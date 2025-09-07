Mysteriöse menschenähnliche „Gestalt“ in der Nähe des Gipfels eines abgelegenen Colorado-Viertausenders gesichtet

In der Nähe des felsigen Gipfels des 4.268 Meter hohen Humboldt Peak in Colorado wurde ein Bild einer merkwürdigen menschenähnlichen Gestalt aufgenommen , das in den letzten Stunden im Internet für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Das Bild wurde am 19. August kurz vor Sonnenuntergang vom Inhaber von Mountain Edge Tattoo Removal in Colorado Springs, Jeffrey Winzenried, aufgenommen.

Winzenried war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Bruder in den Sangre de Cristo Mountains wandern und entschied sich, etwas länger zu bleiben, während sein Bruder den letzten Gipfel erklomm, den er bereits im Vorjahr bestiegen hatte. So wollte er seine Beine für weitere Wanderungen in den folgenden Tagen schonen.

Während Winzenried wartete, kamen ihm drei Wanderer beim Abstieg entgegen, sodass sein Bruder scheinbar allein auf dem Gipfel zurückblieb. Winzenried zückte sein Handy, um Fotos von seinem Bruder beim Abstieg zu machen, und so entstanden die Bilder der mysteriösen Gestalt.

Winzenried beschrieb, dass die Gestalt scheinbar auf den Gipfel eines falschen Gipfels zuging und dann verschwand. Als Winzenrieds Bruder wieder unten ankam, bestätigte er, dass er zu diesem Zeitpunkt anscheinend die einzige Person auf dem Gipfel war.

Bei näherer Betrachtung des Bildes scheint eine große menschenähnliche Gestalt mit angewinkelten Armen und in die Hüften gestemmten Händen zum Vorschein zu kommen.

Etwa zwei Stunden nachdem das Bild im Internet auftauchte, erhielt Winzenrieds Beitrag in der Facebook-Gruppe 14ers.com über 300 Likes. Zahlreiche Leute spekulierten darüber, was die Figur wohl sein könnte. Einer meinte: „Normalerweise bin ich skeptisch, aber das ist faszinierend.“

Wie zu erwarten war, gingen einige Leute, die das Bild sahen, sofort zu der Annahme über, dass ein Außerirdischer gefilmt worden sei. Spekulationen über die Anwesenheit von Außerirdischen auf Colorados höchsten Gipfeln scheinen diesen Sommer ein Trend zu sein , denn in der Nähe mehrerer Gipfel wurden auf Felsen seltsame „außerirdische“ Markierungen gefunden (der Autor glaubt jedoch, dass es dafür eine plausible Erklärung gibt ).

Wie Winzenried in seinem Beitrag in der Facebook-Gruppe 14ers.com anmerkte , ist er sich nicht ganz sicher, was er gesehen hat, und fragt sich, ob irgendjemand eine Erklärung dafür liefern kann.

