Anhänger der Flat Earth-Theorie geben 20.000 Dollar für ein Experiment aus, das zufällig beweist, dass die Erde tatsächlich rund ist

Ein Anhänger der Flacherde-Theorie gab unglaubliche 20.000 Dollar für ein Experiment aus, das zufällig beweist, dass die Erde rund ist.

Der eifrige Verschwörungstheoretiker Bob Knodel war völlig verblüfft, als ihm sein verhängnisvoller – und kostspieliger – Fehler bewusst wurde.

In der Hoffnung, seine kühnen Behauptungen zu beweisen, hat Bob offensichtlich nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

Bob, der Gründer des YouTube-Kanals Globebusters, hat sich wirklich in Szene gesetzt.

Der Anhänger der Theorie der flachen Erde befand sich mitten in den Dreharbeiten zur Netflix- Dokumentation mit dem passenden Titel „ Behind the Curve“, die erstmals 2018 auf der Plattform veröffentlicht wurde.

Die Prämisse des Films lautet: „Das Internet hat die Verschwörungstheorie , dass die Erde flach ist, wiederbelebt, und die amerikanische Flache-Erde-Bewegung scheint zu wachsen, obwohl wissenschaftliche Beweise seit Hunderten von Jahren diese Idee widerlegen.“

In dem Dokumentarfilm beschloss Bob, seine Theorien auf die Probe zu stellen und den Zuschauern zu beweisen, dass die Erde tatsächlich flach ist.

Der Mann war von der Methode so überzeugt, dass er satte 20.000 Dollar für das Experiment ausgab, das peinlicherweise das genaue Gegenteil zeigte .

Um die Fülle der von Experten der NASA geleiteten Forschungsarbeiten zu widerlegen , erklärte Bob die Einzelheiten des DIY-Experiments mit einem Laserkreisel .

Bei der Tortur wurde mit einer Kamera durch zwei Löcher gefilmt, während auf der anderen Seite eine Person stand, die mit einer Taschenlampe in die Kamera leuchtete.

Bob behauptete, wenn das Licht mit der Kamera, die Löcher im Zaun und die Taschenlampe alle im gleichen Abstand vom Boden zu sehen seien, könne er mit Sicherheit zu dem Schluss kommen, dass die Erde flach sei.

Doch in einer urkomischen Wendung der Ereignisse war kein Licht zu sehen, da Bob nach dem schmerzlich peinlichen Patzer leise „interessant“ murmelte.

Auf seinem YouTube-Kanal sprach Bob etwas ausführlicher über das Experiment und was es nun für Anhänger der Flacherde-Theorie überall bedeutet.

„Als wir das Gyroskop einschalteten, stellten wir fest, dass wir eine Drift registrierten. Eine Drift von 15 Grad pro Stunde“, erklärte er.

Der Anhänger der Theorie der flachen Erde fuhr fort: „Das hat uns natürlich überrascht“, und fügte hinzu, die Ergebnisse seien „irgendwie problematisch“.

„Das wollten wir natürlich nicht akzeptieren und suchten daher nach Möglichkeiten, zu widerlegen, dass das Gerät tatsächlich die Bewegung der Erde registrierte“, erklärte er.

Wirklich ein großes Huch.

Ein Instagram-Nutzer behauptete: „Hat seine Meinung wahrscheinlich immer noch nicht geändert.“

„Ich wette, er wird es immer noch nicht akzeptieren“, wiederholte ein Zweiter.

Ein Dritter gab zu: „Es ist irgendwie seltsam befriedigend, zuzusehen, wie sich eine einfache Meinung angesichts nicht strenger Methoden auflöst, lol.“

Ein anderer nutzte die Gelegenheit, um die Anhänger der Flacherde-Theorie und ihr scheinbares Verhalten ins Rampenlicht zu rücken.

Sie schrieben: „Es gibt eine ganze Reihe neuer Videos wie dieses, aber die Anhänger der Theorie der flachen Erde ändern dadurch nie wirklich ihre Meinung. Sie sagen nur, dass mit dem Experiment etwas nicht stimmt, und das war’s.“

Der Instagram-Nutzer behauptete weiter, dass Personen wie Bob „die Wissenschaft rückwärts betreiben“, und erklärte dann: „Man beginnt nicht mit einer Schwachsinnstheorie und versucht dann, sie zu beweisen, indem man Beweise schafft, um eine falsche Darstellung zu rechtfertigen.“

„Echte Wissenschaftler führen Experimente durch, die ihnen messbare und reproduzierbare Ergebnisse liefern, auf deren Grundlage eine Theorie entwickelt werden kann.“

Was meinen Sie?

