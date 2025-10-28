Die elektrischen Ringe der Erde haben während des jüngsten geomagnetischen Sturms G2 seltene Energielecks freigesetzt

Ein geomagnetischer Sturm der Kategorie G2 (mäßig) erzeugte am 18. Oktober 2025 einen extrem hellen roten SAR-Bogen, der von den USA bis nach Nordeuropa sichtbar war.

Das Ereignis zeigte eine ungewöhnlich effiziente Energiefreisetzung aus dem Ringstromsystem der Erde und stellt das bisherige Verständnis der Wechselwirkung des Magnetfelds der Erde mit der Atmosphäre in Frage.

Ein tiefrotes Lichtband erstreckte sich am 18. Oktober über den Nachthimmel und war von Maine bis Schweden und Finnland zu sehen. Das Phänomen folgte einem moderaten geomagnetischen Sturm der Klasse G2, der durch einen koronalen Massenauswurf verursacht wurde, der die Magnetosphäre der Erde streifte. Während die Stärke des Sturms typisch war, war das optische Erscheinungsbild dies nicht.

„Mein Sohn und ich waren von diesem roten Bogen im Süden überrascht“, sagte Premierminister Hedén, der die Emission von Norrtälje in Schweden aus fotografierte.

„Sie war so hell, dass ich ihre Spiegelung in einem Teich in der Nähe sehen konnte.“ Beobachter im südlichen Öland in Schweden, in Searsport in Maine und in Südfinnland machten ähnliche Aufnahmen und bestätigten damit, dass sich der Bogen über den Atlantik erstreckte.

„Nur wenige Male in einem Sonnenzyklus erleben wir einen so hellen SAR-Bogen“, sagte Jeff Baumgardner vom Center for Space Physics der Boston University, der das Phänomen seit Jahrzehnten erforscht.

„Es hat unsere Detektoren fast überlastet.“ Er schätzte, dass der Bogen zehn- bis dreißigmal heller war als die Helligkeit eines G2-Sturms normalerweise. Dieser Wert steht noch aus und muss noch durch kalibrierte Daten bestätigt werden.

SAR-Bögen (Stable Auroral Red Arcs) entstehen, wenn Wärmeenergie aus dem Ringstrom der Erde in die obere Atmosphäre gelangt. Der Ringstrom ist ein torusförmiger Strom geladener Teilchen, der die Erde zwischen etwa drei und acht Erdradien umkreist und elektrische Ströme von Millionen Ampere transportiert.

Bei geomagnetischen Stürmen entweicht ein Teil dieser Energie entlang der magnetischen Feldlinien und erhitzt dichtes Plasma nahe der Grenze der Plasmasphäre. Angeregter atomarer Sauerstoff emittiert dann rotes Licht mit einer Wellenlänge von 630 Nanometern und erzeugt so das charakteristische Leuchten.

SAR-Bögen wurden erstmals 1956, zu Beginn des Weltraumzeitalters, entdeckt. Frühe Forscher verwechselten sie mit Polarlichtern und nannten sie „Stable Auroral Red Arcs“. Diese Bezeichnung ist jedoch falsch, da sie nicht durch geladene Teilchen entstehen, die aus dem Weltraum einströmen, sondern durch Wärmeleitung innerhalb der Ringstromregion.

Die rote Emission ist für das menschliche Auge schwer direkt zu erkennen, da das Nachtsehen für rotes Licht relativ unempfindlich ist. Dennoch war der Bogen vom 18. Oktober hell genug, um in mittleren Breiten mit bloßem Auge sichtbar zu sein – ein ungewöhnliches Phänomen für einen Sturm mittlerer Intensität.

Laut der Weltraumwetterskala der NOAA stellt ein G2-Sturm eine moderate Störung dar, die typischerweise zu schwach ist, um solch helle Emissionen zu erzeugen. Die Helligkeit und die geografische Reichweite – von Nordamerika über den Atlantik bis nach Nordeuropa – deuten auf einen ungewöhnlich starken Energietransfer zwischen dem Ringstrom und der Ionosphäre hin.

Vergleichbare großräumige SAR-Bögen wurden in den letzten Jahrzehnten nur wenige Male dokumentiert, insbesondere während des geomagnetischen Sturms vom 29. Oktober 1991 und eines globalen SAR-Ereignisses im November 2023. Das Ereignis von 2025 reiht sich in diese kurze Liste ein und zeichnet sich trotz mäßiger Sturmstärke durch seine Helligkeit aus.

Forscher der Boston University und kooperierender Institutionen sammeln bodengebundene und satellitengestützte Beobachtungen, darunter Daten der GOES-Raumsonde der NOAA und der Swarm-Konstellation der ESA, um herauszufinden, warum dieses Ereignis so hell war.

Der SAR-Bogen vom 18. Oktober zeigt, dass selbst moderate Störungen der Sonne komplexe und optisch auffällige Energieaustausche im Erdmagnetfeld hervorrufen können. Der Mechanismus hinter diesem ungewöhnlich hellen Leck wird noch untersucht.