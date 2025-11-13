⚠️ Island gibt höchste Warnstufe für Atlantischen Strom heraus ⚠️ (Video)

Island hat nach der Auswertung neuer Ozeandaten zu Grönlandschmelze, Salzgehaltsveränderungen und subpolaren Temperaturänderungen die höchste Sicherheitsstufe für eine mögliche Blockade des Atlantischen Ozeanstroms (AMOC) ausgerufen.

Dieser Schritt signalisiert eine Besorgnis, die bisher keine andere Regierung öffentlich zum Ausdruck gebracht hat. Ein nationaler Bereitschaftsplan ist bereits in Arbeit.

📌 Dies ist von Bedeutung, da alle nordatlantischen Staaten dieselben Indikatoren beobachten, Island sie aber als einziges Land als direkte Sicherheitsbedrohung einstuft.

Video:

Island hat den möglichen Zusammenbruch eines wichtigen atlantischen Meeresströmungssystems als nationale Sicherheitsbedrohung und existenzielle Gefahr eingestuft, was es der Regierung ermöglicht, Strategien für Worst-Case-Szenarien zu entwickeln, sagte der isländische Klimaminister gegenüber Reuters.

Die atlantische meridionale Umwälzzirkulation (AMOC) transportiert warmes Wasser aus den Tropen nordwärts in Richtung Arktis, und dieser Strom warmen Wassers trägt dazu bei, dass die Winter in Europa mild bleiben.

Da die steigenden Temperaturen jedoch das Abtauen des arktischen Eises beschleunigen und Schmelzwasser vom grönländischen Eisschild ins Meer fließen lassen, warnen Wissenschaftler davor, dass das kalte Süßwasser den Fluss der Meeresströmung stören könnte.

Ein möglicher Zusammenbruch der AMOC könnte eine moderne Eiszeit auslösen, mit drastisch sinkenden Wintertemperaturen in Nordeuropa und damit einhergehend extremen Kälteeinbrüchen, die zu deutlich mehr Schnee und Eis führen würden.

Die AMOC ist bereits in der Vergangenheit zusammengebrochen – insbesondere vor der letzten Eiszeit, die vor etwa 12.000 Jahren endete.

„Es stellt eine direkte Bedrohung für unsere nationale Widerstandsfähigkeit und Sicherheit dar“, erklärte Islands Klimaminister Johann Pall Johannsson per E-Mail. „Dies ist das erste Mal, dass ein konkretes klimabedingtes Phänomen dem Nationalen Sicherheitsrat formell als potenzielle existenzielle Bedrohung vorgelegt wurde.“

Die Eskalation des Problems bedeutet, dass die isländischen Ministerien in Alarmbereitschaft versetzt werden und eine koordinierte Reaktion abwickeln, sagte Johannsson.

Die Regierung prüft derzeit, welcher weitere Forschungsbedarf und welche politischen Maßnahmen erforderlich sind; die Arbeit an einer Katastrophenschutzstrategie ist bereits im Gange.

Die zu bewertenden Risiken erstrecken sich über ein breites Spektrum an Bereichen, von Energie- und Ernährungssicherheit bis hin zu Infrastruktur und internationalem Transportwesen.