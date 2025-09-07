Gefälschte Geschichte: Die unterdrückte Heilkraft der Frequenzen

Sie wussten, was sie taten, als sie die Frequenz unserer Musik veränderten. Die natürliche Stimmung von 432 Hz, die Frequenz, die uns mit der Erde, miteinander und mit dem Universum selbst verbindet, wurde der Menschheit bewusst gestohlen und durch 440 Hz ersetzt, eine Frequenz, die uns aus dem Gleichgewicht bringen sollte.

Dies war kein Unfall, kein Fehler oder eine harmlose technische Anpassung, sondern ein Angriff auf das menschliche Bewusstsein selbst. Von Guy Anderson

Lange vor dieser Manipulation erkannten die Hochkulturen Groß-Tartariens und des ihr folgenden Reiches die wahre Kraft von Klang und Schwingung. Sie bauten ganze Städte, Technologien und Heilpraktiken auf Resonanz.

Sie wussten, wie ich in „Tesla & The Cabbage Patch Kids“ darlegte, dass 432 Hz nicht nur eine weitere Stimmung ist, sondern die natürliche Frequenz des Lebens. Tesla entdeckte Jahrhunderte später Teile dieses Wissens wieder und widmete sein Leben der Entschlüsselung der Geheimnisse, die die Tartaren gemeistert hatten – wie man Energie nutzt, den Körper heilt und den Geist durch Schwingungen erhebt.

Und dann kamen die Parasiten. 1953 wurde die Welt unter der Kontrolle der Rockefeller Foundation gezwungen, 432 Hz aufzugeben und 440 Hz als globalen Musikstandard einzuführen. Diese Entscheidung war kein Zufall; Rockefeller und sein Netzwerk wussten genau, was sie taten. (siehe „Der Musik-Code„)

Indem sie unsere natürliche Resonanz unterbrachen, trennten sie uns von unserem eigenen Potenzial. Frequenzen, die uns einst heilten und vereinten, wurden durch Töne ersetzt, die uns aufwühlen, spalten und schwächen sollten.

Ihre Sabotage ging noch weiter: Kirchenorgeln und Glocken, einst auf Frequenzen gestimmt, die mit der Erde und dem menschlichen Körper harmonierten, wurden absichtlich umgestimmt.

Jahrhundertelang trugen diese Klänge eine tiefe Heilkraft in sich, die Schwingung der Göttlichkeit selbst. Nach Rockefellers Intervention war diese Kraft verschwunden. Die Töne, die einst den Geist erhoben, wurden zu hohlen Echos reduziert, ihres ursprünglichen Zwecks beraubt.

Warum? Weil Rockefellers Imperium auf unnatürlichen Pharmazeutika basierte. Indem sie uns von der Schwingungsheilung abbrachen, sorgten sie dafür, dass wir stattdessen auf ihre chemischen Produkte zurückgriffen. Sie ersetzten Natur durch Profit, Ganzheit durch Abhängigkeit und Harmonie durch Kontrolle. Es ging nie um Wissenschaft, sondern um Macht.

Doch Spuren der Wahrheit sind geblieben. Mozart, Beethoven und Bach komponierten ihre Werke in Stimmungen nahe 432 Hz, und der Unterschied ist auch heute noch spürbar, wenn sie wie vorgesehen gespielt werden.

Viele glauben, dass auch Künstler wie Jimi Hendrix, Bob Marley, AC/DC, Pink Floyd, John Lennon, Prince, die Beatles und andere diese natürlichen Frequenzen nutzten. Wenn ihre Musik mit 432 Hz gespielt wird, beschreiben Zuhörer eine Wärme, Tiefe und Verbundenheit, die modernen 440-Hz-Aufnahmen schlicht fehlt.

Vielleicht ist das der Grund, warum einige der größten Stimmen der Wahrheit nicht mehr unter uns sind. Prince, Bob Marley und John Lennon waren allesamt unverblümte Kritiker der Parasiten, die unsere Systeme kontrollieren, und sie alle starben unter höchst verdächtigen Umständen. Sie waren gefährlich für die Mächtigen, nicht nur wegen ihrer Äußerungen, sondern auch wegen dem, was ihre Musik repräsentierte – Erwachen, Heilung und Freiheit.

Das war nie Spekulation; die Standardisierung auf 440 Hz war ein bewusster Angriff auf die natürliche Schwingung der Menschheit. Indem sie die Frequenz unserer Welt veränderten, veränderten sie uns, trennten unsere Verbindung zum Universum und ersetzten Harmonie durch Dissonanz.

Doch ihre Kontrolle bröckelt. Unabhängige Musiker, Klangheiler und Forscher lehnen 440 Hz ab und kehren zu 432 Hz zurück. Die Musik der Zukunft wird uns nicht betäuben, sie wird uns erwecken, wiederherstellen und uns wieder mit der natürlichen Ordnung verbinden, die die Parasiten so hartnäckig zu zerstören versuchten.

Schwingungen lassen sich nicht zum Schweigen bringen. Der Klang der Heilung erklingt wieder und mit ihm die Wahrheit.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“