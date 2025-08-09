„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook:

🌟 Die nächsten 72 Stunden verändern ALLES 🌟

🌌🔥 Das Tor des Löwen ist GEÖFFNET – und was jetzt geschieht, ist jenseits von Worten! 💥💫

Wir betreten ein multidimensionales Frequenzfeld, das von der Zentralsonne, den Sternenvölkern und unseren Höheren Selbsten aktiviert wird – eine kosmische Komposition aus Lichtcodes, Sonnenstürmen und galaktischer Harmonie! 🌠🧬

⚡ Eine CME trifft uns genau zum 8.8.

⚡ Die Sonnenwinde nehmen Fahrt auf

⚡ Ein riesiges Vollmondportal steht am 9.8. bereit 🌕

⚡ Und DU bist mitten im Epizentrum der Frequenzwelle der neuen Erde! 🌍✨

💎 Spürst du es schon?

➡️ Druck im Kopf?

➡️ Summen in den Ohren?

➡️ Vibrieren im Körper?

➡️ Visionen, Tränen, Gänsehaut?

➡️ Der Ruf nach Rückzug und innerer Einkehr?

Dann atme tief durch… 🌀💓

Denn das war nur der ANFANG.

Die kommenden 72 Stunden sind ein Geschenk aus den Sternen – für DICH. 🛸👁️

Eine Einladung, dich zu erinnern, wer du wirklich bist:

Ein multidimensionales Wesen des Lichts. 💫

💧 Trink viel Wasser.

🕯️ Zieh dich zurück.

🦋 Reinige dein Energiefeld.

🌟 Und VERTRAUE deinem inneren Wissen.

Denn DU bist gekommen, um jetzt aufzuwachen.

Nicht irgendwann – JETZT.