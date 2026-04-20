Neurochirurg enthüllt Plan zum magnetischen Kollaps: „Sie wollen die Menschen kontrollieren“

🌍🚨 Ein Neurochirurg, der Quantenbiologie erforscht, hat endlich enthüllt, was Regierungen seit Jahren wissen, aber der Öffentlichkeit verschweigen:

Der magnetische Schutzschild der Erde bricht zusammen, und wenn er vollständig versagt, stirbt alles Leben an der Erdoberfläche. Dr. Jack Kruse warnt, dass dieses Massenaussterben innerhalb von 20 bis 50 Jahren eintreten könnte.

Das Erschreckende daran ist nicht nur der magnetische Kollaps selbst. Es ist die Frage, was passiert, wenn acht Milliarden Menschen erkennen, dass bestimmte geografische Zonen geschützt bleiben, während andere unbewohnbar werden.

Kruse dokumentiert seit über einem Jahrzehnt, wie die Störung des Magnetfelds auf Quantenebene Elektronen aus menschlichen Zellen entfernt.

Die Folge sind beschleunigtes Altern, ein Rückgang der Fruchtbarkeit und ein fortschreitendes Organversagen. Er veröffentlichte seine Schlussfolgerung 2013, nachdem er Einsteins Gleichungen analysiert hatte. „Wir steuerten auf ein schnelles Aussterben zu“, schrieb er.

Der magnetische Nordpol hat im Januar 2026 offiziell russisches Territorium überschritten. Der US Geological Survey bestätigt die abnehmende Feldstärke. Dies sind keine Prognosen, sondern Messwerte.

Und jetzt wird es heikel. Kruse war zusammen mit dem Nanotechnologie-Forscher Jesse Beltran und dem Dokumentarfilmproduzenten Edward Szall bei Alex Jones zu Gast. Es ging nicht nur um den magnetischen Kollaps, sondern auch um Migrationskontrolle.

„Ich glaube, die Regierungen befürchten, dass, wenn diese Information an die Öffentlichkeit gelangt, acht Milliarden Menschen in bestimmte Gebiete strömen und dann die Hölle losbricht“, erklärte Kruse. „Deshalb gibt es digitale Ausweise – um die Menschen zu kontrollieren.“

Die Schlussfolgerung lautet, dass die Behörden bereits wissen, welche Regionen bei einem Zusammenbruch des Magnetfelds bewohnbar bleiben werden. Sie bereiten die Infrastruktur vor, um die größte Völkerwanderung der Geschichte zu bewältigen – nicht durch Evakuierung, sondern durch Einschränkungen.

Kruses Theorie basiert auf der Schumann-Resonanz, der natürlichen elektromagnetischen Frequenz der Erde von 7,83 Hz. Wenn künstliche elektromagnetische Felder diese Frequenz überlagern oder das Erdmagnetfeld unter kritische Schwellenwerte absinkt, verliert die menschliche Biologie ihre Verbindung zu der Energiequelle, mit der sie sich entwickelt hat.

Der zelluläre Elektronentransport bricht zusammen. Mitochondrien versagen. Der Körper altert in Jahren, was normalerweise Jahrzehnte dauern würde.

Er glaubt, dass Regierungen diesen Mechanismus verstehen. Er glaubt, dass sie Schutzzonen identifiziert haben. Er glaubt, dass digitale Identitätssysteme nicht aus Gründen der Bequemlichkeit oder Sicherheit, sondern zur Triage eingesetzt werden.

Einige Forscher interpretieren Kruses Arbeit als Warnung vor der elektromagnetischen Verschmutzung durch moderne Technologien, nicht vor einem planetaren magnetischen Kollaps. Andere argumentieren, seine Theorien über Quantenbiologie und Aussterben seien spekulative Extrapolationen, keine bewiesene Wissenschaft.

Aber wenn er Recht hat, ist die Frage nicht, ob der Kollaps stattfinden wird. Die Frage ist, ob man sich dann noch bewegen darf.