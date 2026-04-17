Archäologen entdecken Marmorartefakt in der „Wiege des Christentums“, das die Taufgeschichte verändern könnte

Die Evangelien berichten, dass Jesu irdisches Wirken in der Region stattfand.

Archäologen, die an einer antiken Kathedralenstätte in der Nähe des Sees Genezareth in Israel arbeiten, haben ein bemerkenswertes Marmorobjekt ausgegraben, das unser Verständnis der frühen christlichen Taufpraktiken grundlegend verändern könnte.

Das markante Artefakt, dessen Alter auf etwa 1300 Jahre geschätzt wird, wurde bei Ausgrabungen in Hippos, einem historisch bedeutsamen Ort, geborgen.

Forscher entdeckten ein Marmorstück mit drei halbkugelförmigen Vertiefungen, in denen ihrer Ansicht nach einst verschiedene heilige Öle aufbewahrt wurden.

Nach eingehender Analyse und Vergleich mit anderen bekannten Objekten stellte das Archäologenteam fest, dass nirgendwo sonst ein vergleichbares Marmorobjekt dokumentiert wurde.

Bei traditionellen christlichen Taufzeremonien werden die Täuflinge mit zwei verschiedenen Ölen gesalbt – eines vor dem Eintauchen ins Wasser und ein anderes danach.

Dieses neu entdeckte Objekt weist jedoch auf eine bisher unbekannte Praxis hin, bei der drei verschiedene Öle zum Einsatz kamen, und könnte möglicherweise auf eine verlorene rituelle Phase im frühen christlichen Gottesdienst hinweisen.

„In der Nähe des Taufbeckens begannen wir, bemerkenswerte liturgische Gegenstände zu entdecken“, sagte Dr. Michael Eisenberg von der Universität Haifa.

„Erst nach sorgfältiger Recherche wurde uns bewusst, wie einzigartig sie für das Verständnis christlicher Ritualpraktiken in der Wiege des Christentums am See Genezareth sind.“

Die im Palestine Exploration Quarterly veröffentlichten Ergebnisse des Forschungsteams legen nahe, dass die Kelche des Steins möglicherweise einer regionalen Tradition der dreiphasigen Salbung während der Taufe entsprechen.

Die Arbeiten konzentrierten sich auf eine Halle an der Südseite der Kathedrale von Hippos, die als Hauptkirche für die umliegende Region diente.

In diesem Bereich entdeckten Archäologen einen teilweise erhaltenen Raum mit einem Taufbecken, dem zweiten Taufbecken innerhalb des Kathedralenkomplexes.

Nach Angaben der Forscher handelt es sich dabei um die einzige Kirche im archäologischen Befund, von der bekannt ist, dass sie über zwei separate Hallen mit Taufbecken verfügt. Dies lässt vermuten, dass der größere Raum für Zeremonien der Erwachsenen genutzt wurde, während die kleinere, neu entdeckte Kammer den jüngeren Eingeweihten diente.

Die Forscher entdeckten außerdem den größten jemals in Israel gefundenen bronzenen Kandelaber sowie den größten Marmor-Reliquienschrein des Landes zur Aufbewahrung heiliger Reliquien.

Die Halle wurde im Jahr 749 n. Chr. durch ein verheerendes Erdbeben zerstört, das diese kostbaren Objekte unter Trümmern begrub und sie so unbeabsichtigt über ein Jahrtausend lang konservierte.

„Die Taufe war einer der zentralen Riten des christlichen Gemeindelebens und nahm während der byzantinischen Zeit allmählich Gestalt an“, erklärte Dr. Eisenberg.

„In verschiedenen Regionen entwickelten sich unterschiedliche liturgische Traditionen, von denen viele nicht in schriftlichen Quellen dokumentiert sind.“

Die Evangelien verorten Jesu irdisches Wirken in genau dieser Region und verleihen damit den hier gemachten Entdeckungen zusätzliches Gewicht.

„Dieser Fund bietet einen seltenen Einblick in die Ausgestaltung und Praxis des Taufrituals in der byzantinischen christlichen Gemeinde von Hippos“, fügte Dr. Eisenberg hinzu.

Ein weiterer kürzlich in der Region gemachter Fund war völlig anderer Natur: Archäologen bargen eine 2000 Jahre alte Schleuderkugel mit einer unheilvollen Inschrift.

Forscher vermuten, dass die Schleuderkugel von griechischen Verteidigern abgefeuert wurde und die höhnische Botschaft „Lerne deine Lektion“ in Altgriechisch enthält.