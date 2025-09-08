Seltsames organisches „Quallen-UFO“ in Idaho und Utah aufgezeichnet (Videos)

Der UFO-Chronist Scott C. Waring teilt ein Video mit einem „Quallen-UFO“, das am Dienstag, dem 2. September, gegen 7:30 Uhr morgens östlich von Downey, Idaho, aufgenommen wurde.

Der Zeuge schreibt: „Kann mir bitte jemand sagen, was in aller Welt (oder nicht in aller Welt) das ist?“

Kurioserweise beobachtete Waring später am selben Tag ein ähnliches Objekt auf seinem Heimatflugplatz Bountiful, Utah. Er sah das Objekt etwa 20 Minuten lang am Himmel schweben, bevor es über den Bergen in Richtung Salt Lake City verschwand. „

Wenn es ein Ballon war, wie konnte er an einem windigen Tag anhalten, zehn Minuten schweben und dann davonschießen? Unmöglich! Das war ein UFO“, erklärt Waring.

Video:

Hier der Bericht von Scott C. Waring:

Leute, ich habe das selbst aufgenommen und es war über meinem Hinterhof in Bountiful, Utah. Beachtet auch, dass alle Wetterballons Schnüre haben, die Transponder in Kartons … das ist nach US-amerikanischem Recht vorgeschrieben. Dieses Objekt enthält weder die Schnüre noch Kartons oder Pakete.

Ich beobachtete drei Falken, die über mir kreisten, als ich eine weiß leuchtende Kugel bemerkte. Die Kugel bewegte sich nicht, sondern blieb an derselben Stelle.

Es wehte ein starker Wind mit etwa 40 km/h, aber die Kugel blieb 20 Minuten lang über meiner Gegend. Ich versuchte immer wieder, sie mit meinem iPhone aufzunehmen, aber mein Telefon gab sechsmal den Geist auf, obwohl der Akku zu 75 % voll war. Das ist mir noch nie passiert.

Dann bekam ich eine Panikattacke und rannte meinem Teleskop und meiner Nikon mit 140-mm-Objektiv hinterher, aber ich konnte sie beide einfach nicht sehen. Ich hatte meine Sony-Kamera mit 50-fachem Zoom und der Akku war voll, aber als ich rausging, um aufzunehmen, war der Akku nach 12 Sekunden leer und zeigte an, dass er leer ist. Also lud ich sie 3–4 Minuten lang auf, damit ich 30–90 Sekunden Video aufnehmen konnte …

Das machte ich dreimal. Dann begann sie sich langsam zu entfernen, und ich sagte, hey, lass uns ins Auto steigen und sie uns genauer ansehen. Wir fuhren so weit wir konnten, und als wir den Rand des Berges erreichten, bewegte sich das UFO schneller denn je … mindestens 120–190 km/h von uns weg.

Ich weiß das, weil täglich über 100 Flugzeuge und Helikopter über unser Haus fliegen, das zwischen der Hill Air Force Base und dem Flughafen Salt Lake City liegt. Schaut euch das Video an und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich habe kürzlich eine Nachricht auf meinem TikTok bekommen, dass jemand in Park City, Utah (etwa 110 Kilometer von mir entfernt) am selben Tag dasselbe Objekt am Himmel gesehen hat. Dieses Objekt ist zu 100 % ein echtes UFO.

Video: