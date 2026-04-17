„Er wurde zum Mythos“: Legendärer Riesenwels aus Weiher geborgen

Jahrzehntelang galt er als Mythos – nun ist er tot aufgetaucht: ein Wels von 2,60 Metern Länge und rund 100 Kilogramm. Für seinen Abtransport brauchte es zwei Schubkarren.

Angler haben im Stadtweiher von Dreieich-Sprendlingen im südhessischen Landkreis Offenbach einen riesigen toten Wels entdeckt.

Das Tier maß 2,60 Meter und wog rund 100 Kilogramm. Der örtliche Angelsportverein schätzt das Alter des Fisches auf 40 bis 45 Jahre. Der Wels wurde den Angaben nach schon am 10. März gefunden.

In dem Verein besaß der Wels schon seit Jahrzehnten eine Art Legendenstatus. Bekannt sei gewesen, dass bereits in den 1980er Jahren zwei Jungwelse in den Weiher eingesetzt wurden, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Damals hätten drei Angler bei einer Skatrunde beschlossen, für den Spieleinsatz zwei Welse in der Lebendfischabteilung eines Supermarktes zu kaufen und den Fischen so ein natürliches Leben zu ermöglichen.

Ein Wels sei bereits Ende der 1990er Jahre von einem Angler gefangen worden. In den folgenden Jahren seien dann dennoch „auffällig viele der neubesetzten Edelfische niemals gefangen“ worden. Deshalb habe die Vermutung nahe gelegen, dass der zweite Wels noch immer da sein müsse – und großen Appetit habe.

Alle Versuche, das Tier zu fangen, seien jedoch erfolglos geblieben. 2006 sei der Weiher sogar leergepumpt und professionell abgefischt worden – ohne dass der Wels jedoch gefunden wurde. „Bemerkt wurde lediglich, dass ein großer Fisch ein Loch in das Abfischnetz gerissen hatte“, hieß es in der Mitteilung.

„Er wurde zum Mythos“

Der Glaube an die Existenz des „Riesenwelses“ im Weiher schwand unter den Angelsportfreunden. „Er wurde zum Mythos“, heißt es in der Mitteilung. Der Fund vom 10. März habe die Mitglieder eines Besseren belehrt.

Marco Wunsch, Vorsitzender des Angelsportvereins, zeigt sich vom langen Leben des Tieres wenig überrascht. Der Wels habe unter idealen Bedingungen gelebt: reichlich Edelfisch als Nahrung, dazu gute Wasserqualität. Da Welse am Grund von Gewässern lebten, bekomme man sie in der Regel nicht zu Gesicht, so Wunsch.

Sein letzter Weg führte den Koloss in eine Tierkörperverwertung. Marco Wunsch stellt klar: „Einen Fisch dieser Größe und dieses Gewichts kann man nicht einfach mal so im Hausmüll entsorgen“, sagte Wunsch.