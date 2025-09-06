Yellowstone Supervulkan zeigt erneut Anzeichen von Unruhe

Yellowstone zeigt erneut Anzeichen von Unruhe. Fast 100 Erdbeben erschütterten den Park im August dieses Jahres, darunter ein Beben der Stärke 3,7 mit Dutzenden Nachbeben.

Der Boden der Caldera hat sich seit Mai um etwa einen Zentimeter angehoben – ein deutliches Zeichen für den Druckaufbau im Untergrund. 🌍

💥 Am 12. August brach der Black Diamond Pool im Biscuit Basin zum zweiten Mal seit seiner heftigen Explosion im Jahr 2024 aus.

Derweil erlischt die Kraft des Steamboat-Geysirs – einst der höchste aktive Geysir der Welt – mit nur zwei größeren Ausbrüchen in diesem Jahr.

👉 Erdbeben, Hebungen, instabile Pools und erlöschende Geysire deuten auf ein hydrothermales System hin, das alles andere als ruhig ist. Yellowstone ist unruhig.

Nevada bebt wieder! In nur vier Tagen haben 33 Erdbeben einen Hotspot erschüttert – 13 davon allein in den letzten zwölf Stunden. Der Schwarm verstärkt sich und wirft Fragen auf: Lässt die Erde nur Druck ab oder könnte es ein Vorbote von etwas viel Größerem sein? 😳

Bleiben Sie wachsam, denn wenn sich der Boden so oft bewegt, wird uns bewusst, wie lebendig und unberechenbar unser Planet wirklich ist.