazifistisch orientierte außerirdische Organisation existiert, unabhängig davon, ob sie den Namen „Galaktische Föderation des Lichts“ trägt, wie von April vorgeschlagen, „Konföderation der Planeten“ wie im RA-Material vorgeschlagen, oder eine andere Variante, wie in meinem Buch „Galaktische Föderationen“ erwähnt.

Achtung: Michael Salla, Elena Danaan, die Galaktische Föderation, etc. sind nicht das was sie vorgeben zu sein. Erfahren Sie mehr über die Agenda dieser Individuen in dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Ich habe Lily Nova interviewt. Ihr sei zugutegehalten, dass sie Fotos von einigen der von ihr beobachteten UFOs zur Verfügung gestellt und versucht hat, einige ihrer Remote-Viewing-Arbeiten zu dokumentieren. In ihrer Kritik behauptet Danaan, Nova behaupte selbst, ein „Grauer Hybrid“ zu sein. In einer privaten E-Mail an mich stellte Nova klar: „Ich habe das oder etwas Ähnliches NIE gesagt.“ Es scheint, dass Danaan mit ihrer Behauptung schlicht einen Fehler gemacht hat.

Anschließend kommentiert Danaan einen Videoclip und sagt, Nova „wiederkäue die Täuschung ‚Graue sind wir aus der Zukunft‘.“ In ihrer E-Mail erläutert Nova ihre Ansicht, dass Graue Menschen der Zukunft seien:

Das könnte für einige von ihnen der Fall sein, es gibt viele verschiedene Arten grauer Rassen. Einige von ihnen könnten wir aus einer anderen Zeitlinie sein. Ich fördere sie definitiv nicht und unterstütze auch nicht die Idee ihrer Assimilation.

Danaan behauptet zu Recht, dass die Grauen die Täuschung „Die Grauen sind wir aus der Zukunft“ anwenden.“ Ich bin zum ersten Mal in einem Buch mit dem Titel Extra-Terrestrial Friends and Foes (1993) auf diese List gestoßen, in dem der Autor George Andrews Informationen eines Angehörigen der Procyonen zitierte, denen zufolge die Grauen auf diese Weise Welten infiltrieren. Meiner Ansicht nach ist es unwahrscheinlich, dass manche der Grauen wir aus der Zukunft sind. Danaan hat recht, allerdings ist wichtig anzumerken, dass Nova ihre Antwort in ihrer E-Mail bedingt formulierte und sagte, das Video sei sehr alt, als sie noch weniger Erfahrung mit den unterschiedlichen Agenden der Außerirdischen hatte. In ihrer E-Mail führte sie weiter aus: „Außerdem habe ich in den letzten paar Jahren seit der Veröffentlichung des Interviews viel über die unterschiedlichen Agenden der Außerirdischen gelernt.“ Es scheint, als ob sich Novas Ansicht über die Grauen in diesem Punkt weiterentwickelt.

In einem zweiten Videoclip behauptet Danaan: „Lily wirbt für ihre [Grauen] Rückkehr und die Assimilation der Menschheit.“

Hier ist Novas Antwort:

Das zweite Video, das sie in ihren Artikel einfügt, ist ein Ausschnitt aus meinem Video über das Alien-Hybrid-Programm, in dem ich sehr persönliche Erfahrungen mit einigen meiner plejadischen und andromedanischen Hybridkinder teile. Im zweiten Videoclip berichte ich über meinen verstorbenen Vater, der als mein andromedanisch-menschliches Hybridkind wiedergeboren wurde. Er befindet sich derzeit auf einem Schiff und heißt, wie mir gesagt wurde, Jakob – „nach der Jakobsleiter“. Die Galaktischen sagten mir, dass er eine Rolle bei der Verbindung der Menschheit mit den Sternen spielen würde.

Ich habe bisher noch nie davon gehört, dass Menschen hybride plejadische und andromedische Kinder haben. Das beste Beispiel, das mir einfällt, ist Elizabeth Klarer, die behauptet, ein hybrides Alpha-Centauri-Mensch-Kind zur Welt gebracht zu haben, das derzeit auf der Heimatwelt der Alpha Centauri oder einem ihrer Schiffe lebt. Ich plane, Nova bald zu interviewen und mehr über ihre angeblichen hybriden plejadischen und andromedischen Kinder zu erfahren. Nova behauptet jedenfalls, dass sie im zweiten Videoclip davon spricht, dass ihr andromedisches Hybridkind mit den galaktischen Flotten zurückkehrt, um die Menschheit in die galaktische Gemeinschaft zu integrieren, nicht um die Erde zu assimilieren. Daher irrt sich Danaan schlicht, wenn sie behauptet, Nova fördere die Rückkehr grauer Hybriden und deren Assimilation der Menschheit.

Was Novas Befürwortung der Galaktischen Föderation des Lichts betrifft, so bin ich aus den oben genannten Gründen nicht der Ansicht, dass eine solche Organisation, wie Danaan behauptet, von den Geheimdiensten oder den Orion Grays ins Leben gerufen wurde.

Im Fall von Sarah Breskman Cosme, die ich mehrfach interviewt, ihre Bücher gelesen und mit der ich zahlreiche persönliche Gespräche geführt habe, fand ich keine Hinweise oder Beweise dafür, dass sie die Agenda der Grauen oder Hybriden unterstützte. In dem von Danaan ausgewählten Videoclip zur Veranschaulichung von Breskmans Ansichten weist diese ausdrücklich darauf hin, dass die „Grauen behaupten …“. Breskman macht deutlich, dass sie die Informationen nicht als wahr akzeptiert, sondern dass sie von den Grauen, die über Klienten mit ihr kommuniziert haben, als solche „behauptet“ werden. Dies ist ein wichtiger Unterschied, den Danaan übersehen hat.

Was Breskmans Behauptung betrifft, „die Grauen hätten meine Klienten wie ein Telefon benutzt“, so deutet sie damit an, dass in QHHT-Sitzungen Kommunikation stattgefunden hat. Laut Breskmans Interview mit mir vom 5. Mai 2025 handelt es sich bei den Grauen, mit denen sie über das Höhere Selbst ihrer Klienten kommuniziert hat, um hochentwickelte Wesen, die sie als „Aufgestiegene Graue“ bezeichnet. Sie sagt, diese unterschieden sich stark von den Grauen, die Entführungen mit genetischen Experimenten und Hybridisierungsprogrammen durchführen. Breskman sagt, sie sei den negativen Grauen, die diese Entführungen durchführen, in ihren QHHT-Sitzungen noch nicht begegnet. Ihre Sitzungen beginnen immer mit dem Aufbau einer Verbindung zum Höheren Selbst einer Person, was den Kontakt mit negativen Wesen, die in Täuschung und Manipulation verwickelt sind, ausschließen würde. Breskman sagt, sie unterstütze die Absichten der negativen Grauen nicht, von denen sie aus anderen Quellen erfahren habe.

Danaan behauptet: „ES GIBT KEINE AUFGESTIEGTEN GRAUEN!“ In ihren Büchern beschreibt sie jedoch mehrere positive oder wohlwollende Graue. In „A Gift From The Stars “ (2020) schreibt sie über einige dieser wohlwollenden Grauen:

Bei einer großen Zahl der Grauen handelt es sich um genetisch veränderte, biosynthetische Lebensformen, die geklont, mit kybernetischen Komponenten ausgestattet oder mit menschlicher DNA assimiliert wurden. … Sie haben die unterschiedlichsten Absichten und nicht alle sind an Entführungen und Experimenten beteiligt und auch nicht so bösartig wie beispielsweise jene der Orion-Allianz. … Unter den sogenannten Grauen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Rassen, aber nur 27 von ihnen sind an Besuchen auf der Erde beteiligt und 22 spielen aus sehr unterschiedlichen Motiven eine aktive Rolle.

Eben (Z. Reticuli) … Friedliche, ruhige und fürsorgliche Menschen mit einer Vorliebe für Neugier … Emerther (T. Ceti) … kam 1954 im Auftrag des Rates der Fünf zu friedlichen Zwecken und warnte verschiedene Regierungen erneut vor den Grauen und Ciakahrr. ( Ein Geschenk der Sterne , S. 306-307)

Dies wirft eine kritische Frage auf: Wenn QHHT-Praktiker einem Klienten helfen, sich mit seinem Höheren Selbst zu verbinden, und ein grauer Außerirdischer erscheint, handelt es sich dann um betrügerische Graue, wie Danaan behauptet, oder um positive oder „aufgestiegene“ Graue, wie Breskman behauptet? Ich glaube, die Antwort hängt davon ab, wie gut der QHHT-Praktiker dem Klienten hilft, sich mit seinem Höheren Selbst zu verbinden. Es ist möglich, dass diese Verbindung in manchen Fällen gestört wird und ein betrügerischer grauer Außerirdischer erscheint. Man denke da an den großen amerikanischen Hellseher Edgar Cayce, der in Trance verfiel und sich mit seinem Höheren Selbst verband. Cayce gab jedoch später zu, dass eine betrügerische Entität für eine gewisse Zeit die Kontrolle übernommen und die durch ihn übermittelten Informationen beeinträchtigt hatte.

Meiner Ansicht nach hängt der Erfolg von QHHT maßgeblich von der Fähigkeit des Praktikers ab, eine starke Verbindung zwischen dem Klienten und seinem Höheren Selbst herzustellen. Bei erfahrenen Praktikern wie Dolores Cannon, Suzanne Spooner und Sarah Breskman ist es wahrscheinlicher, dass eine starke Verbindung entsteht und positive Außerirdische, darunter möglicherweise auch Graue, durchkommen und mit dem Klienten kommunizieren können. Andererseits ist es bei unerfahrenen QHHT-Praktikern durchaus möglich, dass betrügerische Graue die Verbindung gefährden, wie Danaan behauptet. Daher stimme ich Danaan nicht zu, wenn er QHHT als praktikable Methode zur Kommunikation mit Außerirdischen abtut, trotz des Risikos, dass unerfahrene Praktiker versehentlich betrügerische Graue durch ihre Klienten eindringen lassen.

Schließlich behauptet Danaan, Breskman habe sich mit grauen Außerirdischen angefreundet. Allerdings übernimmt Breskman die Rolle eines neutralen QHHT-Gesprächspartners im Dialog mit dem Höheren Selbst eines Klienten und allen Außerirdischen, die sich ihm nähern. Ich habe mehrmals mit Breskman über die an Entführungen beteiligten Grauen gesprochen, und sie betrachtet sie ganz sicher nicht als Freunde. Auch hier irrt sich Danaan mit ihrer Kritik.

Zusammenfassend denke ich, dass Elena Danaans Kritik viele wichtige Punkte zu den Grauen und der Hybridagenda aufwirft. Es besteht eine echte Gefahr, wenn Graue Hybriden auf der Erde willkommen geheißen werden und die oberste Direktive umgehen, die von der Galaktischen Föderation der Welten und anderen wohlwollenden außerirdischen Organisationen befolgt wird, was zu einer potenziellen Assimilation der Menschheit führen könnte. Darüber hinaus würden Graue Hybriden, wie Danaan argumentiert, sehr wahrscheinlich zu einem Trojanischen Pferd für weitere negative Graue Spezies werden, die auf die Erde zurückkehren. Ich habe in meiner Arbeit von 2004 ausdrücklich vor der Bedrohung durch Graue und ihre Hybridkreationen gewarnt und stimme ihrer Analyse hier daher voll und ganz zu. Ich stimme jedoch Danaans Kritik an mehreren Erfahrenen/QHHT-Praktikern nicht zu. Danaan machte mehrere Fehler, indem sie ihnen pro-graue Behauptungen zuschrieb. Darüber hinaus geht Danaan zu weit, wenn sie die Wirksamkeit des QHHT als Kommunikationsmittel und die Existenz einer positiven spirituellen außerirdischen Organisation kritisiert, ob sie nun Galaktische Föderation des Lichts, Konföderation der Planeten oder anders heißt.

