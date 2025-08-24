Herzschlag der Erde berichtet auf Facebook:

Liebe Sternenseelen ✨ wir erleben gerade erneut eine extreme Phase!

Seit dem 22. August sind die Schumann-Resonanzen massiv gestört – mit einem BLACKOUT, in dem das Resonanzfeld der Erde komplett zusammenbricht. 😱

🔮 Was bedeutet das?

Die Schumann-Resonanzen sind der Herzschlag der Erde. Fällt er aus, verlieren wir den Takt, der unseren Körper und Geist ordnet.

Die Folge sind:

✅ Orientierungslosigkeit, innere Unruhe

✅ Müdigkeit, Schwindel, Albträume

✅ vegetative Blockaden, schwaches Immunsystem

✅ Zellstress und erhöhte Krankheitsanfälligkeit

⚡ Warum passiert das?

Blackouts entstehen, wenn stehende Wellen nicht mehr messbar sind – durch extreme Störfelder wie:

✔ EM-Überlagerungen (z. B. Plasmaströme, Sonnenstürme)

✔ tektonische Einflüsse (Piezoelektrizität nach Beben)

✔ magnetosphärische Impulse oder extreme Ladungsüberhänge

🌟 Der Blackout seit 22.08. ist ein klares Zeichen!

Seit 2018 häufen sich diese Phänomene. Sie sind Hinweise darauf, dass sich die Biosphäre massiv verändert. Für uns Menschen heißt das: Ohne diesen kosmischen Herzschlag bricht unsere innere Ordnung zusammen – Körper, Seele und Geist geraten aus dem Takt.

🌱 Was kannst du tun?

☑️ Atme bewusst (Lemniskaten-Atmung – die liegende Acht)

☑️ Erdung durch Naturkontakt

☑️ Herzresonanz stärken (Meditation, Ruhe, Rhythmen)

💡 Wichtige Erkenntnis:

Der Mensch kann ohne das elektromagnetische Resonanzfeld der Erde nicht gesund leben. Jeder Blackout ist ein kosmisches Warnsignal – aber auch eine Chance, uns neu mit unserer inneren Ordnung zu verbinden. 🌞