Der Vulkan Taftan, der zuvor als erloschen galt, wurde nach neuen Anzeichen von Aktivität als ruhend und potenziell gefährlich eingestuft.

Wissenschaftliche Daten haben eine signifikante Bodenhebung von 3,5 Zoll am Gipfel über einen Zeitraum von 10 Monaten ergeben, was darauf hindeutet, dass sich unter der Oberfläche durch heiße Flüssigkeiten, Gase oder Magma Druck aufbaut.

Der Vulkan stößt große Mengen giftiger Gase aus, darunter durchschnittlich 20 Tonnen Schwefeldioxid pro Tag, was ein weiteres Anzeichen für eine erneute Aktivität im Inneren ist.

Forscher haben einen „Weckruf“ an die Behörden gerichtet, die Überwachung zu verstärken und die Gefahren neu zu bewerten, nicht nur für Taftan, sondern für den gesamten Vulkanbogen in der Region.

Wissenschaftler geben zwar an, dass es keinen Grund zur Befürchtung eines unmittelbar bevorstehenden Ausbruchs gibt, doch ein schwerwiegendes Ereignis könnte die Provinzhauptstadt Zahedan bedrohen und die Wirtschaft, die Landwirtschaft und den Flugverkehr beeinträchtigen.

Ein Vulkan im Südosten des Iran, der lange als erloschen galt, zeigt beunruhigende Lebenszeichen. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der Taftan-Vulkan, dessen letzter Ausbruch vor 710.000 Jahren stattfand, eine erhebliche Bodenhebung erfährt und große Mengen giftiger Gase ausstößt. Dies deutet darauf hin, dass sich tief unter seiner Oberfläche Druck aufbaut.

Einer in diesem Monat veröffentlichten Studie zufolge haben Wissenschaftler in den zehn Monaten von 2023 bis 2024 eine Hebung des Gipfels um 8,9 Zentimeter festgestellt – ein Anstieg, der noch nicht abgeklungen ist. Forscher vermuten, dass diese Anhebung durch heiße Flüssigkeiten und Gase verursacht werden könnte, die sich unter dem Gipfel ansammeln.

Oder, noch bedrohlicher, durch Magma, das fünf Kilometer unter der Oberfläche eindringt und das darüberliegende hydrothermale System unter Druck setzt.

„Das Fehlen von Anzeichen einer umgekehrten Senkung nach den Unruhen unterstreicht das Potenzial für einen anhaltenden Druck unter dem Gipfel und lässt darauf schließen, dass der Taftan-Vulkan weiterhin ein Gefahrengebiet ist“, so das Fazit der Studie.

Die Forschung nutzte eine neuartige Satellitendatenmethode, um ein klareres Bild der Bodenbewegungen zu erhalten. Sie ergab, dass die Quelle dieser Deformation flach liegt, nur 460 bis 630 Meter unterhalb des Gipfels.

Diese Aktivität ging mit erheblichen Gasemissionen einher: Aus den Gipfelöffnungen wurden täglich durchschnittlich 20 Tonnen Schwefeldioxid sowie andere Gase wie Wasserdampf, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Fluorwasserstoff freigesetzt.

Taftan wird eher als ruhend denn als ausgestorben beschrieben

Vulkane gelten als erloschen, wenn sie seit dem Holozän, das vor 11.700 Jahren begann, nicht mehr ausgebrochen sind. Jüngste Erkenntnisse veranlassten den Hauptautor der Studie, den Vulkanologen Pablo González, jedoch zu der Aussage, dass Taftan eher als ruhend denn als erloschen beschrieben werden sollte.

Dieses Wiedererwachen ist nicht nur ein akademisches Problem. Die Studie ist eine eindringliche Warnung, den gesamten Makran-Subduktionsbogen, eine Vulkankette im Süden des Iran und Pakistans, neu zu bewerten, da die aktuellen Gefahrenbewertungen möglicherweise bedenklich veraltet sind.

Lokale Berichte aus dem Jahr 2024 hatten bereits eine erhöhte Aktivität festgestellt, darunter sichtbare Rauch- und Ascheemissionen aus dem Krater.

„Obwohl Taftan nicht zu den wichtigsten Ölförderregionen gehört, würde eine nationale Krise dieses Ausmaßes die gesamte Wirtschaft zum Erliegen bringen.

Sie könnte die Raffination und den Vertrieb von Erdölprodukten im Inland beeinträchtigen und Instabilität schaffen, die die globalen Märkte noch nervöser gegenüber der Region macht und möglicherweise zu den explodierenden Ölpreisen beiträgt“, sagte Enoch von BrightU.AI .

Trotz der alarmierenden Daten rät González zur Ruhe und erklärt, es gebe keinen Grund, einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch zu befürchten.

„Diese Studie soll keine Panik in der Bevölkerung auslösen“, sagte er. „Sie ist ein Weckruf an die iranischen Behörden in der Region, Ressourcen für die Untersuchung dieser Angelegenheit bereitzustellen.“

Angesichts der Lage des Vulkans ist die Forderung nach verstärkter Überwachung von entscheidender Bedeutung. Taftan ist rund 4.000 Meter hoch und dominiert die Landschaft nahe der Grenze zu Pakistan. Die Provinzhauptstadt Zahedan mit über 500.000 Einwohnern liegt etwa 160 Kilometer entfernt.

Ein starker Ausbruch könnte einen Ascheregen auslösen, der den Flugverkehr beeinträchtigen, Ernten zerstören und weitverbreitete Atemwegserkrankungen verursachen könnte.

Neben unmittelbareren Gefahren wie Lavaströmen und giftigen Gasemissionen wären auch akutere Gefahren zu erwarten. Die Wiederbelebung dieses uralten „Zombie“-Vulkans unterstreicht die dynamische und oft unberechenbare Kraft der tiefen geologischen Kräfte unseres Planeten.