Brasilien-Dreieck-UFO: Sichtung erklärt (Video)

Brasilien: Nach einem kurzen Video aus dem Parque Barigui in Curitiba, das zum zweiten Mal viral ging, häufen sich die Meldungen über dreieckige UFOs .

Der Clip zeigt ein dunkles, dreieckiges Objekt hoch über der Stadt bei Nacht. Es erscheint einige Sekunden lang statisch und schwebt dann, bevor das Video abbricht. Im Folgenden erklären wir, was gefilmt wurde, warum die Form dreieckig aussieht und welche überzeugenden Erklärungen es bisher gibt.

Was wurde im Barigui Park gefilmt?

Das am häufigsten geteilte Filmmaterial geht auf eine Sichtung im Barigui-Park in Curitiba, Paraná, zurück. Ermittler machten Ende 2024 erstmals auf das Video aufmerksam und verwiesen auf die Behauptung, das Video sei gegen 20 Uhr Ortszeit in der Nähe des Parks aufgenommen worden.

Mitte 2025 tauchte der Fall auf Reddit erneut auf und sorgte für neue Aufmerksamkeit und neue Versuche, das Objekt zu identifizieren.

Warum der „Dreiecks“-Look so häufig vorkommt

Nachts verschmelzen kleine Lichter zu festen Formen, insbesondere wenn eine Kamera den Kontrast komprimiert. Ein einzelnes Licht kann auch als spitze Silhouette erscheinen, wenn es sich hinter Dunst befindet.

Daher sind viele „Dreiecke“ Masken, die unser Gehirn aus wenigen Details erstellt. Das brasilianische Dreieck-UFO- Video hat jedoch eine eckige Form, die einen genaueren Blick rechtfertigt.

Führende Erklärungen (von der stärksten zur schwächsten)

1) Fünfzackiger „Stern“-Ballon von der Seite gesehen

Mehrere Analysten argumentierten, das Objekt ähnele einem Party-Sternballon: Die Spitzen bilden bei seitlicher Betrachtung einen dreieckigen Umriss, und eine kleine Leine hält das Objekt weitgehend stationär, während es sich bei leichtem Wind langsam dreht. Eine ausführliche Analyse der Community zeigt, dass Geometrie und Windverhalten mit dieser Idee vereinbar sind.

2) LED-Drachen oder Hobbydrohne mit statischen Lichtern

In Curitiba finden häufig Nachtflüge und Drohnenaufnahmen statt. Ein großer Drachen mit starren Holmen oder ein Quadrocopter mit fest installierten LEDs könnte einen dunklen, dreieckigen Körper mit drei hellen Ecken erzeugen. Dies würde auch zum langsamen Drift und der konstanten Flughöhe passen. Mehrere Analysen verglichen die Bewegung mit Verbraucherdrohnen und bezeichneten den Fall als „wahrscheinlich identifiziert“.

3) Unbekanntes Fahrzeug

Unterstützer weisen darauf hin, dass der Clip anderen dreieckigen UAP-Berichten aus Brasilien ähnelt und die Form starr wirkt. Ohne Mehrwinkelaufnahmen, Audioaufnahmen oder Radar-/Flugsicherungskorrelation bleibt das brasilianische Dreiecks-UFO jedoch fraglich. Presseberichte und Social-Media-Beiträge verstärkten das Mysterium, verwendeten aber auch denselben kurzen Clip.

Was wir überprüft haben (und was Sie beim nächsten Mal überprüfen können)

Standortanker: Die Skyline und die Baumgrenze stimmen mit den Ansichten in der Nähe des Barigui-Parks überein; Nachtszenen erschweren eine präzise Triangulation.

Wind & Wetter: Leichte Winde entsprechen den Angaben zur langsamen Drift an Dezemberabenden; ein Ballon oder Drachen würde sich ähnlich verhalten. (Lokale METARs und Parkbedingungen werden in Analysten-Threads erwähnt.)

Herkunft: Die ersten Shares verweisen auf brasilianische Accounts und eine lokale UAP-Site, die den Clip angeblich von einem anonymen Follower erhalten hat. Dies schwächt das Vertrauen in die Beweismittelkette.

So verifizieren Sie zukünftige „Dreieck“-Videos

Peilung sperren: Notieren Sie die Kompassrichtung und alle festen Orientierungspunkte im Rahmen.

Filmen Sie länger als 30 Sekunden: Lassen Sie die Bewegung ihre Geschichte erzählen; Schwenks und Zooms verbergen die Drift.

Machen Sie ein Tageslichtfoto derselben Ansicht: Die Ermittler können dann Winkel und Höhen messen.

Beachten Sie die Windgeschwindigkeit/-richtung: Ein Ballon oder Drachen treibt im Wind; eine Drohne kämpft oft dagegen an und „hält“ ihre Position.

Stellen Sie Originaldateien bereit: EXIF ​​und Audio helfen dabei, echte Himmelsobjekte von bearbeiteten Kompositionen zu unterscheiden.

Fazit

Das brasilianische Dreieck-UFO über dem Barigui-Park ist auf den ersten Blick faszinierend und wird deshalb immer wieder viral.

Doch die einfachsten Erklärungen – ein Sternballon oder eine beleuchtete Hobby-Ausrüstung – erklären die Form, das langsame Schweben und das Fehlen radikaler Manöver. Bis Aufnahmen aus mehreren Perspektiven oder Primärdaten auftauchen, bleibt es in der bekannten Schublade: interessant, lehrreich und höchstwahrscheinlich banal.

Video: