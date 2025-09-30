„Ich zittere“: Dreieckige UFOs über Kalifornien und Mexiko gehen viral und erschrecken die Anwohner (Videos)

UFOs kommen vorwiegend in drei Formen vor : der klassischen fliegenden Untertasse, Kugeln und Dreiecken. Der Grund dafür ist unbekannt, doch jahrelange Sichtungsberichte lassen darauf schließen, dass diese am häufigsten auftreten.

Die NASA hat in der Vergangenheit erklärt, dass weltweit von unerklärlichen Himmelskörpern berichtet wurde. Kürzlich jedoch haben einige Einwohner von Los Angeles ein dreieckiges UFO über der Stadt gesichtet und aufgezeichnet.

Laut dem National UFO Reporting Center ( NUFORC ) handelt es sich hierbei nicht um ein neues Vorkommnis in der Gegend. Auch dieses UFO wies zwei V-förmige Reihen kreisförmiger weißer Lichter auf, als es am 28. August gegen 23:38 Uhr Ortszeit aufgezeichnet wurde.

Unerklärliches dreieckiges Flugobjekt erscheint über Los Angeles

„Als ich auf meinem Balkon saß, sah ich am Himmel ein Licht, das größer war, als Sterne normalerweise erscheinen“, erklärte einer der Zeugen . „Ich holte mein Telefon heraus, um heranzuzoomen und zu sehen, was es war, und begann, Fotos und Videos aufzunehmen.“

„Als ich es das erste Mal sah, blieb es etwa 25 bis 30 Minuten an derselben Stelle. Es bewegte sich ein wenig, aber nicht zu weit. Am Ende flog es einfach Richtung Süden davon, bis ich es nicht mehr sehen konnte.“

Einige spekulierten, dass es sich bei dem UFO um einen Drachen gehandelt haben könnte, doch das erscheint unwahrscheinlich. Eine andere Erklärung ist, dass es sich um eine unbemannte Drohne handelte, die für die US-Regierung neue Technologien testete.

„Ich bin davon überzeugt, dass viele der berühmten UFO-Vorfälle im Grunde auf hochentwickelter irdischer Technologie beruhen, die unserer Meinung nach 30 bis 40 Jahre voraus ist“, sagte der UFO-Forscher und Filmemacher Mark Christopher Lee der Daily Mail .

Video:

UFOs in Mexiko werden viral und erschrecken die Anwohner

Unterdessen wurden am Mittwoch, dem 17. September, in Mexiko drei UFOs beobachtet, die in einer dreieckigen Formation über Tulcingo de Valle in Puebla flogen. Ein Video der Flugobjekte wurde vom berüchtigten Forscher und Journalisten Jaime Maussan online geteilt und verbreitete sich schnell viral.

In dem Video erscheinen drei große Lichter in V-Form über einem Hügel in der Ferne. Bald gesellt sich ein viertes dazu, das sich fast von einem der anderen drei zu lösen scheint. Die Lichter bilden schließlich eine fast gerade Linie, bevor das Video endet, als die Zeugen beschlossen, genug gesehen zu haben und sich in Sicherheit brachten. Einer der Zeugen ist im Video zu hören und sagt, die Lichter seien „aus dem Nichts entstanden“ und hätten beim Anblick „erzittert“.

Einige spekulierten, die UFOs könnten vom Popocatepetl stammen oder dorthin unterwegs sein , einem etwa 145 Kilometer entfernten Vulkan, der oft als Alien-Basis bezeichnet wird . Andere wiederum, so die lokalen Medien , glaubten, es habe sich lediglich um Laternen oder Drohnen gehandelt. Bisher gibt es weder für das UFO in Los Angeles noch für die seltsamen Flugobjekte in Mexiko eine konkrete Erklärung.

Video: