Verbotene Archäologie: Lange verschollene Fotos von „Ägyptens Area 51“ enthüllen einen geheimen unterirdischen Komplex, der jahrzehntelang verborgen war

Einer der geheimnisvollsten Orte Ägyptens wurde nach der Entdeckung lange verschollener Fotos wiederentdeckt. Dabei handelt es sich um einen geheimen unterirdischen Bunker, den viele mit Area 51 vergleichen und der jahrzehntelang vom Militär vor der Öffentlichkeit verborgen wurde.

Obwohl wir im Laufe der Jahre so viel über die Geschichte des alten Ägypten und seine wunderbaren Pyramiden gelernt haben , gibt es noch so viel über die ikonische Vergangenheit des Landes, das wir entweder noch immer herausfinden oder noch entdecken müssen.

Erst vor Kurzem gelang es Archäologen , ihre bisherigen Vorstellungen über die Bewegung der riesigen Pyramidenblöcke in einem atemberaubenden Fund zu revidieren . Es bleiben jedoch noch unzählige Fragen rund um die Stätte offen, die viele als „Ägyptens Area 51“ bezeichnen.

Die Stätte, die etwa fünf Kilometer von den berühmten Pyramiden von Gizeh entfernt liegt, ist als Zawyet El Aryan bekannt und wurde erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts bei einer Ausgrabung des Archäologen Alessandro Barsanti entdeckt.

Wie die Daily Mail berichtet , handelt es sich bei der Fundstelle um eine riesige T-förmige Grube, die in den darunterliegenden Kalkstein gehauen wurde und etwa 30 Meter tief in die Erde reicht.

Ein Schlüsselaspekt des Mysteriums der Stätte ist ein seltsamer ovaler Bottich, den Barsanti in einer der Kammern fand. Er hatte einen gefüllten Granitdeckel und enthielt laut dem Archäologen offenbar Spuren einer unbekannten Substanz. Leider ist er seitdem verloren gegangen, und in den folgenden Jahrzehnten fehlte jede Spur seiner Existenz.

Viele spekulieren, dass es ursprünglich als Basis für eine neue Pyramide gedacht war, die sich der berühmten Sammlung nur wenige Kilometer entfernt anschließen sollte, doch aus irgendeinem Grund wurde nie ein Überbau darüber errichtet.

Es scheint jedoch eine potenzielle kosmische Verbindung zu bestehen, die viele dazu veranlasst hat, das Gebiet mit Area 51 zu vergleichen, da an einer der Wände eine seltsame Textzeile gefunden wurde, die möglicherweise auf Außerirdische verweist .

Das Graffiti schien mit roter und schwarzer Tinte die Worte „Seba-[unbekannt]-Ka“ an die Wand zu schreiben. Experten übersetzen dies frei mit Wörtern wie „Stern“, „Lebensessenz“ oder „Lebenskraft“, obwohl die volle Bedeutung nicht verstanden werden kann.

Einige glauben sogar, dass die alten Ägypter damit ein „Tor zu den Sternen“ meinten, was vielleicht darauf hindeuten würde, dass sie – möglicherweise über die Toten – Kontakt zu außerirdischen oder kosmischen Wesen aufnehmen wollten.

Andere wiederum glauben einfach, dass es sich um den Namen eines der Ersteller dieser Site handelt, doch so oder so lässt sich das nicht mit Sicherheit sagen.

Unglücklicherweise übernahm das Militär das Gelände in den 1960er Jahren und sperrte es für alle außer autorisierten Personen ab. Seitdem hat das Militär die Kontrolle über den Ort behalten.

Dies erschwert weitere Untersuchungen in diesem Gebiet ungemein und den Forschern bleiben lediglich die Fotos, die bei Barsantis ursprünglichen Ausgrabungen vor über 100 Jahren aufgetaucht sind.

Die T-förmige Struktur ist direkt in den natürlichen Fels gehauen, mit glatten Wänden, die jedoch nie mit Steinen bedeckt waren.