Seine Geschichte sorgt für Gänsehaut: Er war 28 Minuten lang tot

Dannion Brinkley hatte mehrere Nahtoderfahrungen. In einem Interview sprach er erstmals detailliert darüber, was er in diesen Momenten gesehen hat.

Zahlreiche Menschen berichten über Nahtoderfahrungen. Es fällt schnell auf, dass sich die meisten Erzählungen voneinander unterscheiden. Während die einen ihre Liebsten sahen, sich selbst beobachteten oder „einen wunderschönen Ort“ besuchten, haben andere ihr gesamtes Leben an sich vorbeiziehen sehen.

Zu diesen Menschen zählt auch Dannion Brinkley. Er war 28 Minuten lang tot und erklärt in einem Interview, dass er sich noch genau an alles erinnern kann. Im Jahr 1975 wurde er aufgrund eines Blitzeinschlags in ein Krankenhaus gebracht. Der Blitz gelangte durch eine Telefonleitung in Brinkleys Körper und brachte ihn in Lebensgefahr.

Dannion Brinkley war 28 Minuten lang tot und sah sein ganzes Leben vorbeiziehen

28 Minuten lang wurde der Veteran damals für tot erklärt. „Es ging in die Seite meines Kopfes über meinem Ohr, es lief mein Rückgrat hinunter“, berichtet er. „Es verschweißte die Nägel in den Absätzen meiner Schuhe mit dem Boden. Es schleuderte mich in die Luft, ich sehe die Decke, es knallt mich wieder herunter, ein Feuerball kommt durch den Raum und blendet mich.

Ich brenne. Ich stehe in Flammen. Ich bin gelähmt“, heißt es weiter. Dannion Brinkley habe seinen Körper daraufhin verlassen und sei erst zurückgekehrt, als er sich schon in einer Leichenhalle befand.

Doch was geschah in der Zwischenzeit? Auf dem Weg ins Krankenhaus konnte er seinen Körper von oben betrachten. Es fühlte sich als „würde er schweben“.

Anschließend sah Dannion Brinkley einen Tunnel und traf auf ein Wesen in einer „Kristallstadt“. Doch das ist noch nicht alles. Er sah sein eigenes Leben in einem „360-Grad-Panorama“. Alle Details wurden ihm erneut „vor Augen geführt“.

„Man sieht es aus der Perspektive einer zweiten Person.“ Brinkley hatte während einer Herzoperation 1989 noch eine weiter Nahtoderfahrung, die ihn sehr prägte.

„Wenn du lernst, dass du nicht stirbst, wenn du lernst, dass du ein spirituelles Wesen bist, dass du nicht in die Hölle kommst, dann reicht das aus, um dich zu inspirieren, dich zu ändern“.

Heute sieht er sein Leben aus einem völlig neuen Blickwinkel und möchte anderen Menschen helfen.