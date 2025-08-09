„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook:
🌟 Die nächsten 72 Stunden verändern ALLES 🌟
🌌🔥 Das Tor des Löwen ist GEÖFFNET – und was jetzt geschieht, ist jenseits von Worten! 💥💫
Wir betreten ein multidimensionales Frequenzfeld, das von der Zentralsonne, den Sternenvölkern und unseren Höheren Selbsten aktiviert wird – eine kosmische Komposition aus Lichtcodes, Sonnenstürmen und galaktischer Harmonie! 🌠🧬
⚡ Eine CME trifft uns genau zum 8.8.
⚡ Die Sonnenwinde nehmen Fahrt auf
⚡ Ein riesiges Vollmondportal steht am 9.8. bereit 🌕
⚡ Und DU bist mitten im Epizentrum der Frequenzwelle der neuen Erde! 🌍✨
💎 Spürst du es schon?
➡️ Druck im Kopf?
➡️ Summen in den Ohren?
➡️ Vibrieren im Körper?
➡️ Visionen, Tränen, Gänsehaut?
➡️ Der Ruf nach Rückzug und innerer Einkehr?
Dann atme tief durch… 🌀💓
Denn das war nur der ANFANG.
Die kommenden 72 Stunden sind ein Geschenk aus den Sternen – für DICH. 🛸👁️
Eine Einladung, dich zu erinnern, wer du wirklich bist:
Ein multidimensionales Wesen des Lichts. 💫
💧 Trink viel Wasser.
🕯️ Zieh dich zurück.
🦋 Reinige dein Energiefeld.
🌟 Und VERTRAUE deinem inneren Wissen.
Denn DU bist gekommen, um jetzt aufzuwachen.
Nicht irgendwann – JETZT.
