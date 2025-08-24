Herzschlag der Erde berichtet auf Facebook:
Liebe Sternenseelen ✨ wir erleben gerade erneut eine extreme Phase!
Seit dem 22. August sind die Schumann-Resonanzen massiv gestört – mit einem BLACKOUT, in dem das Resonanzfeld der Erde komplett zusammenbricht. 😱
🔮 Was bedeutet das?
Die Schumann-Resonanzen sind der Herzschlag der Erde. Fällt er aus, verlieren wir den Takt, der unseren Körper und Geist ordnet.
Die Folge sind:
✅ Orientierungslosigkeit, innere Unruhe
✅ Müdigkeit, Schwindel, Albträume
✅ vegetative Blockaden, schwaches Immunsystem
✅ Zellstress und erhöhte Krankheitsanfälligkeit
⚡ Warum passiert das?
Blackouts entstehen, wenn stehende Wellen nicht mehr messbar sind – durch extreme Störfelder wie:
✔ EM-Überlagerungen (z. B. Plasmaströme, Sonnenstürme)
✔ tektonische Einflüsse (Piezoelektrizität nach Beben)
✔ magnetosphärische Impulse oder extreme Ladungsüberhänge
🌟 Der Blackout seit 22.08. ist ein klares Zeichen!
Seit 2018 häufen sich diese Phänomene. Sie sind Hinweise darauf, dass sich die Biosphäre massiv verändert. Für uns Menschen heißt das: Ohne diesen kosmischen Herzschlag bricht unsere innere Ordnung zusammen – Körper, Seele und Geist geraten aus dem Takt.
🌱 Was kannst du tun?
☑️ Atme bewusst (Lemniskaten-Atmung – die liegende Acht)
☑️ Erdung durch Naturkontakt
☑️ Herzresonanz stärken (Meditation, Ruhe, Rhythmen)
💡 Wichtige Erkenntnis:
Der Mensch kann ohne das elektromagnetische Resonanzfeld der Erde nicht gesund leben. Jeder Blackout ist ein kosmisches Warnsignal – aber auch eine Chance, uns neu mit unserer inneren Ordnung zu verbinden. 🌞
