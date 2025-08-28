Seltene Milchfontänen zeichnen atemberaubende Wirbel im größten „Sodasee“ der Welt

Dieses atemberaubende Astronautenfoto zeigt eine Reihe milchiger Wirbel, die im Wasser des türkischen Vansees, dem größten „Sodasee“ der Erde, erschienen. Obwohl die Wirbel wie ein häufiges Naturphänomen aussehen, sind sie in Wirklichkeit viel seltener.

Der Vansee ist mit einer Fläche von rund 3.100 Quadratkilometern der größte See der Türkei und damit etwas kleiner als Rhode Island. Seine Oberfläche liegt auf einer Höhe von 1.640 Metern über dem Meeresspiegel und hat einen pH-Wert von etwa 10, was einem stark alkalischen pH-Wert entspricht.

Das Foto oben zeigt einen Abschnitt des Vansees rund um die Stadt Erciş, die am Nordufer des Sees liegt. Die Wirbel im Bild ähneln stark den Formen, die während einer Algenblüte auftreten , wenn sich schnell vermehrende Planktonarten in windgetriebene Strömungen geraten. Dies war jedoch nicht die Ursache dieser Wirbel.

Stattdessen besteht das milchige Material im See hauptsächlich aus Kalziumkarbonat sowie kleineren Konzentrationen von Detritus – organischem Abfallmaterial, das von lebenden und toten Tieren übrig bleibt, so das Earth Observatory der NASA .

Diese milchigen Wirbel sind als „Trübungsfahnen“ bekannt – Wolken aus Schwebestoffen, die durch natürliche oder vom Menschen verursachte Störungen des Seebodens entstehen. Diese Fahnen treten in diesem Teil des Sees häufiger auf, da der Wasserstand dort geringer ist als im Rest des Sees, der eine maximale Tiefe von etwa 450 Metern erreicht.

Der Vansee weist zudem eine der weltweit höchsten Konzentrationen an „Mikrobialit“ auf, einer Ansammlung frei schwebender organosedimentärer Strukturen, die durch das Einfangen, Binden und Ausfällen von Mineralien durch verschiedene Mikroben entstehen. Die Mikrobialitproduktion erreicht im Frühjahr und Herbst ihren Höhepunkt, wenn sich die mikrobiellen Gemeinschaften vermehren. Laut Earth Observatory wird dies jedoch nicht als Ursache dieser Wirbel angesehen.

Der hohe pH-Wert des Sees ist auf die hohe Konzentration an Karbonatsalzen zurückzuführen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, da der See „endorheisch“ ist, d. h. keinen Abfluss hat. Wenn daher Wasser aus dem See verdunstet, steigt die Salzkonzentration.

Die Salzkonzentration im See ist so hoch, dass das Wasser selten gefriert, obwohl seine Temperatur in den Wintermonaten häufig unter 0 Grad Celsius fällt.

Der Wasserstand des Vansees hat sich in den letzten 600.000 Jahren erheblich verändert, da sich durch den Klimawandel die Wasserzufuhr und die Verdunstung verändert haben. Eine Studie aus dem Jahr 2014 schätzt, dass sich seine Tiefe in diesem Zeitraum um etwa 600 Meter verändert hat.

Während die großen milchigen Wirbel auf dem Foto nicht durch Algenblüten verursacht werden, sind kleine Konzentrationen von Phytoplankton zu erkennen, die sich entlang der Küste von Erciş sowie in einem kleineren See im oberen Bildbereich angesammelt haben.