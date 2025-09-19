Schumann Resonanz: 🌍💙 RUHIGER HERZSCHLAG DER ERDE – SANFTES KOSMISCHES FLIEßEN 💙🌍

„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook:

Heute schwingen die Frequenzen in einem feinen, klaren Muster – wie eine stille Symphonie, die unser Herz sanft berührt

🎶✨.

Die Erde atmet tief, die Schumann-Resonanz zeigt leichte, aber spürbare Aktivierungen 🌌🌀.

💫 Diese Momente laden uns ein, still zu werden, nach innen zu lauschen und unser eigenes Herzfeld zu fühlen 💓🌿.

Die kosmischen Wellen bringen Licht und Klarheit – perfekt, um dich neu auszurichten, loszulassen, was dich belastet, und inneren Frieden zu finden 🌞🕊️.

solarham.com schreibt weiter:

Das koronale Loch Nr. 80 wird sich ab diesem Wochenende teilweise der Erde zuwenden. Es ist etwas kleiner und liegt höher als das schmetterlingsförmige Loch, das in der vergangenen Woche die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog.

Da der Haupteinfluss des Sonnenwindes voraussichtlich nördlich der Erde liegt, sind nur aktive Bedingungen (Kp4) zu erwarten, mit der Möglichkeit leichter Stürme (G1) in höheren Breitengraden.

Allerdings wurden wir letztes Wochenende von einem starken Sturm (G3) überrascht, also bleiben wir abzuwarten, was dieses Mal passiert. Bild von SDO/AIA.