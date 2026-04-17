CIA-Pilot warnte uns das sie menschliche Seelen ernten

🌑👁️ Ein Pilot mit Verbindungen zur CIA, Weltrekorden in der Luftfahrt und einem legendären Nachnamen warnte jahrzehntelang die Welt vor etwas, das die meisten Menschen nicht einmal begreifen können.

John Lear, Sohn des Erfinders des Learjets, behauptete, nicht-menschliche Wesen betrieben eine industrielle Seelenernte und ein Gerät auf dem Mond fange menschliche Seelen nach dem Tod ein und zwinge sie zu endloser Reinkarnation. Die Erde, so Lear, sei ein Gefängnisplanet.

Lear behauptete, die Regierung habe geheime Abkommen mit diesen Wesen geschlossen und im Gegenzug für fortschrittliche Technologie den Zugang für Menschen gewährt.

Er beschrieb riesige unterirdische Anlagen, in denen menschliche und nicht-menschliche Kräfte Seite an Seite arbeiteten und sogenannte „Container“ verarbeiteten.

Seelen, die durch unvorhergesehene Todesfälle verloren gingen, würden nicht eingesammelt und blieben als Geister auf der Erde.

Seelen, die auf See verloren gingen, galten einst als unwiederbringlich verloren.

Lear flog Missionen für Geheimdienste. Er machte Bob Lazar der Weltöffentlichkeit bekannt und enthüllte die Geschichte um Area 51.

Über ein Jahrzehnt lang war er regelmäßig im Spätradio zu hören. Er starb 2022, doch seine Aufnahmen kursieren noch immer wie Botschaften eines Menschen, der zu viel gesehen hat.

Wenn auch nur ein Bruchteil dessen, was Lear beschrieb, der Wahrheit entspricht, was sagt das über das Wesen des menschlichen Daseins selbst aus?

Leben wir nach unseren eigenen Vorstellungen oder dienen wir einem Zweck, den wir nie verstehen sollten?

Lesen Sie mehr über die Agenda der Archonten, Reptiloiden und Anunnaki in „Die Welt-Illusion„.