Akte über bizarres argentinisches UFO-Ereignis aus Gründen der nationalen Sicherheit als geheim eingestuft

Eine überraschende Meldung aus Argentinien: Ein Polizeibericht über einen kürzlichen UFO-Vorfall mit hypnotisierten Rindern wurde von Regierungsbeamten aus Gründen der nationalen Sicherheit als geheim eingestuft.

Einem lokalen Medienunternehmen zufolge ereignete sich der bizarre Vorfall am 14. August im Dorf Candioti, als die Polizei die Nachricht erhielt, dass mehrere Anwohner ein „weißes Licht mit violetten Blitzen“ über der Gemeinde schweben sahen.

Ein Beamter, der die UFO-Sichtung untersuchen sollte, wurde bald auf einen seltsamen Tumult aufmerksam, der sich unter den Tieren einer Ranch am Weg ereignete. Als er am Ort des Geschehens ankam, traute er seinen Augen angesichts des wundersamen Anblicks, der sich ihm bot, wahrscheinlich nicht.

Zum Erstaunen des Beamten und anderer Zeugen liefen die Kühe der Ranch unter dem mysteriösen Lichtball, der über ihnen schwebte, unheimlich im Kreis. Währenddessen schlugen die Pferde des Anwesens um sich, was darauf schließen ließ, dass sie von dem, was um sie herum geschah, zutiefst verstört waren.

Nach einigen Minuten verschwand das UFO plötzlich. Sein Verschwinden schien den Zauber, der über die Tiere gelegt worden war, zu brechen, denn die Pferde beruhigten sich sofort, und die Kühe hörten auf, rituell im Kreis zu laufen.

Stille senkte sich über das Feld, und die Zeugen fragten sich verständlicherweise, was sie gerade gesehen hatten.

Wie man sich vorstellen kann, verbreitete sich die Nachricht von dem seltsamen Vorfall schnell über die Grenzen von Candioti hinaus und erregte die Aufmerksamkeit des argentinischen UFO-Forschers Andrea Pérez Simondini. U

m mehr über das seltsame Ereignis im August zu erfahren, beantragte er am Abend den Polizeibericht des Beamten. Die Antwort überraschte den erfahrenen UFO-Forscher: Ihm wurde mitgeteilt, dass die Akte geheim sei, „weil sie unter die Ausnahmen aus Gründen der öffentlichen und nationalen Sicherheit falle“.

Falls die Beamten hofften, mit ihrer Antwort das Interesse an dem Fall zu dämpfen, ging diese Taktik wahrscheinlich nach hinten los, da sie den Vorfall nur noch spannender machte. Was glauben Sie, geschah in jener Nacht in Candioti?