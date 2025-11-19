Edgar Cayce: Über die Reinkarnation der Seelen der Atlanter

Da Edgar Cayce nur wenige Fragen zu Lemuria (dem versunkenen Kontinent, der Wiege der schwarzen Rasse) gestellt wurden, schweigen die Aufzeichnungen praktisch darüber. Es gibt jedoch zahlreiche Hinweise auf Atlantis (200.000–10.700 v. Chr.).

Diese sehr zahlreiche Gruppe von Seelen manifestierte sich äußerst aggressiv und raffiniert und übertraf in dieser Hinsicht alle anderen Rassen, die jemals auf der Erde existierten.

Der Einfluss von Atlantis ist bis heute spürbar, und man kann annehmen, dass Atlantis das Fundament unserer Zivilisation legte.

Jene Seelen, die sich gegen eine stetige und reibungslose Entwicklung entscheiden, sind am stärksten von diesem Einfluss betroffen. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht verfügten die Bewohner von Atlantis über Telepathie als Kommunikationsmittel, elektrische Energie, die perfekte Kontrolle über die Mechanik von Flugzeugen und Schiffen, nutzten kurze elektromagnetische Wellen zur Kommunikation, verlängerten erfolgreich das menschliche Leben und setzten bei Operationen einen Laserstrahl ein, der durch den Stein des Narwals, den sogenannten „schrecklichen Kristall“, erzeugt wurde.

Der Missbrauch ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten führte jedoch letztendlich zu ihrem Untergang.

Die Bewohner von Atlantis waren ruhelose Menschen, die ständig umherzogen und immer wieder versuchten, in die Naturgesetze einzugreifen und sie zu verbessern. Sie erlangten unglaubliche Macht, die sie dann missbrauchten.

Diese Zivilisation erkannte in ihren Anfängen einen Gott an, verwarf ihn aber allmählich als einen totalitären, brutalen Gott. Das bedeutet, dass die Mitglieder dieser Zivilisation begannen, stattdessen ihre eigenen Sünden zu verehren. Mutanten und Hybridwesen wurden in der Folge versklavt und ausgebeutet.

Die Bewohner von Atlantis waren sich der Gesetze des Karmas sehr wohl bewusst, irrten sich aber in der Annahme, sie könnten die angehäuften Schulden jederzeit in der Zukunft begleichen.

Sie berücksichtigten nicht, dass sich der Weg der Evolution plötzlich ändern konnte und sie ihre Schulden daher in anderen Körpern begleichen müssten als denen, die sie in Atlantis bewohnten und in denen ihnen all ihre Macht und ihr Wissen zur Verfügung standen.

Genau das geschah. Als die menschlichen Sinne auf die heutigen fünf reduziert wurden, befand sich der ehemalige Atlanter in einer ebenso hilflosen Lage wie ein Einsiedler ohne seine Muschel. So vervielfachten sich karmische Schulden, die sich leicht in ein oder zwei Leben hätten begleichen lassen, plötzlich ins Unendliche.

Anstatt in zwei Leben die Schulden für die vielen Vergehen gegen Gott zu begleichen, stehen diese Seelen nun vor Tausenden. Anstatt die Last auf sich zu nehmen, wählten sie den spirituellen Bankrott.

Dennoch bleibt die angehäufte Schuld bestehen und muss beglichen werden.

Die Rückkehr der Seelen der Atlanter

Anfang des 20. Jahrhunderts begann Edgar Cayce vorherzusagen, dass beide Arten ehemaliger Atlanter in großer Zahl zurückkehren würden.

Er warnte davor, dass mit jeder neuen Entdeckung und Erfindung in Wissenschaft, Technologie und materiellen Konzepten, die die Söhne des einen Gottes mitbringen könnten, die Söhne der Menschen Verderbnis und Chaos stiften würden.

„Die Seelen der Atlanter sind Extremisten, sie kennen keinen Mittelweg“, sagte Cayce kompromisslos und fügte hinzu, dass sich unter den Führern jeder Nation, die in beiden Weltkriegen kämpfte, Atlanter finden.

So können wir eine Art Messlatte festlegen, mit Roosevelt und Churchill an einem Ende und Hitler und Stalin am anderen.

Ebenso könnten wir Papst Johannes XXIII. und Mao Zedong gegenüberstellen. Der Fortschritt der Zivilisation – von der Barbarei zu einer relativ praktischen Demokratie – berührt den unsympathischen Bewohner von Atlantis nicht sonderlich.

Doch wenn seine Gefühllosigkeit psychotische Ausmaße annimmt, was geschehen kann, wenn er sich zu sehr in den Gedanken vertieft, dass „die Welt nicht mehr das ist, was sie einmal war“, dann nimmt er vielleicht LSD, besteigt einen Kirchturm und erschießt „jene, die auf die Erde gekommen sind, um sie zu erobern“.

Auf einer weiteren Ebene des Selbsterhaltungstriebs wird er dann zum Zyniker, der seine Gesellschaft untergräbt. Solche Menschen finden sich in Gestalt korrupter Politiker, politischer Demagogen, fanatischer Extremisten, die religiöse und rassistische Diskriminierung propagieren, und Betrüger, die mit ihrem schmutzigen Geld die Kultur zerstören.

„Wie bereits erwähnt, machten die Atlanter große Fortschritte und wurden mit heiligen Aufgaben hier auf Erden betraut, doch sie vergaßen den einen Gott, in dem wir alle leben und von dem wir unseren Ursprung haben. So besiegelten sie ihr eigenes Schicksal, jedoch nicht das ihrer Seelen. Gegenwärtig leben sehr viele Atlanter auf der Erde.“

Den Extremisten von Atlantis, die noch immer Lust, Gewalt und Tod verehren, steht eine Schar besonnener, erfahrener und disziplinierter Seelen gegenüber, Mitmenschen, die in ihren verschiedenen Inkarnationen über die Zeitalter hinweg tiefe Erfahrungen gesammelt haben – „es sind edle, starke Seelen, erfüllt von Kraft und Liebe“. Hinter ihnen steht Jesus Christus.

Und in ihnen liegt die einzige Hoffnung für unsere Nachkommen, damit sich eine Katastrophe wie die von Atlantis nicht wiederholt.

Dieses Verständnis hilft uns, die Deutung des Lebens eines Kleinkindes besser zu verstehen, die die Eltern warnt, dass in seinem Leben auf Atlantis nur ein Gott verehrt wurde.

Zur Zeit der dritten und letzten Katastrophe, die Atlantis heimsuchte, rissen die Söhne Belials die Macht an sich, deren Gott die Sintflut in Gestalt des verdorbenen biblischen Götzen Baal überdauern sollte. Und dieses Kind musste – wie auch heute – unter der Verfolgung durch dieselben Söhne Belials leiden.

Dieses Wesen sei gewarnt, sich von allen fernzuhalten, die nur auf ihr eigenes Wohl bedacht sind. Edgar Cayce sagte an anderer Stelle:

„Reinkarnation ist eine Tatsache, und Seelen, die einst in der atlantischen Welt weilten, steigen nun wieder zur Erde herab – wenn sie zuvor so eingegriffen haben, dass ihre eigene Vernichtung eingetreten ist, folgt daraus logischerweise, dass sie nun auch in die Entwicklung der Menschheit und das Leben einzelner Menschen eingreifen könnten.“